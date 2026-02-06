Cân não bảo tồn buồng trứng cho bé gái 10 tuổi

Hà NộiBệnh nhi 10 tuổi bị u buồng trứng xoắn hoại tử, được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nỗ lực bảo tồn buồng trứng, giữ lại khả năng sinh sản.

Ngày 6/2, PGS.TS Nguyễn Quảng Bắc, Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn, cho biết đây là ca bệnh phức tạp do bệnh nhi còn quá nhỏ, cơ quan sinh sản đang phát triển. Thách thức lớn nhất với các bác sĩ là vừa phải loại bỏ triệt để khối u, xử lý nhiễm trùng, vừa bảo tồn tối đa buồng trứng và tử cung để không ảnh hưởng đến thiên chức làm mẹ sau này của trẻ.

Bệnh nhi được chuyển từ Thái Bình lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng nguy kịch, sốt cao 39 độ C, đau bụng dữ dội, bụng chướng và mệt lả. Các xét nghiệm cho thấy trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng. Trước đó hai ngày, gia đình đã đưa bé đến một phòng khám tư khi thấy con đau bụng. Tại đây, bác sĩ phòng khám chẩn đoán u buồng trứng và đã chọc dò, hút khoảng 100 ml dịch. Tuy nhiên, sau thủ thuật này, sức khỏe bệnh nhi không cải thiện mà xấu đi nhanh chóng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, các bác sĩ xác định bé gái bị u buồng trứng xoắn kích thước khoảng 15 cm. Việc chọc dò trước đó tiềm ẩn nguy cơ làm nhiễm trùng lan rộng, trong khi tình trạng xoắn gây thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến hoại tử buồng trứng và đe dọa tính mạng. Bệnh nhân lập tức được chuyển về khoa Sản nhiễm khuẩn để điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng và hạ sốt nhằm ổn định thể trạng trước khi lên bàn mổ.

Sau hai ngày theo dõi và kiểm soát tốt tình trạng nhiễm trùng, êkíp quyết định phẫu thuật nội soi. Hình ảnh thám sát trong phòng mổ cho thấy khối u xoắn một vòng, đã chuyển màu tím đen, xuất hiện nhiều giả mạc và dính vào mạc nối lớn, có dấu hiệu hoại tử. Phẫu thuật viên đã tỉ mỉ bóc tách, kiểm soát mạch máu, cắt bỏ khối u đồng thời giữ lại tối đa phần mô buồng trứng lành. Ca mổ thành công giúp trẻ bảo toàn được tử cung và buồng trứng.

Theo PGS Bắc, trường hợp này là lời cảnh báo về rủi ro khi can thiệp u buồng trứng không đúng chỉ định ở trẻ em. Việc chẩn đoán chính xác và xử trí kịp thời tại các cơ sở chuyên khoa sâu đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống bệnh nhân và bảo vệ sức khỏe sinh sản trong tương lai. Phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh cho trẻ, đặc biệt khi có các dấu hiệu đau bụng bất thường.

Lê Nga