Căn nhà gần 800 m2 với hệ mái giàn kiểu 'bánh waffle'

Công trình nằm trong khu dân cư Kavling Jeruk Purut, Jakarta, Indonesia, được xây trên nền móng có sẵn, tổng diện tích sàn 782 m2. Kiến trúc sư đã áp dụng ngôn ngữ kiến trúc hình khối monolithic, nhấn mạnh tính bền vững, tiết kiệm với hệ vật liệu gồm bê tông trần, thép, gạch và những tấm kính lớn.
Một trong những yếu tố nổi bật là hệ mái giàn bê tông lưới (waffle slab) chạy dọc theo lối vào và sân sau, giúp che nắng, tạo bóng và dẫn dắt ánh sáng. Cấu trúc này không dùng kính che, tuy nhiên khung giàn đã được tính toán để dễ dàng bổ sung kính trong tương lai nếu cần.
Giàn mái này cũng là chi tiết thiết kế chủ đạo, cân bằng giữa chức năng và thẩm mỹ, đồng thời tạo nhịp điệu cho ánh sáng di chuyển suốt ngày.
Toàn bộ khối đế được bao quanh bởi tường bê tông phủ cây leo giúp giảm hấp thụ nhiệt. Kết cấu cũ được giữ nguyên, chỉ thay thế cổng sắt đã xuống cấp bằng thiết kế mới mang ngôn ngữ kiến trúc brutalist.
Ngôn ngữ kiến trúc brutalist đặc trưng bởi việc sử dụng các vật liệu xây dựng thô mộc như bê tông, kim loại, gạch, đá… tạo nên các hình khối lớn, mạnh mẽ và mang tính cấu trúc, công năng rõ rệt.
Không gian sinh hoạt chính ở tầng trệt được mở rộng tối đa với trần cao, cửa kính lớn và kết nối với sân vườn.
Hệ mái giàn vươn ra sân sau, bao phủ hồ bơi nổi và các khoảng nghỉ ngoài trời. Một số cây ăn trái và cây trồng lâu năm tại đây được giữ lại, góp phần làm dịu vật liệu thô, tăng mảng xanh cho không gian nhà ở.
Cầu thang với lớp kính bên cạnh, dẫn ánh sáng tự nhiên cho căn nhà.
Khu làm việc trên tầng hai nhỏ gọn nhưng thông thoáng, có ban công hướng ra ngoài để lấy sáng.
Toàn bộ nhà được cây xanh bao bọc bốn mặt.
Bố cục nhà phân chia các khu vực làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt rõ ràng, mạch lạc. Căn nhà khi lên đèn vào buổi tối mang đến cảm giác dễ chịu.
Bích Phương (theo Archify)