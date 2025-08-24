Căn nhà màu trắng với kiến trúc xây lệch để giữ lại cây xanh

Ngôi nhà nằm trong khu đô thị Siete Soles, ngoại ô Córdoba (Argentina) được phát triển trên nền đất có nhiều cây bản địa giá trị sinh thái cao. Yêu cầu thiết kế từ chủ nhà là tạo không gian tôn trọng hệ sinh thái, khuyến khích các hoạt động tụ họp nhưng vẫn đảm bảo riêng tư.
Công trình sử dụng vật liệu địa phương, tường gạch trát vữa sơn trắng, kết hợp mái đua và hệ cửa lớn. Ngôi nhà theo đuổi hướng kiến trúc bám sát điều kiện địa hình, khí hậu và sinh hoạt, tạo nên cấu trúc kiên cố, thẩm mỹ và tương tác với thiên nhiên.
Ngôi nhà nằm trong khu đô thị Siete Soles, ngoại ô Córdoba (Argentina) được phát triển trên nền đất có nhiều cây bản địa giá trị sinh thái cao. Yêu cầu thiết kế từ chủ nhà là tạo không gian tôn trọng hệ sinh thái, khuyến khích các hoạt động tụ họp nhưng vẫn đảm bảo riêng tư.
Công trình sử dụng vật liệu địa phương, tường gạch trát vữa sơn trắng, kết hợp mái đua và hệ cửa lớn. Ngôi nhà theo đuổi hướng kiến trúc bám sát điều kiện địa hình, khí hậu và sinh hoạt, tạo nên cấu trúc kiên cố, thẩm mỹ và tương tác với thiên nhiên.
Căn nhà được xây lệch về phía Nam khu đất để tránh gió, giữ nguyên vị trí cây trồng lâu năm và tối ưu bố cục ánh sáng, thông gió.
Căn nhà được xây lệch về phía Nam khu đất để tránh gió, giữ nguyên vị trí cây trồng lâu năm và tối ưu bố cục ánh sáng, thông gió.
Các cây trồng được giữ nguyên, tận dụng bóng mát tự nhiên, đồng thời tích hợp vào không gian sống thay vì bị đẩy ra ngoài khuôn viên.
Các cây trồng được giữ nguyên, tận dụng bóng mát tự nhiên, đồng thời tích hợp vào không gian sống thay vì bị đẩy ra ngoài khuôn viên.
Phòng khách, bếp và khu ăn uống được đặt giữa khu đất, kết nối ba phía với vườn nhằm tối đa hóa diện tích mở.
Phòng khách, bếp và khu ăn uống được đặt giữa khu đất, kết nối ba phía với vườn nhằm tối đa hóa diện tích mở.
Không gian sinh hoạt kết nối trực tiếp với sân vườn thông qua hệ cửa kính trượt khổ lớn. Thiết kế giúp xóa ranh giới trong - ngoài, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra cây xanh. Mặt sàn lát gạch sáng màu, đồng nhất với màu khung cửa và trần, tạo cảm giác liền mạch.
Không gian sinh hoạt kết nối trực tiếp với sân vườn thông qua hệ cửa kính trượt khổ lớn. Thiết kế giúp xóa ranh giới trong - ngoài, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn ra cây xanh. Mặt sàn lát gạch sáng màu, đồng nhất với màu khung cửa và trần, tạo cảm giác liền mạch.
Nội thất phối màu đen ở khu sinh hoạt chung, tương phản với tường trắng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
Nội thất phối màu đen ở khu sinh hoạt chung, tương phản với tường trắng, tạo hiệu ứng thị giác mạnh.
Cầu thang làm từ chất liệu microcement, tích hợp đèn LED phía dưới. Tay vịn cầu thang sử dụng kim loại mảnh, vừa đảm nhiệm chức năng lưu thông, vừa tăng giá trị thị giác. Khoảng trống bên dưới cầu thang có thể tận dụng làm góc làm việc.
Cầu thang làm từ chất liệu microcement, tích hợp đèn LED phía dưới. Tay vịn cầu thang sử dụng kim loại mảnh, vừa đảm nhiệm chức năng lưu thông, vừa tăng giá trị thị giác. Khoảng trống bên dưới cầu thang có thể tận dụng làm góc làm việc.
Tầng trên là không gian thư giãn và phòng ngủ, có lưới treo kết nối với tầng dưới. Tấm lưới căng ngang tại khoảng thông tầng giữa các tầng được tận dụng như không gian đọc sách, nghỉ ngơi hoặc ngắm cảnh. Thiết kế này giúp tăng tính tương tác giữa các tầng và mang lại trải nghiệm mới cho người ở.
Tầng trên là không gian thư giãn và phòng ngủ, có lưới treo kết nối với tầng dưới. Tấm lưới căng ngang tại khoảng thông tầng giữa các tầng được tận dụng như không gian đọc sách, nghỉ ngơi hoặc ngắm cảnh. Thiết kế này giúp tăng tính tương tác giữa các tầng và mang lại trải nghiệm mới cho người ở.
Khu vực rửa mặt ở bên ngoài với lavabo sứ đen đặt nổi trên mặt bàn trắng tiếp tục là điểm nhấn tương phản. Bên trong, không gian vệ sinh sử dụng gạch ốp tường màu tối, bổ sung cửa sổ đón sáng và thông gió tự nhiên. Bố cục tách biệt hai khu vực giúp tăng tiện ích và đảm bảo vệ sinh khi sử dụng.
Khu vực rửa mặt ở bên ngoài với lavabo sứ đen đặt nổi trên mặt bàn trắng tiếp tục là điểm nhấn tương phản. Bên trong, không gian vệ sinh sử dụng gạch ốp tường màu tối, bổ sung cửa sổ đón sáng và thông gió tự nhiên. Bố cục tách biệt hai khu vực giúp tăng tiện ích và đảm bảo vệ sinh khi sử dụng.
Ánh sáng vàng âm trần khi ngôi nhà lên đèn vào buổi tối. Cây trồng được đặt ở mép hiên, góp phần “mềm hóa” hình khối và nhấn mạnh triết lý thiết kế tôn trọng hiện trạng tự nhiên.
Ánh sáng vàng âm trần khi ngôi nhà lên đèn vào buổi tối. Cây trồng được đặt ở mép hiên, góp phần “mềm hóa” hình khối và nhấn mạnh triết lý thiết kế tôn trọng hiện trạng tự nhiên.
Bích Phương (Theo amazingarchitecture)