Cần Thơ đình chỉ vụ án 'mượn kit test Việt Á' do không có vụ lợi

Công an xác định Bệnh viện đa khoa thành phố và CDC Cần Thơ mượn test xét nghiệm PCR Covid-19 của Việt Á sử dụng phòng chống dịch cấp bách rồi hợp thức hóa hồ sơ thanh toán, song không có vụ lợi.

Ngày 16/8, Công an TP Cần Thơ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra năm 2020-2021, tại Bệnh viện đa khoa thành phố và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ. Việc này căn cứ điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, quy định về đình chỉ điều tra; điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự quy định căn cứ miễn trách nhiệm hình sự.

Nhà chức trách cho rằng tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, hành vi của giám đốc Trần Quốc Luận, ông Huỳnh Quốc Hưng (thành viên tổ lựa chọn nhà thầu của đơn vị) thực hiện trong bối cảnh Cần Thơ và cả nước đang thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19. Đơn vị có mượn test xét nghiệm PCR Covid-19 của Công ty Việt Á sử dụng trước để xét nghiệm cho cán bộ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; phục vụ phòng chống dịch cấp bách, sau đó hợp thức hóa các hồ sơ mua sắm để thanh toán lại sau. Kết quả điều tra đến nay xác định ông Trần Quốc Luận, Huỳnh Quốc Hưng không vụ lợi trong việc này.

Tại CDC Cần Thơ, ông Nguyễn Quang Thông, nguyên giám đốc; ông Huỳnh Minh Trúc, giám đốc, đã trực tiếp ký hợp đồng. Bà Trần Phương Hà, ông Huynh Văn Út Cưng - Trưởng, phó Khoa dược vật tư y tế - là người trực tiếp làm hồ sơ thầu. Những người này thực hiện hành vi trên trong bối cảnh CDC Cần Thơ là đơn vị được lãnh đạo thành phố giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức xét nghiệm cộng đồng để nhanh chóng tách người bị nhiễm Covid-19 nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh.

Họ phải tổ chức, thực hiện ngay, cấp bách để đáp ứng yêu cầu, nhưng CDC Cần Thơ không có test xét nghiệm hoặc lượng test xét nghiệm không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách, kinh phí chưa được cấp hoặc cấp không đủ. Việc tiếp cận nguồn hàng khó khăn, khả năng cung ứng hàng hóa của nhiều hãng có giới hạn và địa phương nào cũng có nhu cầu sử dụng số lượng lớn.

Lãnh đạo cấp trên chỉ đạo phải chuẩn bị đầy đủ sinh phẩm, vật tư để kịp thời phòng chống dịch bệnh nên phát sinh phải đi mượn hàng sử dụng trước. CDC Cần Thơ đã mượn sản phẩm của Công ty Việt Á từ Công ty Hợp Nhất để sử dụng trước, sau đó hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu để hoàn trả lại.

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Quang Thông, ông Huỳnh Minh Trúc, bà Trần Phương Hà, ông Huỳnh Văn Út Cưng không có vụ lợi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ kiến nghị Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ và CDC Cần Thơ xử lý trách nhiệm những người trên.

Theo kết quả điều tra, năm 2020-2021, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã mượn, mua tổng cộng 19.914 test xét nghiệm PCR Covid-19 của Công ty Việt Á sản xuất. Đơn vị đã thanh toán 3.414 test và sinh phẩm trị giá hơn 2,4 tỷ đồng (đơn giá 470.000-509.250 đồng mỗi test), còn lại 16.500 test chưa thanh toán.

Trong số này có 3 hợp đồng mua sắm thường xuyên có trị giá nhỏ (dưới 100 triệu đồng) thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu rút gọn với tổng số 346 test kèm sinh phẩm có giá trị hơn 230 triệu đồng và đã thanh toán trên 155 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, các gói thầu trên không thực hiện đúng quy trình, không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu với hình thức chỉ định thầu rút gọn được phê duyệt và không đăng cổng thông tin đấu thầu theo quy định. Quá trình thực hiện 3 gói thầu trên, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ chỉ thu thập duy nhất bảng báo giá của Công ty Việt Á và đề nghị mua sắm.

Do đã thỏa thuận mượn hàng trước và cam kết thanh toán cho Việt Á, Bệnh viện đã không tìm hiểu và so sánh với các sinh phẩm khác. Quá trình thực hiện gói thầu với hình thức chỉ định, Bệnh viện lựa chọn duy nhất sản phẩm của Công ty Việt Á mà không đánh giá, phân tích, so sánh các sản phẩm khác... dẫn đến gây thiệt hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, năm 2020-2021, CDC Cần Thơ đã mua tổng cộng 50.352 test xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Hợp Nhất, với giá 367.000-520.000 đồng mỗi test; đã thanh toán hơn 20,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn mượn hơn 193.700 test chưa trả, chưa thanh toán cho Công ty Hợp Nhất.

Cơ quan điều tra xác định việc này có dấu hiệu của tội phạm Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng...

Hưng Lợi