Căn hộ Sky Mansion hưởng lợi từ trục cảnh quan sông Hồng

Căn hộ Sky Mansion tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences nằm trên trục cảnh quan sông Hồng, thuộc Tây Hồ, kết nối thuận tiện với đường ven sông, công viên, cùng hệ thống tiện ích đô thị.

Tây Hồ là khu vực sở hữu diện tích mặt nước lớn, mật độ xây dựng được kiểm soát và hệ sinh thái đô thị gắn với yếu tố văn hóa. Quỹ đất dành cho nhà ở cao tầng tại đây đang dần thu hẹp, kéo theo sự hạn chế về nguồn cung ở phân khúc cao cấp.

Trong bối cảnh đó, các dự án vừa hiện diện tại lõi Tây Hồ vừa tiếp cận trục phát triển mới dọc sông Hồng sở hữu lợi thế lớn. Khu vực ven sông được định hướng phát triển đồng bộ đường cảnh quan, công viên sinh thái, không gian công cộng và các hạng mục dịch vụ, qua đó hình thành thêm quỹ tiện ích đô thị quy mô lớn cho khu vực phía bắc Thủ đô.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences là một trong những dự án nằm trên trục này. Tại đây, dòng căn hộ Sky Mansion được phát triển theo mô hình biệt thự trên cao, chú trọng tầm nhìn rộng, khả năng đón sáng tự nhiên và tính riêng tư.

Dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences nằm ngay trên trục phát triển mới sông Hồng. Ảnh: NobleX

Sky Mansion có thiết kế thông tầng, diện tích lớn và bố cục được tổ chức để tối ưu tầm nhìn ra cảnh quan Hồ Tây, sông Hồng và các khoảng không xanh xung quanh. Một số căn còn kết hợp sân vườn và bể bơi riêng trên tầng cao.

Đơn vị phát triển cho biết, loại hình căn hộ này có số lượng giới hạn trong tổng thể dự án, hướng tới chất lượng sống cao cấp và các tiêu chí không gian riêng tư. Kết cấu thông tầng phức tạp, yêu cầu cao về giải pháp kỹ thuật, hoàn thiện cũng như tiêu chí lựa chọn vị trí, hướng nhìn là những yếu tố tạo nên giá trị riêng của dòng sản phẩm.

Sky Mansions thuộc Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - tổ hợp được định vị ở phân khúc siêu sang, quản lý vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế bởi WorldHotels cùng các đối tác dịch vụ. Sự kết hợp giữa vị trí tại Tây Hồ, cấu trúc sản phẩm có số lượng hữu hạn và hệ tiện ích nội khu cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn lẫn mục tiêu tích lũy tài sản.

Lợi thế vị trí của dự án còn gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - tuyến quy hoạch chiến lược của thành phố. Hệ thống hạ tầng này ngoài chức năng giao thông còn tích hợp dải công viên ven sông, không gian sinh hoạt công cộng và khu dịch vụ thương mại, kết nối Tây Hồ với Đông Anh và trung tâm nội đô. Đại lộ cảnh quan này đã khởi công vào cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Một số căn Sky Mansions tích hợp hồ bơi và sân vườn ngay tại căn hộ. Ảnh: NobleX

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, tại sự kiện khớp giỏ hàng đầu tháng 1, 25 sản phẩm với tổng giá trị khoảng 850 tỷ đồng được ghi nhận. Đây được xem là tín hiệu tích cực ở nhóm bất động sản cao cấp. Chị Lê Mai Phương (phường Yên Hòa, Hà Nội), một trong những khách hàng đặt chỗ tại dự án cho biết, chị lựa chọn không chỉ vì thương hiệu, mà còn vì tầm nhìn và trải nghiệm sống phù hợp với nhu cầu ở lâu dài cũng như tích lũy tài sản.

Hiện, chủ đầu tư tiếp tục triển khai chính sách bán hàng ưu đãi như quà tặng 1% giá trị căn hộ, miễn phí quản lý vận hành 5 sao trong 36 tháng và hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng kèm chiết khấu 5%.

Khách hàng tham quan công trường dự án. Ảnh: Grand M

Ngoài ra, ngày 24/1, đơn vị phát triển dự án cũng phối hợp tổng đại lý tổ chức sự kiện Sky Mansion Exclusive Tour - chương trình tham quan công trường, cho phép khách hàng theo dõi tiến độ xây dựng và quan sát chất lượng thi công. Hoạt động mở này được xem là cách tăng cường minh bạch thông tin, góp phần củng cố niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư.

