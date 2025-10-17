Căn nhà ngập tràn ánh sáng và cây xanh trong thiết kế hai tầng

Ngôi nhà ở Đà Nẵng, xây trên khu đất 80 m2, gồm hai tầng, do vợ chồng gia chủ lên ý tưởng thiết kế, bố trí nội thất và hoàn thiện. Theo đuổi lối sống gọn gàng, có phần hoài cổ, chủ nhà chọn hướng thiết kế gần với phong cách mid-century modern, kết hợp nhiều chất liệu và hình khối mang tính đối thoại giữa xưa và nay. Mọi chi tiết đều được tính toán sẵn từ trước khi xây dựng.
Ngôi nhà là kết quả của sự kết hợp giữa định hướng thẩm mỹ cá nhân và các giải pháp tối ưu hóa ánh sáng, thông gió, cây xanh trong không gian sống hiện đại.
KTS thiết kế phần kết cấu chính, còn toàn bộ phong cách không gian, lựa chọn vật dụng, phối cảnh nội thất đều do hai vợ chồng gia chủ đề xuất và tự mua hoặc đặt đóng theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Không gian sống ưu tiên sự thông thoáng và ánh sáng tự nhiên. Tường trắng, sàn gỗ sáng màu, vật liệu nội thất đơn sắc tạo nền trung tính cho cây xanh nổi bật.
Phòng khách liên thông bếp và khu ăn uống với trần cao, bố trí quạt trần, sofa da, đèn bàn, bàn trà kính và nhiều tranh treo. Khu vực bếp có bàn đảo nhỏ và hai ghế bar, tận dụng ánh sáng từ cửa sổ bên hông.
Hệ cửa kính lớn giúp mọi khu vực đều nhận đủ nắng, hỗ trợ lưu thông không khí. Cầu thang sắt kết hợp tay vịn gỗ chạy sát tường giúp tiết kiệm diện tích.
Góc tường tận dụng ánh sáng tự nhiên với bàn đặt máy đĩa than làm từ gạch bê tông, kệ gỗ, loa và đèn bàn màu cam, tạo tổng thể hài hòa giữa chất liệu thô và điểm nhấn retro.
Góc ngồi nhỏ cạnh cửa kính, bố trí bàn gỗ thấp, ghế vải xếp, tạo không gian thư giãn liền mạch giữa trong và ngoài nhà.
Khoảng sân trong là một phần không thể tách rời của thiết kế. Không gian này được bao phủ bởi nhiều loại cây xanh, kết hợp gạch bông gió, mái kính, tạo lớp đệm khí hậu cho căn nhà.
Đây cũng là khu vực yêu thích của chủ nhà vì vừa có tính thẩm mỹ, vừa là nơi thư giãn, chăm cây hằng ngày.
Phòng ngủ được thiết kế tối giản, sử dụng đồ nội thất có kích thước vừa phải, kết hợp các chi tiết trang trí nhẹ nhàng. Giường khung gỗ mây, đèn bàn lồng giấy, giá kệ kim loại giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo công năng.
Góc phòng ngủ với ghế sofa đơn, gương đứng và đèn bàn ánh vàng, tạo cảm giác thư thái trong diện tích nhỏ. Rèm sáo và thảm họa tiết mèo giúp không gian thêm phần cá tính.
Khu vệ sinh ốp gạch thẻ màu tối, bố trí cây xanh và cửa sổ lấy sáng, giúp duy trì cảm giác khô thoáng, phù hợp khí hậu nóng ẩm của miền Trung.
Bích Phương
Ảnh: Nhân vật cung cấp