Căn hộ Westgate bàn giao giá từ 37 triệu một m2 kèm ưu đãi

TP HCMKhu phức hợp căn hộ Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh được được An Gia bàn giao block 3 cùng nhiều chính sách ưu đãi.

Khu căn hộ vận hành hồi tháng 4. Cũng như các block trước đó, tại block 3 người mua sẽ hưởng trọn tiện ích cao cấp mà chủ đầu tư bổ sung như: phòng tập golf 3D, sân tennis, phòng tiệc, karaoke, sauna...

Phòng tập golf 3D tại dự án. Ảnh: An Gia

An Gia cũng bắt tay với tập đoàn Tokyu Nhật Bản để quản lý vận hành dự án, nhằm gia tăng giá trị căn hộ.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chú trọng triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng tăng cường gắn kết cư dân. Đáng chú ý là sự kiện chiếu phim dưới nước Aqua Cinema, mang tới cho cư dân và gia đình trải nghiệm giải trí thú vị.

"Sau gần 4 tháng bàn giao, Westgate dần thu hút đông đảo cư dân về sinh sống. Căn hộ Westgate cũng hấp dẫn nhiều khách thuê, đặc biệt là nhóm cư dân đang làm việc tại khu Tây Sài Gòn", đại diện An Gia nói.

Căn hộ Westgate tại trung tâm hành chính Bình Chánh đã đi vào vận hành. Ảnh: An Gia

Theo thông tin từ An Gia, hiện dự án ghi nhận lượng hấp thụ lên tới 95%. Với những sản phẩm cuối cùng, chủ đầu tư đang áp dụng mức ưu đãi từ 37 triệu một m2. Theo An Gia, mức giá mềm hơn hẳn thị trường trong khi bàn giao chất lượng, được khách hàng kiểm chứng là một trong những ưu thế của Westgate, so với các dự án mới ra mắt thị trường TP HCM trong thời gian gần đây. Bởi theo báo cáo quý II của CBRE, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đã chạm ngưỡng 58,2 triệu đồng một m2. "Đây là một trong số nguyên nhân giúp dự án giữ sức hút tốt trên thị trường", đại diện An Gia cho biết.

Ngoài mức giá "mềm", chủ đầu tư này đang áp dụng loạt giải pháp ưu đãi dành cho những căn hộ cuối của Westgate. Đơn cử, chính sách cam kết cho thuê tổng giá trị từ 240 đến 840 triệu đồng, kéo dài trong 24 tháng áp dụng cho từng dòng căn hộ.

Khách hàng cũng được tặng gói nội thất cao cấp An Cường, tổng giá trị từ 200 đến hơn 300 triệu đồng, giúp chủ nhân có thể dọn vào ở ngay mà không cần lo chi phí phát sinh. Chủ đầu tư cũng tặng phí quản lý hàng chục triệu đồng trong hai năm đầu, chiết khấu nhanh tới 10% và chiết khấu mua chung tới 3%.

Khu vực nội khu của dự án về đêm. Ảnh: An Gia. Ảnh: An Gia

Hiện, khách mua căn hộ thanh toán 30% đã có thể nhận nhà ở, phần còn lại thanh toán sau 18 tháng, giúp khách hàng có thêm 1,5 năm chuẩn bị tài chính. "So với các dự án đang xây dựng, chính sách này giúp người mua tiết kiệm tiền thuê nhà hoặc có thêm hàng trăm triệu đồng từ tiền cho thuê", đại diện An Gia kỳ vọng.

Trong dữ liệu công bố mới đây, Savills dẫn chứng báo cáo về khả năng chi trả nhà ở tại châu Á Thái Bình Dương 2023 của Viện Nghiên cứu và giáo dục phi lợi nhuận (ULI). Theo đó, TP HCM có giá nhà ở mức trung bình trong khu vực nhưng lại chênh lệch khá lớn so với thu nhập của người dân.

Cụ thể, giá nhà trung bình là 296.000 USD (hơn 7 tỷ đồng), trong khi thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở mức 9.120 USD (hơn 217,6 triệu đồng) một năm. Theo tính toán của ULI, chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập tại TP HCM đang ở mức 32,5 - cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Thâm Quyến (35), thậm chí cao hơn Bắc Kinh (29,3), Thượng Hải (24,1) và Hong Kong (26,5).

Ở thị trường nhà ở cho thuê, giá thuê trung bình hàng tháng trên mỗi căn hộ vào khoảng 592 USD - hơn 14 triệu đồng. Mức chi chủ yếu phù hợp với nhóm lao động trẻ có thu nhập cao hoặc nhóm người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Bà Giang Huỳnh - Phó giám đốc, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu và S22M Savills TP HCM nhận định, phần lớn người dân chỉ có thể chi trả cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền. "Những căn hộ vừa túi tiền giá 2-4 tỷ phù hợp khả năng chi trả của người dân tại TP HCM nguồn cung khá thấp. Trước đây, dòng sản phẩm này chiếm khoảng 60% trong nguồn cung của thị trường nhưng đến 2023 chỉ chiếm khoảng 25%, hạn chế cơ hội sở hữu nhà của người dân", bà Giang dẫn chứng.

Đại diện An Gia nhận định, khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, thu nhập chưa thay đổi đáng kể cùng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền nhỏ giọt, cơ hội sở hữu nhà của người dân, đặc biệt là thế hệ Millennials (những người 25-38 tuổi) và Gen Z (18-24 tuổi) tại TP HCM đang ngày thu hẹp.

Ông Lê Bảo Long - Giám đốc Chiến lược của Batdongsan nhận định, bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực vừa túi tiền, có tiến độ thanh toán linh hoạt sẽ là một trong những phân khúc phục hồi sớm nhất trên thị trường vì sở hữu nhà để ở vẫn là nhu cầu thiết yếu trong một đất nước có dân số liên tục tăng.

Một góc hồ bơi chính của dự án. Ảnh: An Gia

Khu căn hộ Westgate của chủ đầu tư An Gia có quy mô 3,1 ha và là dự án nhà ở thương mại duy nhất nằm trong lõi trung tâm hành chính Bình Chánh. Dự án cung cấp ra thị trường khoảng 2.000 căn hộ sở hữu lâu dài. Bên trong nội khu, dự án tích hợp hơn 50 tiện ích cao cấp, cùng công viên nội khu quy mô 1,9 ha.

Hoài Phong