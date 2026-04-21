Căn hộ theo mô hình 'nhà vườn trên cao' tại Pearl Residence Cửa Lò

Nghệ AnPearl Residence Cửa Lò giới thiệu 12 căn hộ Premier Garden theo mô hình "nhà vườn trên cao", tích hợp không gian xanh riêng tư và vị trí gần bãi biển.

Dòng căn hộ Premier Garden có số lượng giới hạn 12 căn, hướng đến nhu cầu sở hữu không gian sống riêng tư trong lòng đô thị biển Cửa Lò. Các căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, phù hợp gia đình đa thế hệ.

Điểm nhấn của dòng căn hộ là phần ban công mở rộng thêm hơn 10 m2 so với thiết kế tiêu chuẩn. Không gian này được định hình như một "khu vườn trên cao", cho phép gia chủ trồng cây, bố trí khu thư giãn và tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng như khả năng đối lưu không khí.

Theo chủ đầu tư, số lượng giới hạn cùng thiết kế nhấn mạnh yếu tố không gian xanh tạo nên tính khan hiếm cho dòng sản phẩm. Ngoài giá trị sử dụng, căn hộ còn được định hướng khai thác lưu trú trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng tại các đô thị biển gia tăng.

Ban công mở rộng là điểm nhấn của dòng căn hộ Premier Garden. Ảnh: CĐT

Đô thị hóa diễn ra nhanh thúc đẩy nhu cầu về môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi và yếu tố thiên nhiên. Người mua nhà không chỉ tìm kiếm nơi ở mà còn quan tâm tới chất lượng không gian sống, bao gồm ánh sáng tự nhiên, thông gió và sự hiện diện của cây xanh.

Trong khi đó, trên thế giới, mô hình "biophilic living" - đưa yếu tố tự nhiên vào không gian sống ngày càng được ưa chuộng tại các dự án bất động sản cao cấp. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tích hợp cây xanh, không gian mở có thể góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tại Cửa Lò, nơi được định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch biển hiện đại của miền Trung, quỹ đất ven biển cũng dần khan hiếm. Theo đó, những dự án tích hợp không gian xanh riêng trong từng căn hộ có thêm lợi thế.

Sự kết hợp giữa vị trí trung tâm biển, không gian xanh và số lượng giới hạn kỳ vọng đưa căn hộ Premier Garden nói riêng và dự án Pearl Residence trở thành dòng tài sản có giá trị kép: vừa an cư vừa có có tiềm năng khai thác lưu trú và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Pearl Residence ưu tiên đưa yếu tố tự nhiên vào không gian sống. Ảnh: CĐT

Pearl Residence sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm Cửa Lò với ba mặt tiền thông thoáng, giáp 3 tuyến đường lớn: Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thức Đường và Mai Thúc Loan. Công trình chỉ cách bãi biển Cửa Lò vài phút đi bộ, bao quanh bởi công viên và quảng trường Bình Minh - điểm nhấn của đô thị biển Cửa Lò, cùng với các tiện ích công cộng như trường học, bến xe, bệnh viện và trung tâm hành chính địa phương.

Dự án gồm hai tòa nhà 17 tầng với tổng số 180 căn hộ. Với mật độ xây dựng thấp và không gian sống thoáng đãng nhờ thiết kế bố cục mỗi tầng chỉ có 6 căn hộ, dự án đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của các gia đình hiện đại, đồng thời linh hoạt cho mục đích nghỉ dưỡng hoặc khai thác lưu trú.

Song Anh