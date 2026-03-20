Cần lưu ý gì từ thông tin trên nhãn sữa?

Phụ huynh cần đọc kỹ nhãn thông tin trên sữa công thức để nắm độ tuổi sử dụng, thành phần dinh dưỡng, hướng dẫn pha, từ đó chọn sản phẩm phù hợp cho trẻ.

Nhãn thông tin trên lon sữa công thức chứa phần giới thiệu sản phẩm, cũng là "bản hướng dẫn nhanh" để phụ huynh hiểu rõ hơn về dinh dưỡng dành cho con.

Độ tuổi phù hợp

Một trong những thông tin dễ nhận thấy nhất trên nhãn sữa công thức chính là độ tuổi của trẻ mà sản phẩm hướng đến. Hầu hết dòng sữa dành cho trẻ nhỏ đều được phân chia theo từng giai đoạn phát triển, bởi nhu cầu dinh dưỡng của trẻ thay đổi khá nhanh trong những năm đầu đời.

Thông thường, trên bao bì sẽ ghi rõ sản phẩm phù hợp với từng nhóm tuổi. Đơn cử như các dòng sữa NAN của Nestlé, việc thiết kế công thức được tính toán kỹ lưỡng dựa trên những nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở từng giai đoạn. Ví dụ, giai đoạn trẻ nhỏ thường cần các dưỡng chất hỗ trợ miễn dịch và phát triển não bộ. Khi lớn hơn, trẻ có thể cần thêm năng lượng và các vi chất để hỗ trợ vận động và phát triển chiều cao.

Ở mỗi độ tuổi, nhu cầu về dinh dưỡng của bé sẽ khác nhau. Ảnh: Vecteezy

Thông tin về độ tuổi đóng vai trò như một "chỉ dẫn đầu tiên" cho phụ huynh khi lựa chọn sản phẩm. Theo các chuyên gia nhi, sử dụng đúng loại sữa phù hợp với giai đoạn phát triển của trẻ là yếu tố quan trọng để đảm bảo trẻ nhận được nguồn dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu của bé.

Thành phần dinh dưỡng

Bảng thành phần dinh dưỡng là phần được nhiều phụ huynh quan tâm nhất khi đọc nhãn sữa. Khu vực này cung cấp thông tin về các dưỡng chất có trong sản phẩm, bao gồm các nhóm chất cơ bản như đạm, chất béo, carbohydrate, cùng với vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm sữa công thức hiện nay bổ sung các thành phần được nghiên cứu nhằm hỗ trợ những khía cạnh phát triển khác nhau của trẻ. Một số công thức có thể bổ sung DHA và ARA để hỗ trợ phát triển não bộ, trong khi những sản phẩm khác có thể chú trọng vào các chất xơ hoặc lợi khuẩn nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa. Ví dụ, sữa bột Nestlé NAN Supreme Pro 3 (sản phẩm của Tập đoàn Nestlé) sử dụng 100% đạm whey thủy phân một phần, với cấu trúc đạm được cắt nhỏ hơn so với đạm sữa bò thông thường, giúp trẻ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và hạn chế các vấn đề như trớ sữa hay khó tiêu, trong khi vẫn đảm bảo tỷ lệ dưỡng chất phù hợp với lứa tuổi của bé.

Các dòng sữa NAN của Nestlé trình bày thông số độ tuổi sử dụng ở mặt trước hộp sữa, thành phần dinh dưỡng chi tiết theo từng độ tuổi, hướng dẫn pha phía sau hộp sữa. Ảnh: Nestlé

Việc trình bày bảng thành phần trên nhãn giúp phụ huynh dễ dàng so sánh các sản phẩm khác nhau. Thông tin này trở thành cơ sở để các phụ huynh cân nhắc xem công thức nào phù hợp hơn với nhu cầu của con, đặc biệt trong trường hợp trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc cần chế độ dinh dưỡng đặc thù.

Hướng dẫn pha và sử dụng

Ngoài thông tin về dinh dưỡng, phần hướng dẫn pha cũng là một nội dung quan trọng thường được in rõ trên bao bì sữa công thức. Phần này cung cấp các chỉ dẫn chi tiết về cách pha sữa đúng tỷ lệ, lượng nước cần sử dụng và số muỗng bột phù hợp theo độ tuổi của trẻ.

Việc tuân thủ đúng hướng dẫn pha là yếu tố quan trọng đảm bảo trẻ nhận được lượng dinh dưỡng tối đa. Nếu sữa pha quá loãng, trẻ có thể không nhận đủ năng lượng cần thiết; ngược lại, nếu pha quá đặc, hệ tiêu hóa của trẻ có thể gặp khó khăn trong quá trình hấp thu.

Bên cạnh tỷ lệ pha, nhãn sản phẩm cũng thường ghi rõ các lưu ý về nhiệt độ nước, thời gian sử dụng sau khi pha và cách bảo quản sữa sau khi mở nắp hộp. Những thông tin này giúp phụ huynh sử dụng sản phẩm đúng cách và đảm bảo an toàn cho trẻ trong quá trình sử dụng.

Việc pha sữa đúng hướng dẫn góp phần đảm bảo tối ưu lượng dinh dưỡng bé nhận được. Ảnh: Nestlé

Theo các nhà sản xuất, nhãn thông tin trên lon sữa công thức không chỉ mang tính giới thiệu mà còn đóng vai trò như một nguồn tham khảo quan trọng cho phụ huynh trong quá trình chăm sóc trẻ. Từ độ tuổi sử dụng, bảng thành phần dinh dưỡng cho đến hướng dẫn pha, mỗi chi tiết trên bao bì đều góp phần giúp người dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm và cách sử dụng. Hiện nay, nhiều thương hiệu sữa công thức lớn trên thị trường như các dòng sữa NAN của thương hiệu Nestlé đều chú trọng cung cấp đầy đủ các thông tin này trên bao bì để phụ huynh dễ dàng theo dõi.

Diệp Chi