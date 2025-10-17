Căn nhà ngập tràn ánh sáng và cây xanh trong thiết kế hai tầng

Ngôi nhà ở Đà Nẵng, xây trên khu đất 80 m2, gồm hai tầng, do vợ chồng gia chủ lên ý tưởng thiết kế, bố trí nội thất và hoàn thiện. Theo đuổi lối sống gọn gàng, có phần hoài cổ, chủ nhà chọn hướng thiết kế gần với phong cách mid-century modern, kết hợp nhiều chất liệu và hình khối mang tính đối thoại giữa xưa và nay. Mọi chi tiết đều được tính toán sẵn từ trước khi xây dựng.

Ngôi nhà là kết quả của sự kết hợp giữa định hướng thẩm mỹ cá nhân và các giải pháp tối ưu hóa ánh sáng, thông gió, cây xanh trong không gian sống hiện đại.