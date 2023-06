Căn nhà đắt nhất nước Mỹ giá 250 triệu USD

Từng hai lần được sang tay với giá đắt nhất nước Mỹ, biệt thự Casa Encantada lần thứ ba lập kỷ lục với mức rao bán 250 triệu USD.

Casa Encantada có diện tích hơn 3.700 m2, tọa lạc tại Los Angeles. Ngôi nhà từng hai lần được bán với giá đắt nhất nước Mỹ vào 1980 và 2000. Và hiện tại, biệt thự lần nữa được rao bán với kỷ lục mới, vượt qua căn penthouse giá 238 triệu USD trên tòa nhà Central Park South tại New York.

Biệt thự được xây dựng vào những năm 1930 và hoàn tất vào 1938, trên khu đất Bel-Air rộng khoảng 3,4 ha. Ban đầu, đây là nơi ở của góa phụ Hilda Boldt Weber, vợ nhà sản xuất thủy tinh danh tiếng thời bấy giờ Charles Boldt.

Mặt tiền của căn biệt thự.

Theo cuốn sách "The Legendary Estates of Beverly Hill" của tác giả Jeffrey Hyland, bà Weber khi ấy bị tầng lớp thượng lưu Los Angeles khinh rẻ vì là nhà giàu mới nổi. Do đó, sau khi thừa kế số tiền 150 triệu USD vào năm 1929 từ người chồng quá cố, bà dùng một phần tư tài sản để xây Casa Encantada nhằm khẳng định vị thế thượng lưu.

Vào thời điểm tân gia, khách mời chưa bao giờ thấy một biệt thự nào như Casa Encantada, theo Hyland. Cổng vào biệt thự trên đường Bellagio mở ra một con đường lái xe uốn cong, nhô cao thoai thoải, đi qua những bãi cỏ, dẫn đến một sân rộng có đài phun nước.

Công trình có 40 phòng, trong đó có ba nhà bếp, hoặc 60 phòng nếu tính cả khu dành cho người hầu. Những căn phòng được ốp bằng gỗ quý hiếm như cây sung dâu Anh và óc chó đen, đồng thời được trang trí bằng những bức tranh Pháp thế kỷ 18, đồng hồ cổ và đồ sứ Trung Quốc tuổi đời hàng thế kỷ.

Căn nhà đất nhất nước Mỹ giá 250 triệu USD Toàn cảnh biệt thự nhìn từ mặt lưng và trên cao. Video: WSJ

Bà Weber bán ngôi nhà vào năm 1950 cho trùm khách sạn Conrad Hilton với giá 225.000 USD, khi bắt đầu gặp khó khăn tài chính. Bà dần rơi vào khánh kiệt, một phần do nghiện cờ bạc, và tự tử tại nhà riêng ở Santa Barbara vào 1951.

Trong khi đó, ông Hilton cư trú ở Casa Encantada cho đến khi qua đời năm 1979. Biệt thự được bán lại cho tỷ phú David Murdock, Chủ tịch Công ty Thực phẩm Dole, mua lại với giá 12,4 triệu USD vào năm 1980.

Chủ sở hữu hiện tại của Casa Encantada là nhà tài chính Gary Winnick và vợ ông. Họ đã mua nơi ở với giá 94 triệu USD vào năm 2000. Winnick cho biết lần đầu đến thăm nơi này là vào năm 1988 để dự tiệc trưa gây quỹ do Murdock tổ chức cho Tổng thống George H.W. Bush.

Lái xe qua cổng vào khu nhà, ông ngạc nhiên khi thấy một bất động sản quy mô như vậy lại tồn tại ở Los Angeles. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 10 năm sau, tôi sẽ mua nó", ông kể. Chỉ đến khi Murdock mời ông trở lại khoảng một thập kỷ sau đó, với ý định chào bán, ông mới thực sự chú ý. Winnick nói biệt thự quá rộng khiến ông mệt mỏi sau khi đi tham quan đủ các nơi.

"Tôi đánh giá cao sự khéo léo và tinh tế trong việc xây dựng căn nhà. Đây không phải là loại nhà mà bạn có thể gọi một nhà nội thất đến trang trí. Nó đòi hỏi một tư duy hoàn toàn khác biệt", Winnick chia sẻ.

Sau khi mua lại từ Hilton, Winnick đã bán hết đồ đạc ban đầu của ngôi nhà. Ông thuê nhà thiết kế Peter Marino làm lại nội thất trong thời gian 2,5 năm. Khối lượng công việc không nhỏ, với 250 công nhân có mặt tại công trường mỗi ngày.

Phòng làm việc trang trí bằng tác phẩm vẽ chân dung của George Washington.

Winnick trang trí nhà bằng bộ sưu tập nghệ thuật giá trị, bao gồm các tác phẩm của Edward Hopper và Cy Twombly. Đặc biệt, phòng làm việc treo bức chân dung George Washington, được chính Benjamin Franklin đặt làm. Winnicks nói các nâng cấp về mặt thẩm mỹ cũng như việc lắp đặt hệ thống sưởi, làm mát, hệ thống ống nước và điện mới tiêu tốn hàng chục triệu USD.

Sau khi sống tại biệt thự 20 năm, gia đình Winnick đã cân nhắc việc bán Casa Encantada trong nhiều năm. Ông đã nhờ một đại lý tiếp thị với giá 225 triệu USD vào năm 2019, nhưng chưa bao giờ niêm yết chính thức. Có vài khách muốn mua lúc đó nhưng ông chưa thực sự muốn bán.

Đến nay, gia đình mới sẵn sàng sang nhượng. Ông lưu ý người sở hữu phải cần một đội ngũ nhân viên để chăm sóc biệt thự và khu đất, nơi có một số cây tơ tằm. Những cây này thu hút vẹt đuôi dài vào những thời điểm nhất định trong năm. Khu đất còn còn sân golf hai lỗ và một đường hầm bên dưới.

Mặt lưng và sân sau của biệt thự.

Rappaport - Đại lý môi giới nhận ủy thác rao bán cho biết, cho biết có rất ít biệt thự ở Mỹ có thể so sánh được với Casa Encantada. Vài cái tên hiếm hoi đáng kể như biệt thự Chartwell tại Los Angeles, được tỷ phú Chủ tịch Univision Jerry Perenchio, bán với giá 150 triệu USD vào năm 2019 cho Lachlan Murdoch - Đồng chủ tịch của News Corp. Hay như biệt thự ở Beverly Hills được Jeff Bezos mua từ David Geffen với giá 165 triệu USD vào năm 2020. "Những loại bất động sản này chỉ xuất hiện một lần trong vài thập kỷ", đại lý đánh giá.

Thị trường bất động sản cao cấp tại Los Angeles đã chậm lại trong những tháng gần đây, khi thuế chuyển nhượng mới đối ảnh hưởng đến phân khúc này. Tuy nhiên, các giao dịch "khủng" vẫn diễn ra đều đặn. Tháng trước, các nghệ sĩ Beyoncé và Jay-Z đã trả khoảng 200 triệu USD để mua bất động sản ở Malibu. "Bất động sản giá cực cao có thế giới riêng của nó", Rappaport cho biết thêm.

Xem thêm ảnh của Casa Encantada:

Anh Kỳ (theo WSJ)

Ảnh: Simon Berlyn