Căn hộ tại trung tâm TP HCM giá hơn nửa tỷ đồng mỗi m2

Một số dự án hạng sang tại trung tâm TP HCM ghi nhận giá bán gần 600 triệu đồng mỗi m2, trong bối cảnh giá đất leo thang và chủ đầu tư đẩy mạnh phân khúc cao cấp.

Tại sự kiện gần đây, Masterise Homes giới thiệu tòa Lake thuộc khu căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Special Edition trong đại dự án Grand Marina, phường Sài Gòn (quận 1 cũ). Theo bảng giá do chủ đầu tư công bố, căn hộ một phòng ngủ diện tích từ 54-64 m2 có giá 29-31 tỷ đồng; căn hộ hai phòng ngủ rộng 67-88 m2 được chào bán từ 33-50 tỷ đồng. Như vậy, căn hộ có mức giá trung bình dao động 450-600 triệu đồng mỗi m2, gồm thuế phí.

Chủ đầu tư cho biết dự án tọa lạc tại khu trung tâm TP HCM và được quản lý theo tiêu chuẩn của thương hiệu JW Marriott. Riêng tòa Lake đã hoàn thiện nội thất, sẵn sàng bàn giao cho người mua vào ở ngay. Quanh khu vực này, giá bán các dự án chung cư hiện hữu đều đã vượt mốc 400 triệu đồng mỗi m2.

Trước đó, Masterise Homes từng chào bán các căn hộ cùng dự án với giá từ hơn 300 đến gần 500 triệu đồng mỗi m2. Không chỉ Masterise, cuối năm 2024, một dự án khác ven sông Sài Gòn là The OpusK thuộc The Metropole Thủ Thiêm do Sơn Kim Land phát triển cũng từng gây "sốc" với mức giá 450 triệu đồng mỗi m2. Toàn bộ 150 căn hộ mở bán thời điểm đó được đặt mua chỉ sau hai giờ.

Ngoài ra, TP HCM còn ghi nhận nhiều dự án hạng sang khác như Lancaster Legacy (Trung Thủy), The River Thủ Thiêm (Refico) và Thủ Thiêm Zeit River (GS E&C), với giá trung bình từ 250 đến 300 triệu đồng mỗi m2. Trong tương lai gần, khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến đón thêm nhiều dự án hạng sang khác, đáng chú ý có Lotte Eco Smart City, được dự đoán có thể đạt mức giá tương đương The OpusK.

Bất động sản khu vực ven sông Sài Gòn với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo báo cáo quý II của Knight Frank Việt Nam, giá sơ cấp bình quân của căn hộ tại TP HCM đạt hơn 97 triệu đồng mỗi m2, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2024. Các đợt mở bán mới ghi nhận mức tăng 8-15%, trong đó căn hộ hạng sang chiếm hơn 52% nguồn cung thị trường.

Dữ liệu từ One Mount Group cũng cho thấy giá trung bình khoảng 89 triệu đồng mỗi m2, tăng hơn 15% với gần 90% rổ hàng thuộc các phân khúc cao cấp trở lên. Còn theo DKRA Group, trong nửa đầu năm, TP HCM ghi nhận căn hộ có giá cao nhất khoảng 500 triệu đồng mỗi m2, thuộc một dự án tại trung tâm.

Số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết từ năm 2024 đến nay, giá nhà liên tục leo thang, đạt trung bình 90 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 9,7 tỷ đồng mỗi căn (đây mới chỉ là giá sơ cấp phê duyệt dự án, chưa phải giá bán ra). Riêng với phân khúc bất động sản hạng sang, theo thống kê từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, ở các đô thị loại I là Hà Nội, TP HCM, chỉ riêng năm 2024, phân khúc này chiếm khoảng 25% nguồn cung. Trong giai đoạn 2019-2020, căn hộ hạng sang chỉ chiếm khoảng 11% toàn thị trường.

Lý giải đà tăng của phân khúc hạng sang, các chuyên gia cho rằng thị trường này hưởng lợi từ lực cầu mạnh mẽ của cả giới nhà giàu trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Trường Anh, Trưởng bộ phận nghiên cứu Knight Frank Việt Nam, nhận định Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhanh, kinh tế tăng trưởng ổn định kéo theo sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp giàu có. Đến cuối năm 2024, Việt Nam có khoảng 5.459 người sở hữu tài sản từ 10 triệu USD trở lên, và số người siêu giàu (tài sản từ 30 triệu USD) dự kiến tăng gần 30% vào năm 2028.

Ngoài lực cầu nội địa, bất động sản hạng sang còn hấp dẫn nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và kiều bào nhờ chính sách sở hữu nhà ngày càng cởi mở, cùng với hạ tầng giao thông kết nối không ngừng hoàn thiện.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng phân khúc này vẫn giữ sức hút nhờ khả năng sinh lời ổn định. Nhiều khách hàng sẵn sàng chi thêm để sở hữu sản phẩm giới hạn, vị trí đắc địa. Trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và quỹ đất trung tâm khan hiếm, các chủ đầu tư buộc phải ưu tiên dòng sản phẩm cao cấp để bảo đảm lợi nhuận. Tại quận 2 (cũ), giá đất thổ cư đã lên tới 80-90 triệu đồng mỗi m2, khiến giá bán sản phẩm sau đầu tư phải đạt tối thiểu 300 triệu đồng mỗi m2 mới có lãi.

Đồng quan điểm, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills, cho rằng doanh nghiệp có xu hướng định giá cao hơn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, khẳng định thương hiệu và hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu. Bà đánh giá trong bối cảnh quỹ đất khu trung tâm ngày càng hạn chế, hạ tầng phát triển và các đồ án quy hoạch liên tục được triển khai, giá bán tại các khu vực lõi đô thị sẽ khó có khả năng hạ nhiệt.

Savills ước tính trong năm nay, TP HCM có khoảng 10.000 căn hộ mở bán, nhưng 70% thuộc phân khúc cao cấp trở lên, trong khi căn hộ vừa túi tiền chỉ chiếm 30%. Chênh lệch cung - cầu khiến các chủ đầu tư ngày càng tự tin với chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp.

Dự báo của Knight Frank cho thấy nửa cuối năm 2025, TP HCM sẽ có thêm khoảng 4.900 căn hộ mới, với giá sơ cấp trung bình được kỳ vọng ổn định quanh mức 99 triệu đồng mỗi m2.

Phương Uyên