Căn hộ hướng biển Phú Quốc hút nhà đầu tư

Sự gia tăng của nhóm khách có khả năng chi trả cao thúc đẩy nhu cầu lưu trú, kéo theo sự quan tâm của nhà đầu tư với các căn hộ có tầm nhìn biển.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp tại khu vực nam đảo Phú Quốc thời gian gần đây ghi nhận lượng quan tâm lớn từ du khách quốc tế, đặc biệt là nhóm khách ưu tiên trải nghiệm lưu trú gắn với cảnh quan và hệ sinh thái giải trí.

Tháng 12/2025, một gia đình tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất Nepal đã chọn đảo Ngọc để tổ chức đại tiệc cưới xa xỉ kéo dài 7 ngày. Tổng chi phí ước tính 600 tỷ đồng. Trước đó, vào cuối năm 2024, du khách từ Ấn Độ đã chi hàng chục đồng để "bao" một resort 5 sao tại Phú Quốc để tổ chức đám cưới trong 4 ngày.

Phối cảnh dự án Sun Grand City Hillside Residence tại Thị trấn Hoàng hôn.

Thực tế cho thấy Phú Quốc ngày càng trở thành điểm đến của các sự kiện quy mô lớn và nhóm khách có khả năng chi trả cao. Năm 2025, đảo Ngọc đón khoảng 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế.

Sự phát triển của hạ tầng, cùng hệ sinh thái du lịch - giải trí quy mô lớn, góp phần định hình Phú Quốc như một điểm đến nghỉ dưỡng dài ngày, thay vì chỉ là điểm tham quan ngắn hạn.

Bà Võ Thị Kiều Thu, nhà đầu tư lâu năm tại Phú Quốc đánh giá với nhóm khách quốc tế, tiêu chí lựa chọn lưu trú không dừng ở tiện nghi cơ bản mà mở rộng sang yếu tố tầm nhìn, không gian và trải nghiệm tổng thể. Các căn hộ có thể quan sát biển, ngắm hoàng hôn hoặc nằm gần khu vui chơi, giải trí thường được ưu tiên lựa chọn.

Do đó, cuối năm 2023, bà Thu đã đầu tư vào khu căn hộ Sun Grand City Hillside Residence tại Thị trấn Hoàng Hôn. Đến nay, các căn hộ này đang cho thuê hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy ở mức cao.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Công Tuấn - đại diện đơn vị vận hành căn hộ Sun Grand City Hillside Residence cho biết, lượng khách quốc tế thuê phòng hiện chiếm 95%. Những vị khách này sẵn sàng nâng giá thuê lên gấp đôi, gấp ba để chọn căn hộ ưng ý với đa trải nghiệm.

"Với tầm nhìn hướng biển, ngắm hoàng hôn, các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence luôn trong tình trạng cháy phòng. Rất hiếm khi chúng tôi phải chủ động đi tìm khách", ông Tuấn nói.

Không riêng bà Thu, ông Tuấn, nhiều nhà đầu tư cũng đang dành sự quan tâm cho các dự án sở hữu tầm nhìn biển và kết nối thuận tiện với hệ sinh thái dịch vụ tại Phú Quốc.

Một trong những dự án đang hút sự quan tâm là phân khu The Sunset, thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence. The Sunset do Sun Group phát triển, được giới thiệu có lợi thế tầm nhìn hướng biển và vị trí gần các công trình du lịch, giải trí trong khu vực. Từ đây, cư dân và du khách có thể tiếp cận các tiện ích như nhà hàng, khách sạn, cầu Hôn, chợ đêm Vui-Fest các show diễn nghệ thuật Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea, xem pháo hoa mỗi đêm.

Theo bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Phú Quốc, Công ty bất động sản NewstarLand, The Sunset có lợi thế tầm nhìn không thể sao chép, ôm trọn biển, hưởng hệ sinh thái "all-in-one" của tập đoàn Sun Group. "Dự án này vì thế như của hiếm cho giới đầu tư lưu trú, bất động sản", bà Hiền đánh giá.

Trong khi đó, nhà đầu tư Nguyễn Công Tuấn cho rằng The Sunset nhiều khả năng sẽ có giá cho thuê cao hơn mặt bằng chung nhờ lợi thế tầm nhìn, tiện ích. Đây cũng là sản phẩm được ông chọn mua khi chủ đầu tư bắt đầu mở bán.

Hoài Phương