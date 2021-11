Căn hộ một tỷ đồng sôi động

Bình DươngĐón loạt sản phẩm mới, Bình Dương trở thành một trong những thị trường sôi động nhất ngay khi một số địa phương nới giãn cách.

Anh Sáng, một nhân viên văn phòng tại TP Thủ Đức vừa mua một căn hộ tại Dĩ An sau nhiều tháng tìm kiếm ở TP HCM nhưng không có lựa chọn nào phù hợp với mức tài chính 1,5 tỷ đồng.

"Tôi muốn mua để đầu tư cho thuê nhưng với khoảng giá đó, tìm ở TP HCM thực sự khó khăn", anh Sáng nói.

Một góc thành phố Thủ Dầu Một nhìn từ trên cao.

Chị Lan, một môi giới chung cư lâu năm tại Bình Dương chia sẻ xu hướng người dân làm việc ở TP HCM đổ về Bình Dương mua căn hộ ngày càng nhiều. Khách hàng của chị phần lớn ưa chuộng dòng sản phẩm trên dưới 1,5 tỷ đồng ở khu vực trung tâm TP Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một.

Theo ghi nhận của kênh dữ liệu Vhome, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường căn hộ của Bình Dương liên tục bổ sung nguồn cung dự án mới. Ở phân khúc bình dân, đầu tháng 11, dự án Iris Tower ở thành phố Thuận An cũng được giới thiệu ra thị trường. Dự án tọa lạc gần với khu công nghiệp VSIP 1, cung cấp ra thị trường khoảng 880 căn hộ. Đặc biệt giá cho căn một phòng ngủ diện tích 43m2 tại dự án chỉ khoảng 990 triệu đồng (23 triệu đồng một m2), mức giá khá cạnh tranh ở khu vực trung tâm thành phố Thuận An. Iris Tower dự kiến sẽ cất nóc vào cuối năm nay, bàn giao nhà vào quý II/2022.

Ở phân khúc bình dân, dự án Tecco Felice Homes cũng vừa ra mắt thị trường với đơn giá từ 22,9 triệu đồng mỗi m2. Dự án nằm ở trung tâm thành phố Thuận An gồm một tháp căn hộ cao 22 tầng. Những căn hộ diện tích nhỏ nhất vào khoảng 44m2, mức chi trả vào khoảng tỷ đồng. Chưa kể chủ đầu tư áp dụng một loạt chính sách như chiết khấu tới 10% nếu khách hàng thanh toán sớm. Dự án dự kiến bàn giao vào quý II/2023.

Một dự án vừa ra mắt gần đây là khu căn hộ Charm Diamond nằm trong dự án Khu phức hợp căn hộ Charm City do Công ty DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến tung rổ hàng vào cuối tháng 11/2021 với giá bán từ 34 triệu đồng một m2. Là sản phẩm được định vị cao cấp nhưng một số căn hộ diện tích nhỏ tại dự án chỉ từ 36,2m2 vào khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bất động sản giá dưới 1,5 tỷ đồng là một trong hai phân khúc được quan tâm nhất theo ghi nhận của Vhome khi 30,2% người tham gia khảo sát cho biết đang có nhu cầu tìm kiếm loại tài sản này.

Ngoài ra, một loạt dự án khác đang được mở bán như Happy One Central, HT Pearl, Bcons Sala, Lavita Thuận An, Opal Skyline, New Galaxy... đã khiến Bình Dương trở thành một trong những thị trường sôi động nhất kể từ sau khi hoạt động giãn cách được nới lỏng. Cũng theo khảo sát của Vhome, Bình Dương nằm trong nhóm 3 địa phương thu hút lượt quan tâm tìm mua bất động sản dịp cuối năm nhiều nhất chỉ sau Hà Nội và TP HCM. Đây cũng là thị trường ghi nhận số lượng dự án căn hộ tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.

Theo dữ liệu của CBRE, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2020, thị trường Bình Dương chứng kiến sự bùng nổ nguồn cung với hơn 20.000 căn hộ, gấp đôi tổng nguồn cung trong 10 năm trước đó cộng lại. Báo cáo thị trường năm 2020 của DKRA cũng chỉ ra số dự án mở bán mới ở Bình Dương chiếm 35,1% tổng nguồn cung của khu vực Đông Nam Bộ trong năm 2020. Lượng tiêu thụ dự án mới của thị trường này vào khoảng 87,3%, chỉ đứng sau TP HCM.

Đến quý II/2021, diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến thị trường căn hộ Bình Dương chững lại, song các dự án mới mở bán ở địa phương này vẫn chiếm 23% tổng nguồn cung mới của khu vực với giá bán sơ cấp từ 31,2 - 42,8 triệu đồng mỗi m2.

Chia sẻ với Kênh dữ liệu Vhome, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc CBRE Việt Nam nhận định Bình Dương nổi lên là thị trường căn hộ tầm trung mới bổ sung cho nguồn cung thiếu hụt tại TP HCM.

Theo chuyên gia, hơn một thập kỷ trước, Bình Dương rất sôi động ở phân khúc đất nền khi hàng loạt nhà đầu tư đổ về đây săn quỹ đất và phân lô bán lại. Tuy nhiên lượng người mua ở thực chiếm rất ít nên sau thời điểm nổi sóng, thị trường này nhanh chóng rơi vào trầm lắng. Ông Kiệt đánh giá 2 năm trở lại đây, các dự án chung cư đã bùng nổ tại Bình Dương thay thế cho đất nền phân lô. Nhiều chủ đầu tư lớn ở TP HCM đổ bộ về khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một để phát triển dự án, tạo ra "khuôn mẫu mới" về chất lượng dòng sản phẩm căn hộ tại đây. Nhiều dự án ở khu vực trên ghi nhận ngưỡng giá từ 40 triệu đồng mỗi m2, tương đương với một số quận ở TP HCM.

"Mặc dù là tỉnh lân cận nhưng giao thông kết nối Bình Dương và TP HCM rất thuận tiện, các dự án được đầu tư bài bản, quy mô lớn nên được nhiều khách hàng quan tâm. So với thời điểm sốt đất nền giai đoạn trước, thời điểm này Bình Dương thu hút cả giới đầu tư và lượng khách mua ở thực nên tính thanh khoản của các dự án khá tốt", chuyên gia của CBRE Việt Nam cho biết.

Đồng quan điểm với ông Kiệt, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển DKRA Vietnam cho biết trong khoảng 3 năm trở lại đây, các dự án chung cư căn hộ đã vượt qua đất nền trở thành phân khúc nổi bật của thị trường Bình Dương. Đây là sư phát triển tất yếu của kinh tế - đô thị tại tỉnh này với sự kiện 2 thị xã Dĩ An và Thuận An được nâng cấp lên thành phố.

Theo ông Hoàng, có nhiều nguyên nhân lý giải cho sự bùng nổ các dự án căn hộ tại Bình Dương. Thứ nhất, phân khúc căn hộ ở Bình Dương có mức giá mềm và pháp lý thuận lợi.

"Phần lớn các dự án tại TP HCM gặp trục trặc về pháp lý, dẫn đến đình trệ. Trong khi đó các dự án tại Bình Dương khá đầy đủ và rõ ràng về pháp lý do quy trình thủ tục nơi đây nhiều thuận tiện hơn. Khách hàng ở TP HCM cũng có xu hướng tìm đến những khu vực lân cận để ở, đầu tư, nơi có mức giá phù hợp và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng", chuyên gia cho biết.

Vị này cũng nhận định mức giá căn hộ trung bình trong 3 năm qua ở Bình Dương đã tăng khoảng 30-40%. Ngoài ra với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, hiệu suất cho thuê ở đây cũng cao do nhu cầu nhà ở cho các chuyên gia cao cấp rất lớn.

"Nhiều người đầu tư căn hộ trong 3 năm qua chỉ với mục đích cho thuê. Nếu như một căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 70-75m2, giá mua khoảng 2 tỷ đồng, giá cho thuê khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng thì trung bình hiệu suất cho thuê khoảng 7-8% mỗi năm, cao hơn so với hiệu suất cho thuê tại TP HCM (khoảng 4-5%/năm).

Dự báo về thị trường căn hộ Bình Dương quý cuối năm, ông Hoàng cho biết nguồn cung mới ở tỉnh này có thể lên khoảng 1.500-2.000 căn. Một số dự án có những đặc điểm và lợi thế vượt trội sẽ ghi nhận mức giá cao hơn so với khung trung bình hiện nay.

