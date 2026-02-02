Căn hộ Mid-century bỏ tường ngăn để nới rộng không gian

Căn hộ rộng 70 m2 trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP HCM, có hai phòng ngủ, được cải tạo trong hai tháng nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.
Hiện trạng ban đầu của căn hộ gồm nhiều tường ngăn cố định, hệ thống điện nước cũ và nội thất thiếu đồng bộ, khiến không gian chật và thiếu sáng. Giải pháp cải tạo tập trung vào việc tổ chức lại mặt bằng, giảm vách ngăn và kết nối các khu vực chức năng.
Tổng thể căn hộ sau cải tạo hướng đến sự thông thoáng, linh hoạt và phù hợp với thói quen sinh hoạt cá nhân, đồng thời giải quyết triệt để hạn chế của mặt bằng cũ.
Không gian sinh hoạt chung được mở rộng bằng cách tháo bỏ tường ngăn phòng ngủ nhỏ, chuyển đổi thành khu làm việc.
Khu vực này sử dụng cửa lùa để đảm bảo riêng tư khi cần, đồng thời duy trì sự liên thông với phòng khách. Cách bố trí cho phép ánh sáng lan tỏa đều hơn, tạo cảm giác liền mạch trên toàn bộ mặt sàn.
Phòng khách và bếp được thiết kế liên thông, thay thế vách kệ gỗ ngăn cách trước đây bằng hệ tủ bếp kết hợp kệ tivi chạy dọc tường. Cách làm này giảm cảm giác chia cắt, tăng khả năng sử dụng và mở rộng tầm nhìn.
Hệ tủ sử dụng vật liệu gỗ tông trầm, kết hợp mảng tủ bếp màu xanh đậm, tạo sự cân bằng giữa ấm và mát.
Một điểm nhấn trong cải tạo là việc phá bỏ tường ngăn giữa phòng ngủ master và khu bếp, thay bằng vách gạch kính.
Vật liệu này cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua, đồng thời giữ được ranh giới không gian. Để đảm bảo riêng tư, phòng ngủ bố trí thêm lớp rèm kéo, có thể đóng mở linh hoạt theo nhu cầu sử dụng.
Gia chủ có thói quen sưu tầm đồ vintage, đồ gỗ cũ với gam màu trầm, đồng thời dành nhiều thời gian cho vẽ tranh và chơi nhạc tại nhà.
Từ nhu cầu sinh hoạt này, đơn vị thiết kế lựa chọn phong cách Mid-century Modern, chú trọng vật liệu gỗ, màu sắc ấm và bố cục cân bằng giữa yếu tố hoài cổ và hiện đại.
Ánh sáng được tổ chức theo nhiều lớp, kết hợp đèn âm trần, đèn chiếu hắt và đèn bàn, giúp không gian giữ được sự ổn định về thị giác cả ban ngày lẫn đêm.
Phòng ngủ master bố trí gọn gàng, tập trung vào công năng nghỉ ngơi, kết hợp góc đặt đàn và kệ mở.
Các phòng vệ sinh được sửa đồng bộ, sử dụng vật liệu trung tính, dễ bảo trì.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: 25 DESIGN
Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Hoàng Chương