Căn nhà màu trắng kín bên ngoài, mở bên trong

Khoảng sân trung tâm được phủ cỏ, trồng cây xanh và là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Nhờ hệ vách kính trượt sát trần, gia chủ có thể quan sát thú cưng từ phòng ngủ hay khu vệ sinh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Thiết kế không gian theo chiều đứng, mang lại trải nghiệm sinh hoạt liền mạch, đồng thời đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên.