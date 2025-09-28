Can thiệp mạch thần kinh - kỷ nguyên mới điều trị đột quỵ

Can thiệp mạch thần kinh mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, mang lại cơ hội hồi phục và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

"Tái thông mạch máu kịp thời không chỉ cứu sống nhiều bệnh nhân mà còn giúp giảm thiểu tối đa di chứng, hồi phục tốt hơn", Thiếu tướng Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nói tại Đại hội thành lập Hội can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam hôm 27/9. Ông cho rằng ở Việt Nam, sự phát triển của kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh mở ra một kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ cấp.

Trong nhiều thập kỷ qua, bệnh lý mạch máu thần kinh, đặc biệt là đột quỵ não, phình mạch, dị dạng mạch luôn là một trong những thách thức lớn trong y học, nguyên nhân gây tử vong và tàn tật hàng đầu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Riêng đột quỵ não hiện được xem là một gánh nặng y tế nghiêm trọng và gánh nặng kinh tế - xã hội to lớn trên toàn cầu. Đây là nguyên nhân gây tử vong thứ hai (sau tim mạch) và là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành cả thế giới với 12,2 triệu ca mỗi năm, tần suất 3 giây/ca - đáng báo động.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ mắc mới ước tính khoảng 222 ca trên 100.000 dân mỗi năm, đưa tỷ lệ chung lên 1.541 trên 100.000 dân, thuộc nhóm cao nhất khu vực Đông Nam Á. Hậu quả của đột quỵ rất nặng nề. 71% người bệnh mất khả năng lao động sau điều trị, chi phí y tế cho nhóm bệnh nhân này lên tới 1,12% tổng GDP toàn cầu.

PGS.TS Lê Văn Trường, Chủ tịch Hội can thiệp mạch thần kinh Việt Nam. Ảnh: Kim Chi

Bệnh mạch máu thần kinh để lại gánh nặng lớn, đòi hỏi các bác sĩ luôn phải tiếp cận với các phương pháp mới để tối ưu hóa chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa. Những năm gần đây, nhiều trung tâm y tế lớn đã ứng dụng thành công kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh, từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế.

PGS.TS Lê Văn Trường, Phó giám đốc Bệnh viện 108, cho hay Việt Nam triển khai can thiệp mạch máu thần kinh từ năm 1995, đến nay cả nước có 66 bệnh viện triển khai kỹ thuật này. Hiện, trình độ chuyên môn điều trị hay can thiệp tim mạch của Việt Nam hiện đã tiệm cận các nước tiên tiến, điều trị được hầu hết bệnh lý tim mạch, thần kinh. Những bệnh nhân rất nặng trước đây phải chuyển sang nước ngoài thì nay có thể điều trị tại Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận chuyên ngành này đòi hỏi sự phối hợp đa lĩnh vực, cập nhật liên tục kiến thức, công nghệ, và đặc biệt cần có một tổ chức chính quy để kết nối, dẫn dắt, chuẩn hóa và định hướng phát triển. Vì vậy, sự ra đời của Hội can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam là yêu cầu cấp thiết.

Tại chương trình, TS Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao quyết định thành lập Hội can thiệp Mạch Thần kinh Việt Nam. Dịp này, PGS Lê Văn Trường được bầu là Chủ tịch nhiệm kỳ đầu. Hội quy tụ các nhà khoa học, bác sĩ, kỹ thuật viên trong và ngoài nước, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất quy trình chuyên môn, xây dựng phác đồ điều trị chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Hội khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Lê Nga