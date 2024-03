Căn hộ Phú Đông SkyOne nhắm đến người trẻ

Khu căn hộ cung cấp ra thị trường gần 800 căn hộ đa dạng diện tích giá từ 1,4 đến 2,2 tỷ đồng, tạo cơ hội cho người trẻ sở hữu căn nhà đầu tiên.

Phú Đông SkyOne tọa lạc tại mặt tiền DT 743C, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Dự án do Phú Đông 5 làm chủ đầu tư, có quy mô xây dựng cao 30 tầng với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, dự kiến cung cấp ra thị trường 780 căn hộ có diện tích từ 42 m2 đến 72 m2.

Phối cảnh dự án Phú Đông SkyOne. Ảnh: Phú Đông Group

Với dự án này, Phú Đông Group kỳ vọng "chạm" đúng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ, những người có nhu cầu sở hữu nhà ở để "an cư lạc nghiệp" tại Bình Dương.

Theo báo cáo của Batdongsan (thành viên Tập đoàn PropertyGuru), người mua nhà ngày càng trẻ hóa khi độ tuổi 22-39 chiếm chủ lực. 75% người trẻ trong độ tuổi 22-29 sẵn sàng vay ngân hàng để sở hữu nhà. Tuy nhiên, cơ hội mua nhà ngày càng khó khăn hơn khi giá căn hộ ngày càng neo cao. Theo Avision Young, trong vòng 5 năm (2019 - 2023), chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập hộ gia đình tại Việt Nam tăng 19,5%.

Phú Đông Group đang chào bán căn hộ Phú Đông SkyOne ở mức từ 1,4 đến 2,2 tỷ đồng một căn. 75% trong đó là căn hộ 1,4 đến 1,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 31,5 triệu đồng một m2.

Chủ đầu tư cho biết với sự đồng hành của ngân hàng, người mua căn hộ 1,5 tỷ đồng chỉ cần trả khoảng 9-12 triệu mỗi tháng (cả gốc và lãi). Như vậy, một gia đình thu nhập từ 23 đến 25 triệu mỗi tháng có thể dễ dàng sở hữu căn hộ chất lượng tại trung tâm thành phố. Đây là mức thu nhập phổ biến của nhiều người trẻ độc thân hay gia đình trẻ hiện nay.

Theo vị đại diện Phú Đông Group, không dễ để dung hòa được các yếu tố "giá - chất lượng - tiện nghi - vị trí" giữa thời bão giá. Tuy nhiên, thế mạnh sở hữu hệ thống doanh nghiệp hơn 40 năm xây dựng giúp chủ đầu tư tối ưu chi phí, đồng thời chấp nhận giảm kỳ vọng lợi nhuận, từ đó kéo giá thành sản phẩm xuống tối đa mà vẫn đảm bảo được chất lượng căn hộ.

Bên cạnh mức giá "vừa sức" với người trẻ, căn hộ Phú Đông SkyOne cũng có lợi thế vị trí và chất lượng bàn giao.

Phối cảnh tiện ích hồ bơi nước ấm tại dự án. Ảnh: Phú Đông Group

Về vị trí, nơi đây thuận tiện kết nối đến 5 thành phố lớn: Dĩ An - Thủ Đức - Thuận An - Biên Hòa - Tân Uyên. Với hàng loạt đại lộ, quốc lộ như Quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K, Vành đai 3, từ đây, cư dân dự án thuận tiện di chuyển đến trung tâm TP HCM. Bên cạnh đó, với lợi thế nằm trung tâm thành phố Dĩ An, Phú Đông SkyOne hứa hẹn là điểm an cư lý tưởng cho nhiều gia đình trẻ và chuyên gia tại các khu công nghiệp lân cận.

Về chất lượng bàn giao, toàn bộ nội thất căn hộ sẽ được bàn giao theo chuẩn cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu. Đặc biệt, khu căn hộ tích hợp hơn 30 tiện ích sang trọng như hồ bơi nước ấm, Jacuzzi, khu ẩm thực, khu BBQ, bar, khu vui chơi cho trẻ em, phòng gym, yoga, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non chất lượng cao, ... giúp người trẻ tự hào và an tâm về tổ ấm của mình

Mới đây, Phú Đông Group tổ chức sự kiện "Chạm đến ước mơ", quy tụ hơn 700 chuyên viên môi giới địa ốc đến từ các doanh nghiệp như T&A, Đông Tây Land, QS Land, Pico, Mapple Land, Asian Holding...

Các chuyên viên phân phối tại sự kiện ra quân dự án Phú Đông SkyOne. Ảnh: Phú Đông Group

"Sự kiện là cầu nối từ thấu cảm đến đồng hành, để từ đó, các chuyên viên môi giới dự án Phú Đông SkyOne sẵn sàng năng lượng và lan tỏa giải pháp an cư tối ưu nhất đến người trẻ", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phong