Căn hộ Lusso d'Arte tích hợp công nghệ nhà thông minh

Bộ sưu tập căn hộ Lusso d’Arte tại dự án Lusso Saigon tích hợp công nghệ nhà thông minh, cho phép điều khiển thiết bị điện trong nhà từ xa.

Đại diện đơn vị phát triển cho biết việc tích hợp công nghệ nhà thông minh (smart home) nhằm giản lược thao tác, giúp cư dân hưởng cuộc sống thuận tiện hơn và hướng đến tối ưu trải nghiệm sinh hoạt và quản lý căn hộ.

Theo đó, hệ thống smart home lập trình đồng bộ theo kịch bản trải nghiệm xuyên suốt trong ngày. Cụ thể, vào buổi sáng, trước khi đi làm chủ nhân có thể tắt đèn, điều hòa, đóng rèm và kích hoạt an ninh trước khi ra khỏi nhà chỉ với một nút chạm. Chiều trước khi về nhà 15 phút, công nghệ cho phép từ xa cũng có thể bật điều hòa phòng khách, mở đèn chiếu sáng, mở rèm cửa.

Công nghệ cho phép chủ nhân mở rèm trước khi về nhà. Ảnh: Phát Đạt

Ngoài yếu tố tiện nghi, căn hộ còn tích hợp cảm biến an ninh tại cửa chính, kết nối thông báo trực tiếp đến điện thoại. Dự án đồng thời triển khai hệ thống kiểm soát nhiều lớp, từ khu vực sảnh đến thẻ định danh, kết hợp đội ngũ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn.

Song song, dịch vụ quản lý theo mô hình Branded Residences của WorldHotels Residences - thương hiệu sang trọng nhất mảng Branded Residences của tập đoàn BWH Hotels 80 năm danh tiếng toàn cầu, đóng vai trò bổ trợ trải nghiệm. Cư dân được phục vụ bởi đội ngũ concierge trong khung giờ kéo dài mỗi ngày, đáp ứng các nhu cầu như đặt lịch dịch vụ, phương tiện di chuyển hoặc nhà hàng.

Sảnh chờ theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao tại Lusso d’Arte. Ảnh: Phát Đạt

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý MYBOS tích hợp hơn 50 tính năng cho phép cư dân đặt tiện ích, thanh toán và kết nối trực tiếp với ban quản lý. Theo đơn vị vận hành, việc chuẩn hóa quy trình giúp chủ sở hữu giảm bớt khối lượng công việc khi khai thác cho thuê, đồng thời đảm bảo tính ổn định về giá và thời gian thuê.

Phối cảnh dự án nằm trên trục đại lộ thương mại rộng 60 m. Ảnh: Phát Đạt

Bộ sưu tập căn hộ Lusso d’Arte sở hữu lợi thế hạ tầng khi vừa nằm trên mặt tiền đại lộ thương mại mới rộng 60m (quốc lộ 13) của TP HCM, vừa có quy hoạch trạm dừng Metro trước nhà. Phát Đạt cho biết, đoạn mặt tiền đại lộ trước dự án đã hoàn thành và toàn tuyến dự kiến mở rộng vào giai đoạn 2027-2028, trùng thời điểm bàn giao nhà.

Đơn vị phát triển kỳ vọng, lợi thế vị trí, mô hình vận hành và hệ tiện ích đồng bộ có thể giúp sản phẩm thu hút nhóm chuyên gia nước ngoài và lao động chất lượng cao tại khu vực lân cận, từ đó hỗ trợ khả năng khai thác cho thuê và duy trì giá trị tài sản.

Song Anh