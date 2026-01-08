Căn hộ Landmark 35 tầm nhìn vịnh Hạ Long và cảnh quan đô thị

Dự án căn hộ cao tầng Landmark 35 tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh có hai hướng tầm nhìn ra vịnh Hạ Long và không gian đô thị hiện hữu.

Landmark 35 tọa lạc trên trục đường Trần Hưng Đạo, một trong những tuyến giao thông chính của khu vực phường Hồng Gai. Vị trí này cho phép dự án kết nối thuận tiện tới các cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế và khu thương mại hiện hữu trong khu vực. Dự án được xem là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả hạ tầng đô thị sẵn có của Hồng Gai.

Phối cảnh tòa căn hộ Landmark 35. Ảnh: CĐT

Các căn hộ tại đây sở hữu hai hướng nhìn chính. Tầm nhìn hướng vịnh Hạ Long mang lại yếu tố cảnh quan gắn với mặt nước và không gian tự nhiên, trong khi hướng nhìn về đô thị phản ánh nhịp sinh hoạt và hạ tầng hiện hữu của khu vực. Sự kết hợp giữa hai loại hình cảnh quan này góp phần đa dạng hóa trải nghiệm không gian sống, đặc biệt đối với các dự án nhà ở tại trung tâm đô thị.

"Những năm gần đây, tầm nhìn và cảnh quan xung quanh được xem là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà ở, bên cạnh vị trí và khả năng kết nối. Xu hướng này thể hiện rõ tại các đô thị du lịch ven biển, nơi không gian nhìn gắn liền với giá trị sử dụng lâu dài của căn hộ", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Vị trí kết nối của Landmark 35 với hạ tầng và tiện ích của khu vực. Ảnh: CĐT

Về thiết kế, Landmark 35 chú trọng khai thác ánh sáng tự nhiên và thông gió, hạn chế sự che chắn giữa các căn hộ, đồng thời tận dụng điều kiện cảnh quan sẵn có của khu vực.

Dự án tích hợp các tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt cơ bản của cư dân, bao gồm không gian sinh hoạt chung và khu vực chức năng phục vụ đời sống hàng ngày. Mô hình này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tại chỗ, trong bối cảnh lưu lượng giao thông tại khu vực trung tâm có xu hướng gia tăng.

Phối cảnh thiết kế tiện ích tại dự án. Ảnh: CĐT

Dự án hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư ổn định tại trung tâm thành phố. Theo chủ đầu tư, việc tập trung vào người mua để ở, thay vì các sản phẩm đầu tư ngắn hạn, phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở bền vững tại các đô thị lớn.

"Trong dài hạn, Landmark 35 không chỉ bổ sung nguồn cung căn hộ tại khu vực Hồng Gai mà còn góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm Hạ Long theo hướng hiện đại, tập trung và bền vững hơn", chủ đầu tư kỳ vọng.

Song Anh