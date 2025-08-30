Căn nhà gần 800 m2 với hệ mái giàn kiểu 'bánh waffle'

Toàn bộ khối đế được bao quanh bởi tường bê tông phủ cây leo giúp giảm hấp thụ nhiệt. Kết cấu cũ được giữ nguyên, chỉ thay thế cổng sắt đã xuống cấp bằng thiết kế mới mang ngôn ngữ kiến trúc brutalist.

Ngôn ngữ kiến trúc brutalist đặc trưng bởi việc sử dụng các vật liệu xây dựng thô mộc như bê tông, kim loại, gạch, đá… tạo nên các hình khối lớn, mạnh mẽ và mang tính cấu trúc, công năng rõ rệt.