Căn hộ ngập 25 tấn rác của 'ông chú si tình'

Trung QuốcĐược gọi là "người đàn ông lãng mạn nhất Thượng Hải" vì thói quen đứng đợi người yêu mỗi đêm, ông Xu vừa bị phát hiện quỵt tiền nhà và tích trữ rác thải trong nhà.

Vụ việc gây xôn xao truyền thông Trung Quốc giữa tháng 11, khi tòa án quận Hoàng Phố, Thượng Hải công bố hồ sơ vụ kiện kéo dài giữa ông Xu và chủ nhà họ Chu.

Ông Xu, 70 tuổi, từng là hiện tượng mạng với biệt danh "ông chú cầu Nam Phố". Hình ảnh người đàn ông đứng lặng lẽ dưới chân cầu, được thêu dệt là đang mòn mỏi chờ đợi tình yêu, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng.

Một góc căn hộ bừa bộn đồ đạc của ông Xu. Ảnh: GMW.CN

Thực tế hoàn toàn trái ngược. Theo hồ sơ tòa án, ông Xu thuê căn hộ hơn 50 m2 trên đường Hải Triều từ năm 2011 với giá 7.500 tệ (khoảng 26 triệu đồng) mỗi tháng. Từ tháng 8/2023, ông ngừng trả tiền nhà và điện nước với lý do khó khăn tài chính.

Dù cam kết dọn đi trước ngày 31/7/2024, ông Xu vẫn cố tình chây ỳ, bất chấp điều khoản phạt gấp đôi tiền thuê. Đỉnh điểm vào tháng 5/2025, khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, họ bị sốc trước hiện trạng căn nhà.

Căn hộ đã bị ông Xu biến thành bãi phế thải khổng lồ, không còn lối vào. Rác chất cao chạm trần nhà, lối đi chỉ vừa một người lách khéo. Đội ngũ vệ sinh phải làm việc liên tục từ 13h đến 18h, huy động 5 xe tải loại 5 tấn mới chuyển hết số rác. Tổng cộng, hơn 100 thùng rác và 290 thùng đồ dùng cá nhân được dọn ra khỏi diện tích 50 m2.

"Chuột, gián xuất hiện khắp nơi. Tôi mua miếng dán chuột loại cực lớn cũng không có tác dụng", một hàng xóm sống cùng tầng bức xúc kể về mùi hôi thối và côn trùng họ phải chịu đựng suốt thời gian dài.

Điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, ông Xu thực chất đã thuê một căn hộ khác ở quận Mẫn Hàng với giá 1.900 tệ, phù hợp với mức lương hưu hơn 4.000 tệ của mình. Căn nhà của bà Chu bị ông chiếm dụng chủ yếu để thỏa mãn thói quen tích trữ đồ đạc.

Ông Xu sau đó bị tạm giam 15 ngày vì hành vi chống đối thi hành án. Trước biện pháp mạnh tay của pháp luật, thái độ của "ông chú lãng mạn" thay đổi hoàn toàn. Ông đã thanh toán toàn bộ khoản nợ gồm tiền thuê, phí dọn dẹp và điện nước, tổng cộng hơn 190.000 tệ.

Đến giữa tháng 10/2025, căn hộ đã được gia đình bà Chu cải tạo lại sạch đẹp, khép lại vụ việc ồn ào của "hiện tượng mạng" một thời.

Nhật Minh (Theo GMW.CN)