Cần Thơ có thêm hai hệ thống xử lý nước nhiễm mặn

Keppel tài trợ hai hệ thống lọc nước nhiễm mặn sử dụng năng lượng mặt trời, công suất 4,3 triệu lít mỗi năm cho phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú, ngày 22/3.

Hoạt động nằm trong chương trình Living Well (Nước sạch cho vùng nhiễm mặn), được Keppel triển khai từ năm 2022. Hai hệ thống lọc nước vừa được trao nhân Ngày nước Thế giới - có tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng, phục vụ hơn 68.000 người dân, đặc biệt trong mùa khô. Đại diện doanh nghiệp cho biết đối tác sản xuất hệ thống lọc nước sẽ hỗ trợ hướng dẫn về mặt kỹ thuật, đồng thời bảo trì, thay lõi lọc miễn phí trong hai năm đầu tiên kể từ khi bàn giao.

Theo ông Joseph Low, Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch khối Bất động sản Keppel Việt Nam, Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu áp lực gia tăng từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước ngọt. Do đó, chương trình Living Well tập trung vào giải pháp thực tế, giúp cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho cộng đồng.

Ông Joseph Low - Trưởng đại diện Keppel tại Việt Nam, kiêm Chủ tịch Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam. Ảnh: Keppel

Đến nay, chương trình đã cung cấp nước sạch cho khoảng 157.000 người dân tại 11 xã thuộc 7 tỉnh, thành ở Đồng bằng sông Cửu Long thông qua 11 hệ thống lọc nước với tổng công suất khoảng 24 triệu lít mỗi năm, tổng giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Song song với hoạt động tài trợ, Keppel phối hợp Báo Tiền Phong và UBND TP Cần Thơ tổ chức hội thảo "An ninh nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long trước biến đổi khí hậu". Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cùng các chuyên gia và tổ chức liên quan.

Các khách mời tham quan khu triển lãm Living Well, chương trình đem lại nước sạch cho vùng nhiễm mặn do Keppel khởi xướng, tại hội thảo. Ảnh: Keppel

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, cho biết những năm gần đây, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt vào mùa khô diễn ra thường xuyên hơn. TP Cần Thơ, trung tâm của vùng, mặc dù có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc và nguồn nước tương đối dồi dào, vẫn đang chịu tác động của biến đổi khí hậu.

"Những thách thức này đang tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố và toàn vùng, đặt ra yêu cầu phải quản lý và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, tiết kiệm và bền vững", ông Hoàng Anh nói.

Trong khi đó, PGS TS Nguyễn Phú Quỳnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, nhận định khu vực đang chịu các tác động lớn từ bên ngoài. Theo ông Quỳnh, việc phát triển khu vực cần theo hướng thích nghi có kiểm soát, chủ động tạo ra chế độ nước hợp lý trên nền chế độ tự nhiên, làm giảm mức độ rủi ro, bấp bênh trong các hoạt động kinh tế xã hội. Việc phát triển bền vững đòi hỏi sự phối hợp của ứng dụng công nghệ, vận hành đa mục tiêu và tăng cường sự tham gia của các bên.

Đại diện Keppel trao hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn cho các phường, xã tại Cần Thơ. Ảnh: Keppel

Keppel cho biết có kinh nghiệm trong đầu tư, phát triển và vận hành các công trình hạ tầng nước, bao gồm khử mặn, xử lý và tái sử dụng nước. Tại Singapore, doanh nghiệp tham gia phát triển và vận hành Nhà máy khử mặn Keppel Marina East, có khả năng xử lý cả nước biển và nước ngọt, góp phần tăng khả năng tự chủ nguồn nước.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và các bên liên quan nhằm tăng cường an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực", ông Joseph Low cho biết.

Theo số liệu của TP Cần Thơ năm 2025, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch từ các nguồn đạt 82,66% sau sáp nhập. Toàn thành phố hiện có 11 đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn.

Giai đoạn đến 2030, Cần Thơ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch lên 85%. Để đạt chỉ tiêu này, bên cạnh ngân sách nhà nước, địa phương sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động doanh nghiệp và người dân cùng tham gia đầu tư.

Hoài Phương