Can thiệp mạch cứu bé 8 tuổi đột quỵ

Bé gái tại TP HCM bất ngờ bị đột quỵ do dị dạng mạch máu bẩm sinh, được can thiệp tại Bệnh viện FV và đang hồi phục sau hai lần phẫu thuật phức tạp.

Năm 2024, bé đang khỏe mạnh thì bất ngờ bị đau đầu dữ dội, sau đó nhanh chóng hôn mê. Gia đình bé bàng hoàng khi các bác sĩ tại một bệnh viện kết luận bé bị đột quỵ.

Hình ảnh MRI và DSA cho thấy trong não bé có khối dị dạng mạch máu bẩm sinh đã vỡ, gây ra tình trạng đột quỵ xuất huyết não.

BSCKI Huỳnh Hữu Danh điều trị chính, thực hiện thủ thuật cho bé. Ảnh: FV

Bé được cấp cứu kịp thời và vượt qua giai đoạn nguy kịch. Một tháng sau, gia đình đưa bé đến Bệnh viện FV để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bác sĩ can thiệp mạch máu đã "bịt kín" vị trí mạch máu bị vỡ, giống như vá lại một đường ống rò rỉ. "Vùng mạch vỡ rất yếu và có thể tái vỡ nhanh, nên cần xử lý càng sớm càng tốt", bác sĩ cho biết.

Tháng 4 vừa qua, đội ngũ bác sĩ can thiệp mạch máu của FV cùng sự hỗ trợ từ hai chuyên gia thần kinh can thiệp nhi đến từ Mỹ là bác sĩ Collin Torok và bác sĩ Jason Carroll, thực hiện ca can thiệp lần hai cho bé để xử lý hoàn toàn phần dị dạng còn sót lại. "Điều trị dị dạng mạch máu não ở trẻ em khá phức tạp vì cấu trúc mạch máu nhỏ, đôi khi nhận máu từ cả hai hệ tuần hoàn trước và sau nên cần nghiên cứu hướng xử lý triệt để", bác sĩ giải thích.

Ca can thiệp diễn ra suôn sẻ, với sự phối hợp của ekip gây mê hồi sức dày dạn kinh nghiệm tại Bệnh viện FV. Sức khỏe của bé dần hồi phục, một vài ngón tay còn yếu nhẹ, em vẫn kiên trì tập vật lý trị liệu và dùng thuốc bổ não, từng bước giành lại tuổi thơ.

Đồng hành cùng bác sĩ Danh là hai chuyên gia, bác sĩ Torok và bác sĩ Collins, vượt hàng nghìn Km từ Mỹ đến Việt Nam. Ảnh: FV

Can thiệp mạch máu ở trẻ em là một lĩnh vực còn mới mẻ và đầy thách thức, nhưng Bệnh viện FV đang mang đến hy vọng cho các bệnh nhi. Đây là lĩnh vực mà ít bệnh viện có thể thực hiện trên trẻ em, đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức chuyên môn sâu rộng, trang thiết bị y tế hiện đại và tinh thần nhân văn của đội ngũ y bác sĩ.

Theo đại diện bệnh viện, việc thực hiện thành công những ca can thiệp phức tạp đã mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn: phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu cho bệnh nhi. Đối với trẻ em, phẫu thuật mở có thể là quá nặng nề và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Can thiệp nội mạch giúp giảm thiểu tối đa các nguy cơ so với phẫu thuật mổ hở, mang lại cơ hội phục hồi nhanh hơn và ít để lại di chứng hơn cho trẻ. Điều này đặc biệt ý nghĩa, bởi mỗi sự can thiệp đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của các em.

Trong hành trình chữa lành cho các bệnh nhi, đặc biệt là những ca bệnh phức tạp liên quan đến não bộ, vai trò của đội ngũ gây mê hồi sức rất quan trọng. Tại Bệnh viện FV, đội ngũ này ngoài giàu kinh nghiệm còn được trang bị kỹ năng chuyên sâu để gây mê cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ dưới một tuổi.

BSCKI Huỳnh Hữu Danh, chuyên gia can thiệp nội mạch có thể thực hiện cả ở trẻ em và người lớn. Ảnh: FV

Đột quỵ ở trẻ em do dị dạng mạch máu bẩm sinh là bệnh lý tuy không quá phổ biến nhưng nguy hiểm, xuất hiện đột ngột và diễn tiến nặng rất nhanh. Các triệu chứng như đau đầu dữ dội, lơ mơ, yếu tay chân hoặc thậm chí là hôn mê là những tín hiệu khẩn cấp, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức. Việc cấp cứu cần được thực hiện sớm, trước khi hình ảnh CT cho thấy dấu hiệu phù não hoặc tụt não. Nếu can thiệp trễ, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng cao.

Can thiệp nội mạch là phương pháp hiệu quả để ngăn chặn dòng máu nuôi dị dạng, từ đó giảm kích thước khối dị dạng và giảm nguy cơ xuất huyết não. "Đa số các dị mạch này không ảnh hưởng đến vùng chức năng của não, nên nếu được can thiệp đúng kỹ thuật, sẽ không gây tổn thương hay di chứng", bác sĩ FV cho biết.

Cũng theo bác sĩ FV, để thực hiện những ca can thiệp phức tạp như của bé Vân Anh, cần phòng Cathlab hiện đại, máy chụp mạch DSA cho chất lượng hình ảnh rõ nét và đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao về can thiệp nội mạch và can thiệp thần kinh.

Thế Đan