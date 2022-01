Tòa tháp căn hộ Pavilion 1 (P1) thuộc phân khu The Pavilion, khu đô thị Vinhomes Ocean Park sở hữu cả vườn bách thảo bao quanh.

Vườn bách thảo (Botanic Garden) là những mảng xanh đắt giá trong lòng các đô thị trên thế giới. Trong đó phải kể đến Royal Botanical Gardens (London - Anh), Jardim Botanico (Brazil), Brooklyn Botanic Garden (Mỹ) hay Botanic Garden (Singapore)...

Những "lá phổi xanh" này không chỉ tạo nên bản sắc cho thành phố mà còn là cảm hứng để các doanh nghiệp theo đuổi xu hướng bất động sản xanh. Điều này càng có ý nghĩa trong đại dịch Covid-19, khi nhu cầu săn tìm không gian sống gần gũi thiên nhiên tăng cao đã tạo "cú hích" cho sự ra đời của các khu đô thị sinh thái.

Tại Việt Nam, Vinhomes là một trong những chủ đầu tư tiên phong phát triển các dự án bất động sản xanh, tiêu biểu có dự án Vinhomes Ocean Park ở phía Đông Hà Nội.

"Bằng cách lựa chọn mật độ xây dựng thấp chỉ 19%, tăng không gian cây xanh, mặt nước lên cao nhất là 117 ha, Vinhomes Ocean Park được ví như thành phố xanh mang những phong cách riêng", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Căn hộ sinh thái giữa vườn bách thảo phía Đông Hà Nội Vinhomes là một trong những chủ đầu tư tiên phong phát triển các dự án bất động sản xanh tại Việt Nam. Nguồn: Vinhomes

Tại dự án, tòa P1 phân khu The Pavilion sở hữu không gian xanh Botanic Garden với quy mô rộng tới 1,6 ha – tương đương 2/3 mặt bằng phân khu. Mang đậm phong cách Singapore, Botanic Garden là khởi đầu để cư dân làm quen với lối sống khỏe mạnh hiện đại.

"Ngay từ khi nhìn thấy những hình ảnh ngập tràn sắc xanh của Botanic Garden, tôi thực sự đã bị thuyết phục. Mảng xanh lớn cũng là tiêu chí khiến chồng con tôi đều ủng hộ ý tưởng định cư ở phía Đông Hà Nội", chị Thanh Hiền - một khách hàng chia sẻ.

Tòa P1 nằm giữa quần thể không gian sống được bao quanh bởi diện tích lớn cây xanh và mặt nước. Ảnh: Vinhomes

Theo chủ đầu tư, điểm nhấn độc đáo của Botanic Garden chính là 3 tầng tán thiên nhiên được đan kết với nhau bởi hàng trăm loại cây bụi, thảm cỏ thuộc 18 chủng loại thực vật. Cỏ cây hoa lá không chỉ thanh lọc không khí mà còn được tạo hình kỳ công theo cảm hứng của quốc đảo sư tử. Đứng trên ban công các căn hộ, nhất là hướng Đông Bắc, Đông Nam, toàn bộ khung cảnh đẹp xung quanh sẽ được thu vào trong tầm mắt.

Ngoài ra, cư dân còn có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp của The Zenpark kế cận với những hòn non bộ được tạo tác từ đá liền khối cùng rừng tùng bon sai, hồ cá koi phong cách Nhật Bản hay The Bayfront đậm hơi thở của vịnh nhiệt đới Dubai. Những tiện ích khác của toà P1 như hồ Ngọc Trai hay biển hồ nước mặn Crystal Lagoons đều đã ghi danh vào sách kỷ lục Việt Nam...

Đứng trên ban công căn hộ tòa P1, toàn bộ khung cảnh đẹp của vườn Botanic Garden được thu trọn vào trong tầm mắt. Ảnh: Vinhomes

Để giúp cư dân bắt nhịp tốt hơn với lối sống khỏe mạnh, chủ đầu tư còn trang bị hệ thống tiện ích đậm chất nghỉ dưỡng. Trong nội khu, các sân vận động được bố trí san sát nhau, giúp cư dân có thể vận động ở bất kỳ nơi nào, gồm có 4 sân thể thao với đa dạng các bộ môn luyện tập, hàng chục máy tập gym phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, đảo tập yoga đậm chất thiền nằm giữa cây xanh và mặt nước sẽ giúp mọi người tìm thấy những phút giây thư thái ...

Sân tập Yoga đậm chất thiền nằm giữa vườn Botanic Garden mang tới cảm giác thư thái, nhẹ nhàng cho cuộc sống. Ảnh: Vinhomes

Cư dân toà P1 cũng có thể sử dụng 100 tiện ích của toàn bộ dự án The Ocean View. Trong đó, điểm nhấn là quảng trường The Ocean View rộng 15.000 m2; hồ bơi 4 mùa độc đáo tiêu chuẩn Olympic sẽ là tâm điểm sôi động trong những ngày hè oi bức.

Nhiều không gian sinh hoạt công cộng cũng được bố trí như sân tập thể thao, vườn BBQ, sân vận động liên hoàn chủ đề "nghìn lẻ một đêm"... Đặc biệt, sân khấu nghệ thuật nước và ánh sáng cũng được thiết kế kỳ công, hứa hẹn những màn trình diễn mãn nhãn trong tương lai.

Liền kề toà P1, hồ bơi 4 mùa "mui trần" độc đáo tiêu chuẩn Olympic sẽ là tâm điểm sôi động trong những ngày hè oi bức. Ảnh: Vinhomes

Hưởng thụ chuỗi ngày nghỉ dưỡng suốt 365 ngày, mọi nhu cầu cuộc sống sẽ đều được đáp ứng tại chỗ, ngay trong phạm vi khu đô thị. Trường học liên cấp Vinschool, Đại học VinUni là lựa chọn phù hợp cho thế hệ tương lai có hành trang vững bước vào đời. Sức khỏe của từng cư dân cũng được chăm sóc theo tiêu chuẩn 5 sao của bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sẽ là nơi mua sắm, giải trí tụ hội các nhãn hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Theo chủ đầu tư, tại tòa P1, cư dân không phải xoay sở tìm chỗ gửi xe bởi tòa nhà có trang bị 2 tầng hầm để xe tiện lợi, nằm sát tổ hợp nhà gửi xe 5 tầng hiện đại. Ngoài ra, cư dân còn có cơ hội trải nghiệm các phương tiện thân thiện môi trường với hệ thống xe buýt điện VinBus hay tuyến metro số 8 đi qua trong tương lai.

Thu Hương