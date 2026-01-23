Căn hộ phong cách Singapore tại Thanh Hóa

Căn hộ The Sentosa thuộc Vinhomes Star City mang phong cách thiết kế Singapore, đề cao yếu tố nghỉ dưỡng và kết nối cho người trẻ tại đô thị.

Theo số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), người mua nhà trong độ tuổi 25-35 chiếm hơn 40% tổng giao dịch trên thị trường từ năm 2019 đến nay, thậm chí tại một số dự án, nhóm này chiếm tới 70%. Khảo sát của One Mount Group cũng cho thấy, nhóm 18-34 tuổi đóng góp hơn 27% lượng giao dịch, bên cạnh lực lượng chủ đạo là nhóm 35-44 tuổi.

Trong bối cảnh đó, The Sentosa - phân khu mới nhất của Vinhomes Star City tại Thanh Hóa hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Dự án mang tinh thần, phong cách Singapore với thiết kế ưu tiên trải nghiệm kết hợp linh hoạt các yếu tố thiên nhiên và công năng hiện đại.

Phối cảnh khu căn hộ The Sentosa tại Thanh Hóa. Ảnh: Vinhomes

Trên quỹ đất 19.377 m2, The Sentosa được phát triển với mật độ xây dựng 29,24%. Phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và không gian chung. Tổ hợp này gồm các tòa cao 18 tầng, với 2 tầng hầm, 715 căn hộ cùng gần 20 tiện ích nội khu.

Ngôn ngữ thiết kế của dự án mang dấu ấn Singapore khi ưu tiên yếu tố mở và sự kết nối với thiên nhiên. Mặt đứng tòa nhà sử dụng kính trong, giúp tăng thẩm mỹ và tạo hiệu ứng thị giác mở rộng không gian. Điểm nhấn là hệ logia kính với chiều dài đến 6,3 m. Đây là nơi chủ nhân có thể thoải mái sáng tạo các hoạt động như thiết kế nơi đọc sách; trồng cây, hoa hoặc làm một quầy bar mini. Không gian bên trong và bên ngoài liền mạch, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên ngay trong nhịp sống đô thị.

The Sentosa có mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan và tiện ích công cộng. Ảnh: Vinhomes

Hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo nhiều lớp, gắn kết với nhịp sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Ngay tại khối đế là Mini-Orchard, tổ hợp mua sắm và giải trí cao 5 tầng, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu chỉ trong phạm vi nội khu. Kế tiếp là Sentosa Oasis Pool rộng gần 700 m2, mang sắc thái hồ bơi nhiệt đới với hàng cọ xanh mát, tạo điểm nhấn nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Ở cao độ lớn hơn, công viên trên mây The Canopy Garden quy mô gần 1.000 m2 hình thành một khoảng xanh đa tầng, tách biệt khỏi nhịp sống bên dưới.

Sự liên kết giữa các lớp không gian mặt nước, mảng xanh và tiện ích đa tầng tạo nên tổng thể thống nhất, vừa đảm bảo tính đa dạng của cộng đồng, vừa duy trì sự riêng tư cần thiết cho cư dân. Chủ đầu tư cho biết, cách tổ chức này phản ánh triết lý sống nghỉ dưỡng đô thị mà dự án theo đuổi.

The Sentosa sở hữu gần 20 tiện ích nội khu theo phong cách Singapore Tropical. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh yếu tố không gian, The Sentosa còn sở hữu lợi thế kết nối khi tọa lạc tại giao lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, một trong những trục phát triển chính của thành phố. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh các cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện và trung tâm mua sắm, giải trí.

Ở góc độ đầu tư, vị trí trên trục giao thông lớn giúp dự án thuận lợi trong khai thác cho thuê, cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Theo chủ đầu tư, làn sóng chuyên gia, kỹ sư, giảng viên và doanh nhân trẻ tập trung về trung tâm Thanh Hóa đang tạo ra nhu cầu lớn đối với các căn hộ có tiêu chuẩn sống cao, tiện nghi và thuận tiện di chuyển.

Khi nhu cầu an cư và khả năng khai thác tài chính cùng song hành, The Sentosa được kỳ vọng góp phần định hình phân khúc căn hộ phong cách sống tại Thanh Hóa, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho thị trường bất động sản địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Song Anh