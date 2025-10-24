Căn hộ ven sông tại trung tâm Biên Hòa giá từ 1,7 tỷ đồng

Fresia Riverside mang đến lựa chọn an cư ven sông trong trung tâm Biên Hòa, giá từ 1,79 tỷ đồng, hưởng lợi từ hạ tầng và vị trí kết nối phía Đông TP HCM.

Thị trường bất động sản hiện đối mặt với nghịch lý khi nguồn cung gia tăng nhưng sản phẩm vừa túi tiền lại ngày càng khan hiếm. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong chín tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 100.000 sản phẩm mới, tăng 22% so với cùng kỳ nhưng phần lớn thuộc phân khúc cao cấp có giá 80-200 triệu đồng mỗi mét vuông. Nhu cầu nhà ở thực vì thế gần như bị bỏ ngỏ. Giá nhà tăng quá nhanh khiến người trẻ mất dần động lực sở hữu nhà.

Trong bối cảnh đó, dự án Fresia Riverside tại trung tâm phường Biên Hòa (TP Biên Hòa cũ) được xem là điểm sáng khi đưa ra mức giá từ 1,79 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ tầm nhìn hướng sông, thấp hơn 15-20% so với mặt bằng khu vực. Dự án sở hữu vị trí chiến lược trong "tam giác vàng" Thủ Đức - Biên Hòa - Dĩ An, nơi tập trung ba trung tâm phát triển năng động của phía Đông.

Phối cảnh hai tòa tháp căn hộ với vị trí cận sông. Ảnh: Fresia Riverside

Từ Fresia Riverside, cư dân mất khoảng 5 km để đến trung tâm Biên Hòa, 15 km tới Thủ Đức, đồng thời thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp tại Bình Dương và Dĩ An. Vị trí vừa cận sông - đô thị - cận giao thông giúp dự án đồng thời đáp ứng nhu cầu an cư, cho thuê và đầu tư lâu dài.

Khi trung tâm hành chính mới của tỉnh Đồng Nai đi vào hoạt động ngay liền kề, Fresia Riverside được kỳ vọng trở thành nơi an cư cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia và người lao động trong khu vực.

Fresia Riverside cũng được hưởng lợi lớn từ các hạ tầng chiến lược đang hình thành. Aeon Mall Biên Hòa quy mô 12 ha đang được xây dựng đối diện dự án, tạo lực đẩy về giá trị thương mại. Tuyến Vành đai 3 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển về TP HCM xuống còn 20–25 phút, trong khi Metro số 1 dự kiến nối dài đến Biên Hòa giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra, sân bay quốc tế Long Thành cách dự án khoảng 30 km dự kiến khai thác vào năm 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng cho khu vực.

Không gian xanh bên trong dự án. Ảnh: Fresia Riverside

Bên cạnh lợi thế vị trí và hạ tầng, Fresia Riverside gây chú ý với không gian sống ven sông Đồng Nai, nơi 90% căn hộ có tầm nhìn hướng sông. Dự án được quy hoạch theo định hướng sống xanh với hệ thống hơn 20 tiện ích nội khu gồm hồ bơi công nghệ, vườn dạo, khu vui chơi trẻ em, phòng gym - yoga, khu BBQ ngoài trời. Mảng xanh nội khu được bố trí xen kẽ các khối nhà, mang đến môi trường trong lành và cảm giác nghỉ dưỡng ngay giữa đô thị.

Với mức giá khởi điểm từ 1,79 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ, Fresia Riverside được đánh giá là lựa chọn hợp lý giữa bối cảnh giá nhà tăng cao. Tỷ suất cho thuê 5-7% mỗi năm từ nhu cầu của chuyên gia và người lao động giúp dự án phù hợp với cả mục đích ở và đầu tư.

Khách hàng mua Fresia Riverside được ngân hàng Agribank hỗ trợ vay đến 75% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% và ân hạn gốc đến 18 tháng. Chủ đầu tư TV Holdings áp dụng chính sách chiết khấu đến 10% cùng quà tặng tham quan căn mẫu trị giá 15 triệu đồng. Tính đến ngày 22/10, công trình đã thi công đến tầng 9 tháp River 1 và tầng 5 tháp River 2.

Hoài Phương