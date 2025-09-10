Căn nhà nghỉ dưỡng lắp ghép 36 m2 bên cạnh rừng cây

Căn nhà có diện tích 36 m2, nằm tại Punta Ballena, Uruguay, được đặt trên một mảnh đất gần công trình nhà cũ của gia chủ. Chủ nhân của căn nhà mong muốn có thêm không gian yên tĩnh, nhưng không gây ảnh hưởng đến cấu trúc sinh hoạt hiện tại.