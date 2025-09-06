Căn hộ tối giản tận dụng tối đa không gian lưu trữ ẩn

Căn hộ rộng 78 m2 nằm trong khu dân cư ở Kyiv, Ukraine, là nơi sinh sống của một nhà thiết kế cùng gia đình. Công trình được thiết kế theo tinh thần tiêu dùng tối giản, giảm thiểu đồ đạc không cần thiết.
Công trình hoàn thiện năm 2025, do chính gia chủ tự thiết kế và giám sát thực hiện. Các chi tiết thủ công như tường thạch cao lượn sóng đòi hỏi tay nghề cao và quy trình thi công riêng biệt. Tất cả hướng đến không gian sống tối giản, hiệu quả nhưng vẫn giữ được yếu tố thẩm mỹ.
Không gian sinh hoạt chung gồm bếp, phòng khách, bàn ăn được kết nối liền mạch trên một mặt sàn. Sofa lớn bọc vải nhung xanh rêu làm nổi bật sắc độ trung tính chủ đạo. Hệ rèm cùng màu tường giúp không gian đồng nhất.
Tường vát cong tạo điểm nhấn bên cạnh màn hình TV, trong khi khối hình chữ nhật phía dưới đóng vai trò thay cho kệ TV truyền thống.
Phía đối diện, một mảng tường dài 4,5 m được xử lý bằng hiệu ứng nổi, tích hợp gương phản chiếu.
Hành lang cũng sử dụng tông màu trung tính, tích hợp hệ tường cong và chi tiết kim loại ánh vàng, dẫn lối trực tiếp vào phòng ngủ.
Phòng ngủ chính bố trí tủ âm tường tích hợp hai cánh cửa ẩn, dẫn vào phòng thay đồ và vệ sinh khép kín.
Một bàn dài được thiết kế để sử dụng như bàn làm việc đôi, đồng thời đóng vai trò bàn trang điểm, phần chân bàn đúc bê tông đảm bảo độ chắc chắn.
Phòng bếp không sử dụng tủ treo tường, chỉ bố trí hệ tủ dưới đủ đáp ứng nhu cầu nấu nướng thường ngày. Một đèn trần dạng đĩa lớn đường kính 1,5 m được đặt trên trần khu bếp.
Các chi tiết kim loại ánh vàng được sử dụng tiết chế nhưng hiệu quả, thể hiện qua đường viền đồng kéo dài từ hành lang đến bếp.
Căn hộ có hai phòng tắm, phân biệt bằng vật liệu và màu sắc. Một phòng dùng tường sơn màu cam đất, giống màu của gạch đất nung (terracotta) truyền thống, mang lại cảm giác tự nhiên và thân thiện cho không gian.
Phòng tắm còn lại lát gạch men xanh nhạt. Điểm nhấn nằm ở phần vòi nước màu vàng kim loại và gương uốn cong.
Bích Phương (theo amazingarchitecture)