Căn nhà 600 m2 lấy cảm hứng từ bảng màu của danh họa Piet Mondrian

Căn nhà rộng 600 m2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, được kiến trúc sư thiết kế theo triết lý hình học và màu sắc của danh họa Piet Mondrian. Nguyên lý hình học của Piet Mondrian sử dụng các đường thẳng đen ngang và dọc để tạo thành lưới hình chữ nhật, phân tách các mảng màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh dương) với các màu vô sắc (trắng, đen, xám). Mục đích là đạt được sự trừu tượng, biểu đạt sự hài hòa và cân bằng trong bố cục bất đối xứng.
Thiết kế của căn nhà được mô tả như một bản giao hưởng thị giác, nơi đường cong gặp bảng màu của Piet Mondrian để tạo nên không gian sống mang tính ẩn dụ.
Chủ nhà là một chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc với bốn triệu người theo dõi trực tuyến. Vì thế, không gian nhà phải đáp ứng nhiều nhu cầu: nơi quay chương trình, phát sóng trực tiếp, đón tiếp bạn bè, đồng thời phù hợp cho mẹ và con gái đang sống tại nước ngoài mỗi khi trở về.
Chủ nhà là một chuyên gia giáo dục tại Trung Quốc với bốn triệu người theo dõi trực tuyến. Vì thế, không gian nhà phải đáp ứng nhiều nhu cầu: nơi quay chương trình, phát sóng trực tiếp, đón tiếp bạn bè, đồng thời phù hợp cho mẹ và con gái đang sống tại nước ngoài mỗi khi trở về.
Ngay lối vào nhà, cầu thang xoắn màu đỏ trở thành tâm điểm thị giác. Dưới chân cầu thang là thư viện gia đình, tích hợp hệ kệ gỗ tối màu và ánh sáng âm tường.
Tầng trệt bố trí không gian sinh hoạt của gia đình. Ánh sáng tự nhiên được đưa vào thông qua cửa kính lớn.
Chiếc sofa bọc nhung màu xanh nước biển, bàn trà màu vàng nổi bật, cùng những ô màu trên khu vực tivi gợi liên tưởng đến tác phẩm "Composition with Red Blue and Yellow" (1930) của Mondrian.
Toàn bộ không gian sử dụng tranh, tượng và nhiều chi tiết trang trí mang tính biểu tượng. Tác phẩm giọt nước màu xanh thể hiện sự chuyển động cũng như tạo điểm nhấn cho góc nhà.
Tượng báo đốm được bố trí tại nhiều điểm trong nhà, thể hiện sức sống và cũng là biểu tượng tinh thần của gia chủ.
Không gian ăn uống kết hợp hình khối hiện đại và họa tiết hình học. Những chiếc ghế bọc vải họa tiết tam giác lập thể, đối lập với hệ tủ bếp xanh đậm liền mạch. Trần nhà giữ lại phào chỉ cổ điển, kết hợp đèn treo kim loại tạo sự chuyển nhịp giữa chất liệu xưa và nay.
Khu bếp với hệ tủ bếp màu xanh dương phối vàng - đỏ theo bảng màu Mondrian, kết hợp ghế acrylic, đảo bếp vân đá sáng, tạo tương phản nhưng tổng thể vẫn hài hoà. Ánh sáng từ giếng trời kéo dài giúp toàn bộ khu vực luôn thông thoáng.
Phòng ngủ trên tầng hai dùng tông tím và giấy dán tường hoa lá để tạo không khí êm dịu.
Phòng tắm sử dụng gạch xanh olive họa tiết cổ điển, kết hợp bồn tắm độc lập và một chiếc bàn trà nhỏ, tạo nên không gian thư giãn mang hơi hướng hoài niệm.
Bích Phương (theo homeadore)