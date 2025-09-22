Căn hộ Sunshine Sky City có giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng

TP HCMHai căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa S3 dự án Sunshine Sky City sẽ lên sóng livestream ngày 23/9 với giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng.

Sunshine Group cho biết, hai căn hộ mang ký hiệu S3.28.04 và S3.30.04 nằm tại tầng 28 và 30 của tòa S3, có diện tích tim tường 77,83 m2, hướng Đông Bắc với tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn. Đây là những sản phẩm thuộc tòa nhà đã cất nóc, đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Theo đơn vị tổ chức, hai sản phẩm thuộc tòa S3 có pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Phối cảnh bên trong căn hộ tại dự án. Ảnh: Shunshine Group

Trước đó, trong phiên livestream ngày 19/9, có hai khách hàng chốt thành công căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án với mức giá lần lượt là 5 tỷ đồng và 6,75 tỷ đồng. Chương trình thu hút gần 100.000 lượt xem, thời điểm cao nhất ghi nhận gần 13.000 người xem trực tiếp cùng lúc.

Sunshine Sky City tọa lạc trên mặt tiền đường Phú Thuận, kết nối trung tâm qua các trục Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn "khách sạn 4.0", sở hữu hơn 50 tiện ích theo định hướng nghỉ dưỡng, trong đó có khoảng 12.000 m2 mảng xanh và mặt nước. Quy mô dự án gồm 9 tòa tháp cao 26-38 tầng với gần 3.500 căn hộ, hướng nhìn rộng ra sông Cả Cấm và sông Sài Gòn.

Nhiều căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn. Ảnh: Shunshine Group

Là sản phẩm đặc trưng trong dòng "Sunshine City" của Sunshine Group, bên trong căn hộ, chủ đầu tư cho biết sử dụng trang thiết bị nhập khẩu từ các thương hiệu như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas... (hoặc tương đương), tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh nhằm tối ưu trải nghiệm sống. Về tiến độ, tòa S1 đã bàn giao; các tòa S2, S3, S4 đã cất nóc và dự kiến bàn giao từ quý I/2026.

Chủ đầu tư kỳ vọng, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Nam TP HCM khan hiếm, những dự án sở hữu hiện hữu, pháp lý minh bạch, sắp bàn giao như bộ đôi căn hộ tại tòa S3 - Sunshine Sky City sẽ thu hút khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư.

Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích trải dài 9 tòa tháp, cùng hệ thống hơn 12.000m2 cây xanh mặt nước, mang tới không gian sinh thái chuẩn resort cùng những trải nghiệm thượng lưu dành cho đa thế hệ. Ảnh: Shunshine Group

Phiên livestream ngày 23/9 cũng mang đến cơ hội trúng quà tặng trị giá 100 triệu đồng cùng thẻ KienlongBank Visa Elite cho người xem may mắn.

Song Anh