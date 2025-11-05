Căn nhà 'mặt ngoài 3, bên trong 7 tầng' của kiến trúc sư

Ngôi nhà do KTS người Nhật tự thiết kế và thi công, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng thuở nhỏ và tư duy tổ chức không gian theo chiều đứng của gia chủ.

Nhìn từ ngoài căn hộ trông giống ngôi nhà 3 tầng thông thường với mặt tiền bê tông và kính, bên trong lại được chia thành 7 nền lệch không có tường ngăn (trừ phòng tắm).