Căn hộ thông tầng đa tiện ích tại Nam Hà Nội

96 căn duplex tại Rivea Residences nằm từ tầng 20 trở lên, được ví như "biệt thự trên không" đáp ứng nhu cầu sống gần trung tâm nhưng vẫn riêng tư.

The Rey Edition - bộ sưu tập căn hộ thông tầng ở các tầng cao 20-35, nằm trong tháp đôi căn hộ Rivea Residences tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội. Dự án thuộc tổ hợp Rivea Hanoi có quy mô gần 3 ha, đã khởi công vào tháng 12/2025.

Theo chủ đầu tư Meygroup, dòng sản phẩm The Rey Edition được phát triển trong bối cảnh thay đổi khẩu vị nhà ở của nhóm thu nhập cao. Nhóm cư dân này muốn kết nối nhanh với lõi đô thị, đồng thời có không gian riêng tư và tiện nghi như một căn biệt thự.

Sự chuyển dịch nhu cầu này đến từ việc áp lực hạ tầng và mật độ dân số cao ở nội đô. Các bất động sản vị trí trung tâm có giá trị cao nhưng xung quanh thiếu không gian xanh, thường xuyên đối mặt với tiếng ồn, ô nhiễm không khí. "Nhờ hạ tầng phát triển, khoảng cách giữa các khu vực ngày càng kéo gần lại. Do đó, người mua không ngần ngại dịch chuyển khỏi lõi trung tâm để đến những khu vực có kết nối và môi trường sống tốt hơn", đại diện Meygroup nhận định.

Các căn hộ duplex The Rey Edition bố trí từ tầng 20 đến 35. Ảnh: Meygroup

Với The Rey Edition, tính riêng tư và tiện nghi được đảm bảo nhờ vị trí trên cao, mật độ thấp. Mỗi căn đều có trần cao 6,8 m, kính được lắp từ sàn đến trần. Thiết kế này giúp mỗi căn hộ tối ưu hướng nhìn ra sông Hồng, phố cổ, đồng thời lưu thông khí đón sáng tốt hơn. Ngoài ra, vị trí đối diện công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha cũng tạo "bộ lọc", giúp chủ nhân các căn hộ đón nhận không khí sạch.

Điểm đặc biệt là mỗi căn đều có ban công tích hợp hồ bơi, sân vườn riêng - là không gian gia chủ nghỉ ngơi, thư giãn nhưng riêng tư, tách biệt.

Ngoài yếu tố thiết kế, mô hình vận hành và hệ tiện ích là phần không thể tách rời trong tiêu chuẩn "biệt thự trên không". Rivea Residences công bố hệ sinh thái hơn 50 tiện ích, gồm sảnh lễ tân cao gần 9 m, clubhouse, phòng golf 3D, bể bơi bốn mùa và khu vườn trên cao, khu ngắm cảnh, BBQ, phòng cộng đồng. Dự án cũng có các không gian yên tĩnh cho nhu cầu cá nhân như phòng gym riêng tư, thư viện, phòng học, khu làm việc chung và phòng họp, hệ thống an ninh 24/7.

Không gian sống bên trong căn hộ. Ảnh: Meygroup

Với nhóm khách hàng mục tiêu là các hộ gia đình nhiều thế hệ, các tiện ích này tạo ra khả năng "duy trì cuộc sống riêng tư" cao hơn, giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng công cộng bên ngoài dự án.

Về mặt kết nối, cư dân có thể di chuyển đến mọi khu vực trọng điểm của thành phố thông qua các tuyến đường huyết mạch như Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, Vành đai 2, Cầu Vĩnh Tuy 2 và Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Với giá trị đầu tư, các nghiên cứu quốc tế cho thấy penthouse và duplex thông tầng mang tính khan hiếm và yêu cầu thiết kế kỹ thuật cao, nên thường có khả năng giữ giá tốt hơn trong dài hạn so với căn hộ tiêu chuẩn. Nghiên cứu của Knight Frank vào năm 2021 tại 5 thị trường lớn cho thấy dòng sản phẩm thường có diện tích lớn hơn trung bình khoảng 129% so với đơn vị căn hộ tiêu chuẩn cùng tòa, và có thể định giá cao hơn tới 35% trên mỗi đơn vị diện tích nhờ yếu tố độc bản và không gian ngoài trời riêng.

Căn hộ thông tầng có tầm nhìn bao quát phố cổ, sông Hồng. Ảnh: Meygroup

Ở góc độ cá nhân, nhóm người có thu nhập cao có xu hướng lựa chọn bất động sản mang tính độc bản, thể hiện được vị thế cá nhân đồng thời gắn với sở thích cá nhân.

Theo đại diện Meygroup, thực tế này phản ánh hai động lực, bên cạnh mục tiêu đầu tư, nhiều nhà giàu tìm kiếm các tài sản mang "nhiều tầng giá trị" - nơi vị trí, tầm nhìn panorama và chất lượng không gian sống được mang ra đo đếm. Duplex cao tầng đáp ứng tương đối đầy đủ tiêu chí này vì vị trí cao, tầm nhìn rộng và không gian sống gần như biệt thự trên không trung.

"Việc phát triển căn hộ thông tầng The Rey Edition là nỗ lực để bắt kịp xu hướng quốc tế lẫn đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhóm cư dân thượng lưu trong nước", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phương