Căn hộ vì sức khỏe được ưa chuộng hậu giãn cách

Người mua nhà ngày càng chú trọng môi trường sống xanh, an toàn, tốt cho sức khỏe sau thời gian dịch bệnh.

Theo báo cáo hồi tháng 5 của Deloitte Việt Nam, đại dịch khiến mọi người gia tăng chi tiêu vào các sản phẩm thiết yếu như lương thực, thực phẩm (tăng 84%), nhà ở (tăng 59%) và chăm sóc sức khỏe (tăng 58%).

Khi lựa chọn nhà, tiêu chí về một căn hộ chất lượng, an toàn, đảm bảo sức khỏe cũng được ưu tiên so với vị trí, giá trị thương hiệu. Cụ thể, khảo sát của Deloitte ghi nhận yếu tố về chất lượng chiếm 25%, độ an toàn chiếm 23% trong quyết định mua nhà. Con số này vượt qua yếu tố về giá là 35%; giá trị thương hiệu là 10% cùng các yếu tố khác.

Dịch Covid-19 và những đợt giãn cách kéo dài được coi là chất xúc tác khiến người mua nhà nhận thức tầm quan trọng và ưu tiên giá trị an toàn của môi trường sống. Nhu cầu về một "vùng xanh", thân thiện với thiên nhiên, đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cơ bản và một cộng đồng tương trợ là trăn trở của nhiều người. Điều này làm tăng những giá trị vô hình khi định giá bất động sản là sự an toàn, không gian tốt cho sức khỏe.

Một môi trường sống xanh, gần gũi thiên nhiên, tách biệt với trung tâm đô thị đông đúc ngày càng nhận được nhiều quan tâm. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, xu hướng này không chỉ diễn ra trong và sau dịch mà mang tính lâu dài, bền vững, đặt ra đề bài cho những chủ đầu tư khi phát triển sản phẩm này.

Khu căn hộ The Rivana nằm ở mặt tiền đại lộ Bình Dương, gần sông Sài Gòn. Ảnh phối cảnh: Đạt Phước

The Rivana - Kiến tạo không gian vì sức khỏe

Thấu hiểu được nhu cầu không gian sống trong lành, thoáng đãng, nhiều chủ đầu tư chọn hướng dịch chuyển ra vùng ven tìm quỹ đất tốt, ven sông thay vì quỹ đất đắt đỏ ở trung tâm, đồng thời triển khai nhiều tiện ích. Đơn cử, khu căn hộ cao cấp The Rivana do chủ đầu tư Đạt Phước phát triển ở ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương (vị trí địa lý cụ thể thuộc huyện nào tỉnh nào), ngay sát sông Sài Gòn.

"Dự án nằm ở mặt tiền đại lộ Bình Dương và liền kề thành phố Thủ Đức với tầm 5 phút di chuyển, với mức giá tốt và trang bị hàng chục tiện ích chất lượng, đặc biệt là không gian sống thoáng đãng, trong lành", đại diện dự án này nói.

Không gian xanh tại nội khu dự án Khu căn hộ The Rivana. Ảnh phối cảnh: Đạt Phước

Chủ đầu tư Đạt Phước cho biết chú trọng thiết kế với 100% căn hộ thông thoáng, có ban công, sân phơi riêng, tận dụng tối đa không gian lộ thiên để đem đến 75% căn hộ hướng sông và 25% căn hộ nhìn về đại lộ Bình Dương.

Ngay nội khu, cư dân được tận hưởng hệ thống 34 tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày, hướng tới một cộng đồng sống thịnh vượng.

The Rivana đang có mức giá từ 31 triệu đồng mỗi m2. Cũng theo nhận định của chủ đầu tư Đạt Phước, dự án còn có giá trị gia tăng lớn trong tương lai khi Quốc lộ 13 được mở rộng, kết nối với TP HCM dễ dàng hơn

