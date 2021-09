Căn hộ với tầm nhìn kép tại The Origami Park

TP HCMCác căn hộ thuộc tại The Origami Park sở hữu tầm nhìn kép (Dual View) bao quát phố thị và khung cảnh thiên nhiên xanh mướt của vườn Nhật Bản.

Mang biểu tượng "Tinh thần Nhật, chuẩn sống xanh", The Origami Park được chủ đầu ví là "nét gấp" hoàn thiện "tác phẩm nghệ thuật" The Origami tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

"Hạnh phúc luôn cần có đôi, The Origami Park mang đến cho khách hàng cơ hội nhân đôi trải nghiệm chuẩn sống xanh an nhiên giữa lòng thành phố mới Thủ Đức. Hầu hết các căn hộ tại phân khu đều có tầm nhìn thoáng đãng hướng ra vườn Nhật nội khu xanh mát. Nơi đây được đầu tư bài bản, sắp đặt cầu kì, từ những cầu gỗ đỏ, Tùng La hán quý hiếm, hồ cá Koi, tháp đá, thác nước... đều đạt đỉnh cao nghệ thuật sân vườn của xứ sở Phù Tang", chủ đầu tư nói.

"Miền xanh" ở The Origami Park thêm bao la ngút ngàn khi sở hữu chuỗi công viên nội khu theo phong cách resort, kết hợp với đại công viên 36ha thuộc Vinhomes Grand Park. Tô điểm thêm cho sắc màu thiên nhiên ở The Origami Park là hệ thống sông nước của công viên Cầu vồng và rạch Bà Dì.

The Origami Park sở hữu những tầm nhìn kép với tiện ích nối dài tiện ích, miền xanh trải dài.

Tại đây, cư dân không chỉ sở hữu tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, mà còn được thư giãn với chuỗi cảnh quan sinh thái đặc biệt ngay trong tầm mắt, mang tới cuộc sống hạnh phúc viên mãn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, phân khu còn có chuỗi công viên resort nối liền vườn Nhật Bản; mảng xanh rộng lớn nội khu The Origami Park (S6) nối dài với The Origami Sun (S7); ngoại khu là Công viên Cầu vồng trải dài bên rạch Bà Dì xanh mát

Ngoài chuỗi tiện ích xanh, The Origami Park còn nổi bật với mô hình sản phẩm căn hộ đa dạng, trong đó có căn hộ studio 1PN+1, 2PN+1 phù hợp với từng nhóm gia đình riêng biệt. Được thiết kế theo phong cách "tất cả trong một" tối ưu không gian, mỗi căn hộ có không gian sống thông minh, tối đa mặt thoáng, đi kèm cùng mô hình quản lý vận hành được áp dụng công nghệ 4.0 tiên tiến hàng đầu thế giới.

"Khi không gian sống không chỉ được 'cộng 1' bởi loại hình căn hộ, giá trị sống không chỉ tính bằng mét vuông diện tích, The Origami Park được 'nhân n' lần bởi thế giới ngập tràn trải nghiệm dành cho cư dân mọi lứa tuổi", chủ đầu tư nói.

Tại The Origami Park, con trẻ được tự do vui chơi, phát triển khôn lớn với những hồ bơi ngoài trời, sân chơi trẻ em; người lớn tuổi được an dưỡng thư thái nơi vườn thiền dưỡng sinh trong không gian xanh mát; thanh thiếu niên được rèn luyện thể chất ở sân thể thao phức hợp cũng như kết nối với một thế hệ cư dân hiện đại trong Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Tất cả cùng kiến tạo nên phong cách sống thịnh vượng và hạnh phúc thăng hoa.

Phối cảnh tiện cảnh nội khu tại dự án.

Hiện chủ đầu tư áp dụng chính sách bán hàng ưu đãi, giải pháp thanh toán đột phá cho khách hàng nhằm giảm tải áp lực tài chính, thư thả hơn trong thanh toán, từ đó mỗi cư dân tận hưởng vẹn toàn hạnh phúc gia đình trong môi trường an cư đẳng cấp quốc tế.

Cụ thể, các căn hộ Studio, 1PN, 2PN, 3PN và các căn hộ +1 là 1PN+1, 2PN+1, 3PN+1 được chủ đầu tư đang áp dụng chính sách Vinhomes Priority hỗ trợ vay lên tới 100% giá trị căn hộ cùng khoản hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 11 tháng sau bàn giao. Ngoài ra, thời hạn vay lên đến 35 năm cũng khiến áp lực tài chính thời gian đầu được giải toả và phù hợp với nhiều phương án đầu tư của khách hàng. Cùng với đó, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng voucher xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng khi mua căn hộ tại The Origami trong thời gian này.

Thảo Miên