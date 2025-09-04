Căn hộ nội đô từ 69 triệu đồng một m2, gần nhiều trường học

Hà NộiVị trí gần nhiều trường học các cấp cùng mức giá cạnh tranh giúp dự án Hanoi Melody Residences tại Tây Nam Linh Đàm tạo sức hút với các gia đình trẻ.

Cuối tháng 7, vợ chồng anh Minh, chị Hằng (sống tại huyện Thanh Trì cũ) đến khu đô thị Tây Nam Linh Đàm để tham quan dự án Hanoi Melody Residences. Điều khiến cặp đôi chú ý nhất không chỉ là không gian thoáng đãng mà là hệ thống trường học bao quanh.

Khi được giới thiệu về trường mầm non rộng khoảng 3.000 m2 nằm ngay trong khuôn viên dự án, chị Hằng khá hài lòng. "Chỉ cần bấm thang máy, đi vài bước chân là con đã đến lớp, điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều", chị nói. Ngoài ra, kế cận dự án là trường tiểu học Chu Văn An đã hoạt động từ lâu, cách khoảng 400 m là trường tiểu học Hoàng Liệt đã xây gần xong, cùng với Trường THCS Linh Đàm cách chưa đầy một km.

Phối cảnh dự án Hanoi Melody Residences. Ảnh: HMR

Khi đi dạo quanh khu vực, vợ chồng anh Minh nhận thấy xung quanh còn có nhiều trường mầm non, tiểu học và trung học khác, từ công lập đến tư thục, như Bill Gates, Đại Kim, ISV, Ngô Thì Nhậm hay Việt Nam - Ba Lan. "Từ mầm non đến hết phổ thông, các con đều có thể đi bộ đi học, không lo tất bật đưa đón xa nhà", chị Hằng nói thêm.

Ngoài khối phổ thông, các trường đại học lớn như Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, Xây dựng cũng cách khu vực khoảng 15 phút lái xe. Vị trí này tạo điều kiện để gia đình có con ở nhiều độ tuổi học tập thuận tiện trong phạm vi gần.

Hanoi Melody Residences vừa cất nóc tòa đầu tiên. Ảnh: HMR

Tại dự án, cặp vợ chồng trẻ cũng nhận thấy khu vực nội khu được thiết kế nhiều không gian dành cho trẻ nhỏ và cư dân, từ khu vui chơi, sân tập thể thao, bể bơi đến vườn cây xanh. Với họ, đây không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường học tập và sinh hoạt phù hợp cho cả gia đình.

Ngoài lợi thế gần các trường học, lý do để vợ chồng anh Minh quyết định đặt mua căn hộ còn nằm ở giá bán. Cặp đôi chọn căn hai phòng ngủ đa năng, diện tích 84 m2 với giá khoảng 71 triệu đồng mỗi m2. "Mức giá này thấp hơn nhiều so với các dự án chúng tôi tham khảo gần đây trong nội đô", anh Minh chia sẻ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Hanoi Melody Residences được bán với mức giá từ 69 triệu đồng một m2, tùy căn và diện tích. Căn hộ của vợ chồng anh Minh là một trong số những căn ở tầng đẹp, diện tích tối ưu nên giá nhỉnh hơn.

Phối cảnh bên trong căn hộ tại Hanoi Melody Residences. Ảnh: HMR

Báo cáo thị trường quý II của Savills Việt Nam cho thấy giá căn hộ mới trung bình tại Hà Nội đã đạt 91 triệu đồng mỗi m2, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều dự án ở Long Biên, Đông Anh đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một m2. Trong bối cảnh đó, mức giá dưới 75 triệu đồng một m² ở một dự án nội đô được đánh giá là cạnh tranh hơn so với mặt bằng chung.

Tiến độ và pháp lý của dự án cũng là điều người mua quan tâm. Tòa đầu tiên của dự án đã cất nóc ngày 11/8, hai tòa còn lại xây đến tầng 25 trên tổng số 29 tầng. Theo chủ đầu tư, toàn bộ khu đã có sổ đỏ, tạo sự an tâm cho khách hàng.

Song Anh