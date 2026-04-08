Căn hộ studio của cô gái độc thân nổi bật với sắc vàng bơ

Căn studio diện tích 30 m2 tại Hà Nội được bố trí liên thông phòng ngủ, phòng khách và khu bếp trên cùng một mặt sàn. Thiết kế của căn hộ tập trung vào phân vùng chức năng mà không dùng vách ngăn, giữ không gian thông thoáng và liền mạch.
Tông màu chủ đạo của căn hộ là vàng bơ, phủ đồng nhất trên tường, hệ tủ bếp, tủ quần áo và kệ tivi.
Tủ bếp bố trí dạng chữ I dọc một bên tường, tích hợp tủ lạnh kiểu cổ điển, bếp từ, lò vi sóng và bồn rửa. Chi tiết đinh tán được trang trí chạy dọc viền tủ bếp, tạo nhịp điệu thị giác và gợi phong cách retro.
Điểm nhấn công năng của khu bếp nằm ở hệ bàn ăn gấp gọn, gắn liền với đảo bếp, có bánh xe di chuyển linh hoạt. Khi mở ra, bàn đủ chỗ cho 2 người ngồi. Khi gập lại, toàn bộ khu bếp trở nên gọn gàng, nhường diện tích cho lối đi.
Khu vực tivi đặt trong một hốc tường bo vòm, viền vàng đậm. Kệ tivi bằng gỗ có hình dáng bo tròn.
Bên cạnh kệ tivi là hệ tủ cao kịch trần kết hợp hộc trưng bày mở. Sàn gỗ lát xương cá từ cửa vào đến khu ngủ, tạo cảm giác không gian xuyên suốt.
Giường ngủ có đầu giường bọc vải kẻ sọc đỏ - trắng, dáng cong mềm, kê sát cửa kính lớn.
Ngay cạnh giường là sofa 2 chỗ bọc vải xanh, kết hợp bàn trà dáng cong chân trụ đặt trên thảm tròn họa tiết, tạo thành góc tiếp khách nhỏ gọn.
Tranh treo tường cỡ lớn với gam đỏ - xanh lá giữ vai trò điểm nhấn thị giác cho khu vực sinh hoạt chung. Hai kệ treo tường trong suốt bày sách, cùng đèn treo trần dáng hoa xếp nếp, hoàn thiện không khí retro cho toàn bộ căn hộ.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: NHÀ ANN