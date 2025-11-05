Căn nhà 'mặt ngoài 3, bên trong 7 tầng' của kiến trúc sư

Ngôi nhà do KTS người Nhật tự thiết kế và thi công, nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là sự kết hợp giữa trí tưởng tượng thuở nhỏ và tư duy tổ chức không gian theo chiều đứng của gia chủ.
Nhìn từ ngoài căn hộ trông giống ngôi nhà 3 tầng thông thường với mặt tiền bê tông và kính, bên trong lại được chia thành 7 nền lệch không có tường ngăn (trừ phòng tắm).
Lối vào nhà bố trí cửa trượt thép rộng 2,5 m mở thẳng ra phố, dẫn vào khu genkan (sảnh đón khách truyền thống của Nhật Bản, nơi mọi người cởi bỏ giày dép đi bên ngoài trước khi bước vào trong) được ốp gạch và có tủ để giày âm tường.
Các nền sàn không chỉ giúp tách biệt công năng mà còn biến đường lưu thông thành bề mặt sử dụng: bậc thang thành ghế, gờ tường làm bàn. Thiết kế này tạo sự kết nối hình ảnh và âm thanh giữa hai vợ chồng, đúng với mong muốn "dù ở đâu trong nhà vẫn có thể trò chuyện".
KTS kỳ vọng sau này ngôi nhà tiếp tục được tái sử dụng cho các mục đích khác trong tương lai như quán cà phê, thư viện hoặc bảo tàng. Với tư duy thiết kế không cố định chức năng từng khu, công trình cho phép thay đổi linh hoạt theo thời gian và nhu cầu.
Tầng một là không gian làm việc của gia chủ, có trần cao và tường lắp kệ sách cao 6 m. Bên dưới bàn làm việc là hệ tủ âm giúp tối giản đồ đạc. Kệ sách là điểm nhấn và lõi chức năng của bố cục theo chiều đứng.
Hệ kệ chính chứa 5.000 đầu sách, chia làm hai tầng: tầng dưới là sách chuyên ngành, phía trên dành cho tiểu thuyết và truyện tranh.
Cầu thang bê tông đúc liền với thiết kế mảnh dần, kết nối văn phòng với tầng giữa.
Bếp đặt giữa văn phòng và phòng khách, với kệ mở và bàn thép mảnh.
Bề mặt bếp bằng thép không gỉ trải dài toàn bộ chiều ngang, tích hợp bồn rửa, bếp nấu và khu chế biến. Tủ gỗ thấp chứa lò nướng, máy rửa bát và các ngăn lưu trữ đồ khô.
Phía trên, hệ kệ mở bằng gỗ và khung sắt chạy liền mạch theo chiều ngang, lưu trữ bát đĩa, cốc, rổ mây và các vật dụng nấu ăn thường ngày. Một ô cửa ngang hẹp phía sau bồn rửa giúp đón ánh sáng tự nhiên, giảm cảm giác nặng nề của tường bê tông.
Từ bếp, cầu thang dẫn lên không gian sinh hoạt chung có trần cao 5 m, là khu vực rộng nhất nhà. Đây cũng là nơi yêu thích nhất của chủ nhà nhờ nắng chiếu xuyên qua các ô cửa nhỏ tạo hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo thời gian trong ngày.
Toàn bộ tường và trần giữ nguyên bê tông thô, tương phản với sàn gỗ màu ấm và nội thất tối giản. Bàn thấp kiểu truyền thống Nhật được đặt chính giữa, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.
Không gian đọc sách và khu vực trồng cây được nâng lên một bậc sàn, bố trí ghế đơn và dãy cây xanh đặt sát kính. Cách phân tầng không dùng vách ngăn giúp ánh sáng và tầm nhìn thông suốt, đồng thời duy trì sự kết nối giữa các thành viên dù ở vị trí khác nhau trong nhà.
Phía trên khu sinh hoạt là giường ngủ, đặt cạnh cửa sổ lớn hướng Tây.
Giường gỗ treo cách mặt sàn, và được bố trí sát cửa kính lớn hướng Tây để đón ánh sáng.
Phòng tắm là khu duy nhất đóng kín hoàn toàn, nằm ngay dưới mái và được che bằng rèm vải khi cần riêng tư.
Cầu thang thép dẫn lên sân thượng nơi hai vợ chồng dùng để ngắm cảnh hoặc xem pháo hoa.
Bích Phương (theo Never too small)