Cán mốc 400 cầu Hy vọng

Quỹ Hy vọng cùng các đơn vị đồng hành vừa khánh thành 3 cầu tại Đồng Tháp, Cần Thơ, nâng tổng số công trình đưa vào sử dụng lên 400.

Một trong những công trình được bàn giao ngày 27/12 là cầu Hy Vọng 400, bắc qua kênh Trung Ương 2, xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hữu Phước, trưởng ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây, cho biết cầu nằm trên trục giao thông quan trọng đi ra nhiều hướng như huyện Lai Vung, tỉnh lộ 852, nhờ đó rút ngắn khoảng 3 km.

Khánh thành cầu Hy Vọng 400 tại Đồng Tháp với sự đồng hành của Kusto Home. Ảnh: Trung Thành

Cầu mới có kết cấu bê tông dài hơn 70 m, rộng 4 m, tải trọng 2,5 tấn có tổng kinh phí xây dựng 1,8 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Kusto Home tài trợ một phần thông qua Quỹ Hy vọng. Đây là công trình thứ hai được xây với sự đồng hành của doanh nghiệp này.

Hai cầu còn lại khánh thành dịp này gồm cầu Hy Vọng 385, 399 nằm tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Mỗi công trình có chiều dài 26-28 m, rộng 4 m. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó một phần do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK) tài trợ thông qua Quỹ Hy vọng.

Đến nay, GHTK đã đồng hành xây 9 cầu Hy Vọng tại các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, tại tỉnh Sơn La, hai bên xây hoàn thành mới cầu Hin Pẻn, thay thế cầu gỗ đã mục nát, phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 3.000 người dân thuộc 6 bản trong xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã.

Khánh thành cầu Hy Vọng 385 tại Cần Thơ với sự đồng hành của GHTK. Ảnh: Trung Thành

Đại diện Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm cho biết: "Mỗi điểm được đặt chân đến chúng tôi đều cảm nhận được tình cảm, niềm vui, hạnh phúc của bà con được sử dụng cây cầu kiên cố nối mạch những niềm hy vọng mới.

Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới tiếp tục được đóng góp một phần trong các dự án xã hội cùng với Quỹ Hy vọng để mang lại nhiều hơn nữa các công trình xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, giáo dục bền vững cho bà con ở những khu vực còn nhiều khó khăn".

Các công trình vừa khánh thành nằm trong số gần 80 cầu Hy Vọng năm 2024, nâng tổng số cầu Quỹ Hy vọng xây ở đồng bằng sông Cửu Long lên 443.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Nâng bước em tới trường" do Quỹ Hy vọng phát động từ năm 2018, phối hợp thực hiện cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở các tỉnh, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em đi học và người dân đi lại, giao thương tại vùng sâu, vùng xa tại Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ...

Trong năm 2024, chương trình "Nâng bước em đến trường" tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các địa phương và người dân, đặc biệt là sự tham gia của các đoàn viên thanh niên, nông dân các xã đóng góp hàng chục nghìn ngày công.

Đồng thời, chương trình cũng nhận được nguồn tài trợ của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như Tập đoàn FPT, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm, Roche Việt Nam, Kusto Home, Liên Hoa Tâm, người dùng Ví MoMo và hàng nghìn độc giả báo VnExpress.

Trần Thanh