Căn nhà nghỉ dưỡng lắp ghép 36 m2 bên cạnh rừng cây

Căn nhà có diện tích 36 m2, nằm tại Punta Ballena, Uruguay, được đặt trên một mảnh đất gần công trình nhà cũ của gia chủ. Chủ nhân của căn nhà mong muốn có thêm không gian yên tĩnh, nhưng không gây ảnh hưởng đến cấu trúc sinh hoạt hiện tại.
Căn nhà có diện tích 36 m2, nằm tại Punta Ballena, Uruguay, được đặt trên một mảnh đất gần công trình nhà cũ của gia chủ. Chủ nhân của căn nhà mong muốn có thêm không gian yên tĩnh, nhưng không gây ảnh hưởng đến cấu trúc sinh hoạt hiện tại.
Toàn bộ căn nhà được thi công sẵn trong nhà máy theo tiêu chuẩn chất lượng của đơn vị thiết kế. Quá trình lắp đặt tại hiện trường diễn ra gọn gàng, không tác động đến địa hình và không làm gián đoạn sinh hoạt của gia chủ đang sống ngay cạnh.
Toàn bộ căn nhà được thi công sẵn trong nhà máy theo tiêu chuẩn chất lượng của đơn vị thiết kế. Quá trình lắp đặt tại hiện trường diễn ra gọn gàng, không tác động đến địa hình và không làm gián đoạn sinh hoạt của gia chủ đang sống ngay cạnh.
Việc thi công lắp ghép giúp hạn chế tiếng ồn, rác thải xây dựng, đồng thời đảm bảo độ chính xác cho từng chi tiết. Cách tiếp cận này cho phép công trình thi công nhanh chóng, gần như không can thiệp vào cảnh quan tự nhiên.
Việc thi công lắp ghép giúp hạn chế tiếng ồn, rác thải xây dựng, đồng thời đảm bảo độ chính xác cho từng chi tiết. Cách tiếp cận này cho phép công trình thi công nhanh chóng, gần như không can thiệp vào cảnh quan tự nhiên.
KTS thiết kế khối nhà hình hộp đơn giản, ưu tiên sự kết nối với cảnh quan xung quanh.
KTS thiết kế khối nhà hình hộp đơn giản, ưu tiên sự kết nối với cảnh quan xung quanh.
Toàn bộ khối nhà được chia làm ba khu chức năng chính: phía trước là khu công trình phụ, khu sinh hoạt chung ở giữa và kế đến là phòng nghỉ
Toàn bộ khối nhà được chia làm ba khu chức năng chính: phía trước là khu công trình phụ, khu sinh hoạt chung ở giữa và kế đến là phòng nghỉ
Không gian sinh hoạt ở giữa mở cả hai chiều nhờ hệ cửa lùa chạy bên ngoài, tạo kết nối giữa trong và ngoài.
Không gian sinh hoạt ở giữa mở cả hai chiều nhờ hệ cửa lùa chạy bên ngoài, tạo kết nối giữa trong và ngoài.
Phòng ngủ nằm cuối nhà, được thiết kế để nhìn toàn cảnh rừng cây. Giường đôi đặt giữa hai vách tường, đối diện là tấm kính cố định cao từ sàn đến trần, tạo cảm giác ngủ giữa thiên nhiên.
Phòng ngủ nằm cuối nhà, được thiết kế để nhìn toàn cảnh rừng cây. Giường đôi đặt giữa hai vách tường, đối diện là tấm kính cố định cao từ sàn đến trần, tạo cảm giác ngủ giữa thiên nhiên.
Không gian sinh hoạt mở hoàn toàn. Hệ trần và tường sơn đen tạo hiệu ứng thị giác thu hẹp để hướng ra thiên nhiên. Nội thất sử dụng màu trầm để đồng bộ với tổng thể.
Không gian sinh hoạt mở hoàn toàn. Hệ trần và tường sơn đen tạo hiệu ứng thị giác thu hẹp để hướng ra thiên nhiên. Nội thất sử dụng màu trầm để đồng bộ với tổng thể.
Hai mặt dài của công trình được mở hoàn toàn bằng hệ cửa kính trượt giấu khung. Sàn nâng nhẹ trên hệ kết cấu thép để không chạm đất, đảm bảo dòng chảy tự nhiên. Ghế ngồi, thảm và bàn tròn nhỏ gọn, tiện nghi cho không gian tiếp khách.
Hai mặt dài của công trình được mở hoàn toàn bằng hệ cửa kính trượt giấu khung. Sàn nâng nhẹ trên hệ kết cấu thép để không chạm đất, đảm bảo dòng chảy tự nhiên. Ghế ngồi, thảm và bàn tròn nhỏ gọn, tiện nghi cho không gian tiếp khách.
Không gian bếp và bàn ăn đặt gọn trong một góc, sử dụng tông đen toàn bộ nhằm "ẩn mình" vào căn nhà.
Không gian bếp và bàn ăn đặt gọn trong một góc, sử dụng tông đen toàn bộ nhằm "ẩn mình" vào căn nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)