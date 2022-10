Căn hộ Viva Plaza được quản lý bởi Savills Vietnam

Vinaland vừa ký hợp đồng với Savills Vietnam để đơn vị này quản lý, vận hành khu căn hộ Viva Plaza (quận 7) sau khi dự án hoàn thành vào quý II/2023.

Sự kiện này được khách hàng quan tâm bởi Savills Vietnam là đơn vị quản lý, vận hành bất động sản chuyên nghiệp và cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng.

Lễ ký kết hợp tác quản lý, vận hành khu căn hộ Viva Plaza giữa Vinaland và Savills Vietnam. Ảnh: Vinaland

Savills là tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm làm việc tại hơn 600 văn phòng trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, Savills cũng được nhiều chủ đầu tư lớn chọn lựa cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành bất động sản trên cả nước. Do đó, đại diện Vinaland tin rằng Savills Vietnam sẽ nâng tầm đẳng cấp cho khu căn hộ Viva Plaza với những dịch vụ ưu việt.

Bên cạnh việc chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, Savills Vietnam còn được Vinaland chỉ định cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới cho thuê khu thương mại – dịch vụ của Viva Plaza.

Viva Plaza liền kề Phú Mỹ Hưng, khu vực đang tập trung nhiều tiện ích cao cấp của khu Nam Sài Gòn. Ảnh: Vinaland

Viva Plaza là khu căn hộ cao 24 tầng xây dựng trên khu đất rộng 5.852m2 ngay trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng, trục thương mại – tài chính của khu đô thị Phú Mỹ Hưng và quận 7. Dự án cung cấp cho thị trường 295 căn hộ cao cấp với diện tích linh hoạt từ một đến ba phòng ngủ.

Theo đại diện chủ đầu tư, tất cả căn hộ đều được thiết kế thông minh, có ban công và cửa sổ phòng ngủ rộng rãi để chủ nhân dễ dàng phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, đồng thời tăng cường khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên... Các căn hộ luôn có được sự thông thoáng nhờ không khí đối lưu tốt, có ích cho sức khỏe gia chủ và tiết kiệm năng lượng sử dụng.

Viva Plaza còn tích hợp nhiều tiện ích khép kín như ba tầng trung tâm thương mại, khu chăm sóc y tế, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, phòng tập gym – yoga, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời... Dự án còn được hưởng lợi nhiều tiện ích liền kề, từ chợ Phước Long, siêu thị Co.opmart, Bách Hóa Xanh cho đến trường học, trung tâm hành chính, khu vui chơi giải trí đa dạng...

Sở hữu vị trí giáp ranh Phú Mỹ Hưng, Viva Plaza còn hưởng lợi từ hàng loạt tiện ích đẳng cấp bậc nhất của khu Nam TP HCM. Có thể kể đến như các trung tâm thương mại SC Vivo City, Crescent Mall, Lotte Mart, bệnh viện FV, Tâm Đức, trung tâm hội nghị - triển lãm Sài Gòn (SECC), bến du thuyền Phú Mỹ Hưng, hệ thống trường học quốc tế như RMIT, trường Canada, Mỹ, Anh, Úc, Singapore, Đài Loan...

Viva Plaza tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, được bao quanh bởi sông nước và mảng xanh. Ảnh: Vinaland

Đại lộ Nguyễn Lương Bằng được mệnh danh là "cung đường tỷ đô" của khu Nam. Tại đây tập trung những dự án cao cấp và hạng sang như The Midtown, The Ascentia, The Antonia, Hưng Phúc Premier, khu biệt thự compound The Chateau...nên hạ tầng được đầu tư hiện đại, môi trường sống tốt nên đang hình thành cộng đồng cư dân rất đẳng cấp.

Một điểm nhấn nổi bật khác của Viva Plaza là dự án được bao quanh bởi ba con sông Nhà Bè, Phú Xuân và Rạch Đĩa nên không gian sống luôn thoáng mát. Ngay bên cạnh Viva Plaza còn có công viên Era Town rộng hơn 3km nằm trải dài 3km dọc sông Rạch Đĩa. Khu Nam Viên liền kề Viva Plaza là mảng xanh lớn nhất của khu dô thị Phú Mỹ Hưng với 14 công viên. Lợi thế này đã giúp Viva Plaza thu hút khách hàng.

Tầm nhìn từ Viva Plaza về khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Vinaland

Viva Plaza cũng sở hữu mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi vào trung tâm quận 1 và các khu vực lân cận thông qua các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành, cầu Phú Mỹ, cầu Kênh Tẻ, cầu Tân Thuận... Sắp tới, khi cầu Cần Giờ và cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4 hoàn thành, việc kết nối với các khu vực xung quanh còn thuận tiện hơn nữa.

Hiện nay, Viva Plaza được thi công hoàn thiện các hạng mục tiện ích. Chủ đầu tư dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ quý II/2023, sớm hơn khoảng 3 tháng so với cam kết trong hợp đồng.

Vinaland đã quyết định đầu tư nâng tầm nội thất căn hộ bàn giao với nhiều thương hiệu cao cấp hơn so với cam kết trong hợp đồng như Hafele, Malloca... Dự án đã đầy đủ pháp lý 100% nên chủ đầu tư cũng cam kết sau khi bàn giao sẽ nhanh chóng ra sổ hồng chứng nhận quyền sở hữu từng căn hộ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Hiện Viva Plaza còn một số ít căn hộ chào bán ra thị trường với mức giá 55 triệu đồng một m2 kèm gói chính sách thanh toán dài hạn.

Yên Chi