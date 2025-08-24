Căn nhà màu trắng với kiến trúc xây lệch để giữ lại cây xanh

Ngôi nhà nằm trong khu đô thị Siete Soles, ngoại ô Córdoba (Argentina) được phát triển trên nền đất có nhiều cây bản địa giá trị sinh thái cao. Yêu cầu thiết kế từ chủ nhà là tạo không gian tôn trọng hệ sinh thái, khuyến khích các hoạt động tụ họp nhưng vẫn đảm bảo riêng tư.

Công trình sử dụng vật liệu địa phương, tường gạch trát vữa sơn trắng, kết hợp mái đua và hệ cửa lớn. Ngôi nhà theo đuổi hướng kiến trúc bám sát điều kiện địa hình, khí hậu và sinh hoạt, tạo nên cấu trúc kiên cố, thẩm mỹ và tương tác với thiên nhiên.