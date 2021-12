Căn hộ sở hữu lâu dài tại Phú Quốc được săn đón

Sở hữu vị trí trung tâm dự án Sun Grand City Hillside Residence, 100% quỹ căn hộ tại The Sea ra mắt vào tháng 11 đã tìm được chủ nhân trong ngày đầu tiên.

Cộng hưởng sức nóng từ thị trường

Trái với phỏng đoán của giới đầu tư, thị trường bất động sản biển tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực, thậm chí tăng trưởng giữa đại dịch. Theo The New York Times, tính đến quý III/2021, nhu cầu về nhà ở tại Mỹ ngày càng tăng, phản ánh trong việc giá cả tăng. Giá căn hộ trên toàn quốc đã tăng 7,9% so với năm ngoái, trong đó, riêng vùng biển Athens, giá đã tăng tới 9,8%.

Tương tự, tờ báo South China Morning Post ghi nhận làn sóng giới siêu giàu "bỏ phố", tìm đến những ngôi nhà ở vùng nông thôn và bãi biển giữa Covid-19 tại Australia. Các căn nhà ven biển ở một số khu vực tại đây tăng giá hơn 15,4% so với năm trước.

Giới đầu tư nhận định, hậu Covid-19, bất động sản nên là cuộc chơi dài hạn, trong đó sản phẩm bất động sản biển gắn với du lịch nghỉ dưỡng là một trong những loại hình đầu tư có khả năng sinh lời cao. Việt Nam cũng không ngoại lệ, bất động sản biển gắn với du lịch nghỉ dưỡng tại một số vùng ở Việt Nam như Quảng Ninh, Phú Quốc ghi nhận tín hiệu lạc quan. Đặc biệt, từ khi chính sách "hộ chiếu vaccine" được áp dụng, nhiều nhà đầu tư đã quay trở lại Phú Quốc để tìm kiếm cơ hội khi nhìn thấy tiềm năng của thành phố đảo.

Chuỗi tiện ích đặc sắc của "thị trấn Địa Trung Hải", Nam Phú Quốc. Ảnh minh họa, nguồn: Sun Property

Theo Sở du lịch Kiên Giang, trong tháng 11, tỉnh này đón hơn 300.000 lượt khách, tăng hơn 10 lần so với tháng trước, trong đó Phú Quốc đón 290.000 khách (có 1.400 khách quốc tế). Tín hiệu này là động lực để Kiên Giang đặt kỳ vọng ngành du lịch sẽ vượt mốc 2 triệu lượt khách trong năm nay, trong đó có ít nhất 300.000 khách quốc tế và phấn đấu đón 10 triệu lượt khách du lịch năm 2025. Sự trở lại của khách du lịch được coi là "vaccine" giúp thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sớm phục hồi.

Sức hấp dẫn của dòng sản phẩm bất động sản biển gắn với du lịch nghỉ dưỡng cũng gắn với cuộc chơi của nhiều chủ đầu tư. Trong đó, Sun Property (thành viên của Tập đoàn Sun Group) là một trong những cái tên đáng chú ý khi giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập căn hộ trực diện biển tại phân khu The Sea, thuộc Sun Grand City Hillside Residence.

Hấp lực từ nội tại dự án

Sun Grand City Hillside Residence là dự án phức hợp gồm 3 phân khu cao tầng: The Hill (4 tòa), The Sea (2 tòa), The Sky (2 tòa) và một phân khu shophouse thấp tầng The Center. Tất cả đều hưởng lợi từ hệ sinh thái tiện ích của "thị trấn Địa Trung Hải" do Sun Group kiến tạo.

The Sea gồm hai tòa tháp nằm tại trung tâm dự án Sun Grand City Hillside Residence. Ảnh minh họa, nguồn: Sun Property

Sở hữu địa thế "tựa đồi, hướng biển" tại Sun Grand City Hillside Residence, phân khu The Sea giúp mỗi chủ nhân có thể tận hưởng chuỗi giá trị "kép", vừa nghỉ dưỡng, trải nghiệm sự hùng vĩ của biển trời Nam đảo, vừa đầu tư kinh doanh trong căn hộ. Phân khu gần kề 5 công trình biểu tượng: Cầu Hôn, Show Vortex, Tháp đồng hồ cao 75m, Quảng trường Con Sò và Sun Signature Gallery, hứa hẹn góp phần nâng tầm chất lượng sống.

Sự xuất hiện của chuỗi công trình biểu tượng giúp phân khu The Sea thừa hưởng lượng khách du lịch quy mô nhờ vị trí thuận tiện ở "vùng lõi" thành phố.

Chủ đầu tư kỳ vọng, trong tương lai, hơn 8 triệu khách du lịch dự kiến sẽ check in Cầu Hôn và ga cáp treo, hơn 3 triệu khách đến xem show Vortex. Tổng cộng, Nam Phú Quốc sẽ đón khoảng 20 triệu lượt khách thăm quan mỗi năm.

Phối cảnh sảnh căn hộ The Sea – sản phẩm tạo sức hút mạnh tại Phú Quốc thời gian qua. Ảnh minh họa, nguồn: Sun Property

Đó là chưa kể đến những người đam mê nghệ thuật, thích khám phá nét quyến rũ của "thị trấn Địa Trung Hải". Hệ sinh thái du lịch cộng sinh với phát triển nhiều loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí sẽ là động lực gia tăng hiệu quả du lịch, thỏa mãn nhu cầu của mọi du khách, từ đó đem lại dòng lợi nhuận đều đặn cho chủ sở hữu khi khai thác kinh doanh hoặc cho thuê.

Ngoài ra, mỗi căn hộ tại The Sea đảm bảo tiêu chuẩn bàn giao toàn bộ nội thất đến từ AA Corp (đơn vị cung cấp nội thất cho Intercontinental Da Nang Sun Peninsula Resort và JW Marriott Phu Quoc) theo phong cách Santorini pha trộn hơi thở hiện đại. Chủ căn hộ sau khi nhận nhà có thể nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng hoặc kinh doanh mà không mất thêm thời gian chờ hoàn thiện.

Trong đó, dòng căn hộ đa năng với thiết kế thông minh đang thu hút những nhà đầu tư thế hệ mới. Sở hữu một phòng ngủ chính nhưng dòng căn hộ này đi kèm là hệ thống nội thất thông minh, giúp bố trí đủ không gian sinh hoạt cho 3-4 người, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình nhỏ hoặc nhóm bạn trẻ.

Căn hộ mẫu The Sea. Ảnh minh họa, nguồn: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, căn hộ đa năng The Sea có lợi thế để khai thác cho thuê, phục vụ nhóm khách hàng Gen Z (sinh từ 1995-2012) sẽ bùng nổ trong tương lai.

Đi cùng thiết kế căn hộ thời thượng, sự kết hợp giữa những kiệt tác của tạo hóa và các công trình biểu tượng đa sắc màu được Sun Group dày công kiến tạo, bức tranh cuộc sống tại The Sea ngày càng trở nên sống động. Mỗi căn hộ tại The Sea được kỳ vọng là món đầu tư phù hợp cho các khách hàng và là tài sản giá trị với những chủ nhân thượng lưu muốn sở hữu một ngôi nhà thứ hai để tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn, riêng tư.

Hoài Phong