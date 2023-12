Căn hộ The Dragon Castle đáp ứng nhu cầu giới chuyên gia

Quảng NinhVị trí đắc địa, tích hợp 30 tiện ích tiêu chuẩn Hàn Quốc, căn hộ The Dragon Castle được chủ đầu tư nhắm đến cộng đồng chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại Quảng Ninh.

Sự chuyển dịch của phân khúc căn hộ

Giới chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản tại Hạ Long - một trong những thành phố cảng biển đẹp nhất cả nước, đang có những dịch chuyển, đón đầu làn sóng chuyên gia "đổ bộ" đến nơi đây theo các dự án FDI.

Đại diện Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản WeLand phân tích, nhiều năm gần đây, thị trường bất động sản Hạ Long bắt đầu có những dịch chuyển phù hợp với xu hướng mới.

Thay vì đầu tư vào phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng, vốn đối mặt với tình trạng khủng hoảng thừa, nhà đầu tư tập trung vào các dự án khu dân cư, phục vụ mục tiêu mua để ổn định lâu dài. Chất lượng các dự án không ngừng được cải thiện, hướng tới đón hàng nghìn chuyên gia trong và ngoài nước đến đây trong vài năm tới.

The Dragon Castle hiện hữu tại TP Hạ Long, thu hút nhiều chuyên gia Hàn về an cư. Ảnh: N.H.O

Minh chứng là 11 tháng đầu năm 2023, Quảng Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư nước ngoài thu hút được với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, cán mốc 3,11 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022, theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Điều này kéo theo sự gia tăng của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, lao động tay nghề cao đến từ khắp nơi trên thế giới.

Theo đại diện N.H.O, chủ đầu tư Hàn Quốc có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai các dự án tại Việt Nam, giới chuyên gia có nhu cầu đặc thù về không gian sống, nơi họ coi là chốn đi về sau những căng thẳng thường nhật. Vì vậy, họ cần một không gian sống hoàn hảo, năng động, tiện lợi và an toàn, kín đáo, đồng thời có thể nhanh chóng đến các trung tâm vui chơi, nơi làm việc, sân bay, bến cảng...

Điều này đặt ra yêu cầu các chủ đầu tư cũng phải có những thay đổi để kịp thời đáp ứng tiêu chuẩn sống của nhóm khách hàng này. Đó cũng là lý do chủ đầu tư N.H.O áp dụng tiêu chuẩn căn hộ của Hàn Quốc vào dự án The Dragon Castle tại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.

The Dragon Castle - căn hộ hướng tới giới chuyên gia

"Là một nhà phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc, N.H.O thấu hiểu nhu cầu về một tổ ấm cho lực lượng lao động bậc cao Quảng Ninh - thành phố nhiều hứa hẹn", đại diện N.H.O chia sẻ.

Theo đó, The Dragon Castle được xây dựng với mong muốn mang đến một không gian sống, một tổ ấm an lành cho mỗi cư dân, đặc biệt là nhóm chuyên gia với yêu cầu cao về phong cách sống, sự tiện lợi, an toàn.

Căn hộ The Dragon Castle sở hữu tầm view đắt giá, nơi cư dân có thể thưởng ngoạn cảnh quan đặc sắc của vịnh Hạ Long - vùng đất được xếp hạng là di sản thiên nhiên thế giới.

Dự án có hơn 30 tiện ích cao cấp được trang bị tại nội khu: công nghệ an ninh 24/7 với hệ thống camera tiên tiến, thang máy có hệ thống lọc không khí, thiết bị nhận diện gương mặt, bảo vệ chuyên nghiệp. Bên cạnh khuôn viên, khu vui chơi trẻ em là các phòng cộng đồng, phòng Hi Club, khu vực BBQ, hồ bơi, phòng gym, phòng tập yoga, vườn Hàn Quốc...

Nội khu dự án cũng được tích hợp chuỗi dịch vụ thiết yếu như trụ ATM, nhà hàng, cafe, siêu thị tiện lợi phục vụ 24/24, nhà thuốc chất lượng cao... dự kiến sẽ mở cửa trong năm 2024.

Phòng tập gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại tại The Dragon Castle. Ảnh: N.H.O

Dự án được quản lý và vận hành bởi đơn vị từ Hàn Quốc Alpha Plus, với triết lý lấy con người làm trung tâm. Tại đây, cư dân và khách lưu trú tại The Dragon Castle sẽ được chăm sóc từng nhu cầu nhỏ nhất.

Cùng chuẩn sống Hi Life từ thiết kế, xây dựng đến vận hành, chủ đầu tư N.H.O kỳ vọng sớm tạo dựng nên một cộng đồng cư dân The Dragon Castle văn minh và gắn kết, tương tự các khu chung cư cao cấp ở Hàn Quốc.

Nhờ cận kề các tuyến đường giao thông huyết mạch, The Dragon Castle cũng thuận tiện kết nối vào trung tâm thành phố, các điểm du lịch nổi tiếng, cũng như các địa phương lân cận. Việc thuận tiện di chuyển đến các điểm du lịch cũng là một điểm cộng với căn hộ dành cho chuyên gia nước ngoài, bởi họ có thể dành cuối tuần để du ngoạn, khám phá văn hóa bản địa và thiên nhiên kỳ thú. Riêng thành phố Hạ Long có hơn 700 đảo lớn nhỏ, hàng chục tour du lịch với đa dạng loại hình: hang động, bơi thuyền kayak, lặn...

Bên cạnh đó, mọi nhu cầu từ học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm của cư dân cũng được đáp ứng nhanh chóng nhờ lợi thế tiệm cận với trường học, bệnh viện, các khu dân cư mới, trung tâm thương mại. Đặc biệt, đại siêu thị Nhật Bản Aeon Mall đang trong quá trình lên kế hoạch xây dựng, triển khai trong thời gian gần. Khi vận hành, siêu thị trở thành trung tâm vui chơi, mua sắm mới sôi động tại Hạ Long.

Dự án The Dragon Castle có vị trí nằm kế đại siêu thị Aeon Mall Hạ Long. Ảnh phối cảnh: N.H.O

Hiện chủ đầu tư N.H.O cung cấp cho khách hàng chính sách bán hàng hấp dẫn, trả trước 30% giá trị căn hộ có thể nhận nhà ở ngay, ưu đãi thanh toán đến 3 năm. Đồng thời, khách hàng còn nhận gói quà tặng nội thất cao cấp đến 140 triệu đồng, miễn phí quản lý một năm.

Hoài Phong