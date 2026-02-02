Căn hộ Mid-century bỏ tường ngăn để nới rộng không gian

Căn hộ rộng 70 m2 trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP HCM, có hai phòng ngủ, được cải tạo trong hai tháng nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp sau nhiều năm sử dụng.

Hiện trạng ban đầu của căn hộ gồm nhiều tường ngăn cố định, hệ thống điện nước cũ và nội thất thiếu đồng bộ, khiến không gian chật và thiếu sáng. Giải pháp cải tạo tập trung vào việc tổ chức lại mặt bằng, giảm vách ngăn và kết nối các khu vực chức năng.