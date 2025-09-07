Căn nhà 600 m2 lấy cảm hứng từ bảng màu của danh họa Piet Mondrian

Căn nhà rộng 600 m2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, được kiến trúc sư thiết kế theo triết lý hình học và màu sắc của danh họa Piet Mondrian. Nguyên lý hình học của Piet Mondrian sử dụng các đường thẳng đen ngang và dọc để tạo thành lưới hình chữ nhật, phân tách các mảng màu cơ bản (đỏ, vàng, xanh dương) với các màu vô sắc (trắng, đen, xám). Mục đích là đạt được sự trừu tượng, biểu đạt sự hài hòa và cân bằng trong bố cục bất đối xứng.

Thiết kế của căn nhà được mô tả như một bản giao hưởng thị giác, nơi đường cong gặp bảng màu của Piet Mondrian để tạo nên không gian sống mang tính ẩn dụ.