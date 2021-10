Căn nhà lớn nhất nước Mỹ giảm nửa giá vẫn ế

Siêu biệt thự The One Bel Air ở Los Angeles được cho là căn nhà hiện đại lớn nhất nước Mỹ với 42 phòng tắm, 21 phòng ngủ và một phòng suite rộng hơn 500 m2.

Tổng diện tích sinh hoạt trong The One Bel Air lên tới gần 10.000 m2. Công trình này còn được bố trí đường chạy bộ dài hơn 120 m, một phòng trưng bày đủ chỗ chứa 30 ôtô và hộp đêm riêng.

Bên ngoài The One Bel Air là bể bơi và những cây cọ cao gần 10 mét. Ảnh: Douglas Friedman

Nile Niami, người cho xây công trình trên, ban đầu rao bán với giá 500 triệu USD. Tuần này, số tiền giảm xuống một nửa, còn 225 triệu USD do Niami cần trả nợ và đang đối mặt với nhiều vụ kiện tụng.

Trên trang cá nhân, Niami tiết lộ mua mảnh đất từ năm 2012 và khởi công xây dựng siêu biệt thự vào năm 2013 với mục đích "tạo nên căn nhà to nhất, đắt nhất thế giới đô thị".

Sảnh vào có trần cao tám mét, được trang trí với tác phẩm điêu khắc và đèn chùm. Douglas Friedman

Bên trong The One Bel Air còn có sân bowling bốn làn, rạp chiếu phim 50 chỗ, sân tắm nắng và hầm rượu với 10.000 chai. Do những thay đổi về quy hoạch, chính quyền Los Angeles không còn cho phép xây dựng những siêu biệt thự rộng như The One Bel Air, khiến nó càng trở nên đặc biệt.

Một trong số 21 phòng ngủ. Ảnh: Douglas Friedman

Niami cho rằng giá bán 225 triệu USD là quá thấp nhưng hy vọng "mọi điều tốt đẹp sẽ đến với căn nhà". Tuy nhiên, đến nay, chưa người mua nào ngỏ ý sở hữu siêu biệt thự bởi dù đã giảm, giá nhà vẫn quá đắt. Chưa kể, công trình đang nợ 165 triệu USD tiền xây dựng và cần thêm ít nhất 5 triệu USD để hoàn thiện.

Thu Nguyệt (Theo USA Today)