Căn hộ ở chung cư Đại Thanh bốc cháy dữ dội

Hà NộiCăn hộ tầng 12A tòa CT8B chung cư Đại Thanh (xã Đại Thanh) bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, lửa lan ra ban công khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán, trưa 15/12.

Khoảng 11h45, người dân phát hiện khói bốc ra từ một căn hộ trên tầng 12A. Ban đầu khói lan ra hành lang và có mùi khét. Khoảng 15 phút sau, lửa bùng phát dữ dội, tràn ra khu vực ban công căn hộ.

Cháy chung cư Đại Thanh Ngọn lửa ngùn ngụt bốc ra từ khu vực ban công căn hộ. Video: Phạm Thúy

Hàng trăm cư dân di chuyển khẩn cấp xuống sảnh và thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ. Một nhân chứng cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, chỉ đến khi ngửi thấy mùi khét mới mở cửa và phát hiện khói phun dày đặc từ căn hộ cháy ra hành lang.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong căn hộ không có người. Căn hộ rộng hơn 40 m2, thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trẻ đang đi làm và họ chỉ biết sự việc khi được người dân thông báo.

Người dân khu chung cư di tản xuống sân. Ảnh: Việt An

Đến khoảng 12h20, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ bị thiêu rụi.

Tổ hợp Chung cư Đại Thanh nằm dọc tuyến đường vành đai 70 với 6 tòa nhà, mỗi tòa cao 32 tầng. Các căn hộ có diện tích từ 36 m2 đến 76 m2.

Việt An