Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng cần nghiên cứu rõ tính cần thiết của mô hình “tập đoàn báo chí”, nhằm mở rộng điều kiện hoạt động và giải quyết các vấn đề tài chính của cơ quan báo chí hiện đại.

Chiều 11/10, Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội họp thẩm tra dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh cho biết dự thảo bổ sung quy định về hai loại hình mới: "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương".

Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là đơn vị có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc và được hưởng cơ chế tài chính đặc thù; còn cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình và sản phẩm báo chí. Các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện sẽ được Chính phủ quy định cơ chế đặc thù riêng.

Hiện có 6 cơ quan được xác định là chủ lực đa phương tiện. Một số ý kiến tại phiên họp đề nghị xem xét khả năng hình thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, dựa trên năng lực, quy mô và đặc thù phát triển của địa phương.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cơ quan thẩm tra cho biết một số đại biểu đề xuất xem xét hình thức "tập đoàn báo chí" hoặc "tổ hợp báo chí", cho phép cơ quan báo chí - là đơn vị sự nghiệp công - có thể thành lập doanh nghiệp hoặc hoạt động theo mô hình mở để tăng tính tự chủ. Tuy nhiên, dự thảo hiện vẫn quy định theo hướng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, chưa đề cập đến mô hình "tổ hợp" hay "tập đoàn báo chí".

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ đề nghị làm rõ ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được Nhà nước ấn định, những cơ quan khác có năng lực, điều kiện phát triển theo mô hình này thì được hưởng cơ chế nào. Ông cũng nhấn mạnh cần làm rõ tính cần thiết của mô hình "tập đoàn báo chí", nhằm mở rộng hơn không gian hoạt động, tăng cường điều kiện và tháo gỡ khó khăn tài chính cho các cơ quan báo chí trong bối cảnh hiện đại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Giải trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu kỹ mô hình tập đoàn báo chí ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, để tham khảo kinh nghiệm. Tuy nhiên, khi rà soát và trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ thấy rằng việc triển khai cần tuân thủ Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 do Thủ tướng phê duyệt, trong đó chỉ xác định mô hình "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, và khi điều kiện cho phép sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét mô hình tập đoàn báo chí", ông Bình nói.

Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) gồm 4 chương, 50 điều, tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn: định hướng phát triển báo chí; cơ chế cho cơ quan truyền thông chủ lực; thúc đẩy hợp tác, liên kết trong hoạt động báo chí; và quy định quản lý báo chí trong điều kiện mới. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp khai mạc ngày 20/10.

Sơn Hà