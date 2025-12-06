Căn nhà màu trắng kín bên ngoài, mở bên trong

Căn nhà rộng 63 m2 nằm ở thị trấn Hayama, Kanagawa, Nhật Bản. Gia chủ mong muốn có không gian sống như khu nghỉ dưỡng, sân vườn biệt lập để vui chơi cùng thú cưng.
Khu đất nằm trong vùng nhiều nhà nghỉ dưỡng, tuy nhiên lại bị giới hạn bởi hệ thống hạ tầng dân cư với đường hẹp, dễ bị nhìn vào từ nhà xung quanh. Để khắc phục và tối ưu công năng, nhóm thiết kế chọn giải pháp tổ chức không gian xoay quanh một khoảng sân trung tâm dạng giếng trời.
Mặt đứng công trình được xây dựng hoàn toàn bằng tường đặc, hoàn thiện bằng lớp vữa trắng, gợi hình ảnh đảo Santorini, Hy Lạp. Thiết kế cũng được KTS ưu tiên các đường cong bo tròn tạo cảm giác mềm mại, đồng thời giúp che chắn tầm nhìn hiệu quả.
Khoảng sân trung tâm được phủ cỏ, trồng cây xanh và là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Nhờ hệ vách kính trượt sát trần, gia chủ có thể quan sát thú cưng từ phòng ngủ hay khu vệ sinh mà vẫn giữ được sự riêng tư.
Thiết kế không gian theo chiều đứng, mang lại trải nghiệm sinh hoạt liền mạch, đồng thời đảm bảo ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Mái đua rộng giúp giảm nắng gắt vào mùa hè, đồng thời tăng tính riêng tư.
Khu vực bếp đặt tại tầng hai, sử dụng vữa trắng đồng bộ với mặt ngoài công trình. Đảo bếp được thiết kế hình cong, liên kết thị giác với tổng thể không gian.
Cầu thang từ sân trung tâm dẫn thẳng lên tầng hai, giúp khách có thể tiếp cận phòng sinh hoạt chung mà không đi qua cửa chính.
Cửa kính trượt lớn mở ra ban công, tạo lối tiếp cận ánh sáng tự nhiên và thông gió chéo cho toàn bộ khu vực sinh hoạt.
Phòng tắm nối liền sân trong với bồn ngâm độc lập và tường kính trong suốt.
Ánh sáng phản chiếu giúp không gian dịu mắt, gợi cảm giác như suối nước nóng lộ thiên.
Phòng ngủ hướng ra sân trong với cửa kính lớn kéo dài sát sàn. Tường trắng và sàn trải thảm mộc giữ tổng thể nhẹ mắt, tạo cảm giác nghỉ ngơi liền mạch với không gian sân vườn bên ngoài.
Ngoại thất lên đèn vào buổi tối, làm nổi bật các đường cong kiến trúc và lớp vữa trắng mịn.
Bích Phương (theo Archdaily)