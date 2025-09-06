Căn hộ tối giản tận dụng tối đa không gian lưu trữ ẩn

Căn hộ rộng 78 m2 nằm trong khu dân cư ở Kyiv, Ukraine, là nơi sinh sống của một nhà thiết kế cùng gia đình. Công trình được thiết kế theo tinh thần tiêu dùng tối giản, giảm thiểu đồ đạc không cần thiết.

Công trình hoàn thiện năm 2025, do chính gia chủ tự thiết kế và giám sát thực hiện. Các chi tiết thủ công như tường thạch cao lượn sóng đòi hỏi tay nghề cao và quy trình thi công riêng biệt. Tất cả hướng đến không gian sống tối giản, hiệu quả nhưng vẫn giữ được yếu tố thẩm mỹ.