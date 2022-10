Căn hộ Masteri West Heights bàn giao với thiết bị cao cấp

Hà NộiBên cạnh hệ tiện ích hiện đại, thiết bị bàn giao cao cấp cũng là điểm cộng mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và sang trọng cho cư dân Masteri West Heights.

Dự án Masteri West Heights nằm tại trung tâm đại đô thị Smart City (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), do Masterise Homes phát triển với mục tiêu tạo ra những trải nghiệm độc bản, đẳng cấp cho khách hàng.

Hệ thống thiết bị bàn giao từ những thương hiệu danh tiếng

Bên cạnh những cái tên chuyên về thiết kế cảnh quan và nội thất hạng sang như Studio HBA, Tange Associates... một trong những điểm nhấn cho dự án là được trang bị hệ thiết bị cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng để đáp ứng theo tiêu chuẩn sống quốc tế cho cư dân khi nhận bàn giao.

Điển hình trong số đó là thiết bị vệ sinh Kohler (Mỹ) áp dụng công nghệ CleanCoat (công nghệ phủ men trong nhiệt độ 1.500 độ C) cho bề mặt sản phẩm luôn sạch sẽ, sáng bóng, khô thoáng và không đọng nước. Điều này giúp giảm thiểu các hiện tượng như rò rỉ hoặc oxy hóa ở các khe thoát nước của chậu rửa, vòi sen tắm trong quá trình sử dụng, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian làm vệ sinh.

Bên trong dự án Masteri West Heights. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Các thiết bị bếp và khóa cửa từ thương hiệu Häfele (Đức) cũng sẽ được tích hợp hoàn chỉnh khi bàn giao cho cư dân. Với các gia đình có con nhỏ thì những ưu điểm từ thương hiệu này sẽ là điểm cộng lớn bởi các tính năng chống trào, hẹn giờ và khóa an toàn cho trẻ em.

Hệ thống cửa Häfele tại mỗi căn hộ đều tích hợp cảm biến báo cháy, tự động mở cửa khi nhiệt độ trong phòng lớn hơn 60 độ C. Nhằm đảm bảo an toàn, thiết bị khóa này còn có tính năng chống dòng điện lớn (sốc điện) khi trộm sử dụng kích điện để phá mật khẩu, cảnh báo phá khóa và chức năng khoá kép an toàn.

Thiết bị nhà bếp từ thương hiệu Häfele. Ảnh: Masterise Homes

Khách hàng Hà Thanh (Mỹ Đình, Hà Nội) sau khi ghé thăm căn hộ mẫu Masteri West Heights chia sẻ, việc trang bị sẵn những thiết bị cao cấp rất có lợi cho người mua vì giảm chi phí thiết bị nội thất, đảm bảo cho cuộc sống tiện nghi ngay từ khi dọn vào. Điều hòa âm trần Daikin không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

"Bên cạnh các tiện ích độc đáo thì việc trang bị sẵn thiết bị cao cấp cũng là một điểm cộng để tôi quyết định mua căn hộ Masteri West Heights", chị Thanh nói.

Đại diện Masterise Homes nhận định, để cấu thành sản phẩm nhà ở cao cấp, ngoài yếu tố vị trí, thiết kế, thương hiệu quản lý vận hành thì chất lượng hoàn thiện cũng là yếu tố rất quan trọng góp phần gia tăng giá trị cho căn hộ và mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Thiết kế chú trọng các yếu tố tự nhiên

Cùng với các thiết bị cao cấp được lắp đặt bên trong căn hộ, hệ cửa kính chạm trần và lan can trong suốt, giúp cư dân hưởng trọn tầm nhìn bao quát thiên nhiên cũng là điểm nhấn độc đáo cho dự án.

Theo đơn vị phát triển, các căn hộ tại đây đều được trang bị hệ cửa kính Low-E vừa cản nhiệt và giảm thiểu lượng tia cực tím và tia hồng ngoại, giúp cư dân hưởng trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời giúp giảm điện năng tiêu thụ.

Anh Hồ Quang Thanh (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa đặt cọc căn hộ cao cấp Masteri West Heights chia sẻ, sau khi trở về từ Thụy Sỹ anh đã dành khá nhiều thời gian để tìm một căn nhà phù hợp.



"Điều khiến tôi thích ở dự án này là thiết kế hiện đại rất hợp gu, hệ thống cửa kính làm không gian trở nên tươi sáng, tầm nhìn mở rộng, thoáng đãng hướng ra hồ và công viên xanh mát khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian sống ở nước ngoài", anh Thanh nói.

Thiết kế kính chạm trần tại các căn hộ Masteri West Heights tạo nên sự hiện đại, đẳng cấp. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài ra, hệ thống bể bơi đặt tại vị trí cao nhất của mỗi tòa căn hộ sẽ mang lại cho cư dân tầm nhìn vô cực, bao trọn toàn cảnh khu Tây Hà Nội.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết, bể bơi sang trọng không chỉ mang lại tầm nhìn panorama, mà còn thể hiện phong cách sống wellness tốt cho sức khỏe xuyên suốt trong toàn bộ thiết kế của Masteri West Heights.

Từ ngày 1/8, khách hàng ký hợp đồng mua bán thành công các căn hộ tại dự án Masteri West Heights sẽ nhận nhiều ưu đãi gồm gói quà tặng trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ phí quản lý 36 tháng (áp dụng có điều kiện), hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 22 tháng (áp dụng có điều kiện). Khách hàng chỉ cần thanh toán từ 10% giá trị căn hộ đã có thể ký hợp đồng mua bán trong thời gian này.

Quế Anh