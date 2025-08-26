Căn hộ hạng sang 100 m2 Tây Hà Nội

The Matrix One Premium (do MIK Group phát triển) thiết kế căn hộ diện tích từ 106 m2 với 3-4 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu không gian sống rộng rãi, bao quanh bởi công viên 14 ha.

Chủ đầu tư MIK Group định vị dự án như một biểu tượng mới của phân khúc cao cấp, tập trung vào loại hình căn hộ diện tích lớn - vốn ít nguồn cung trên thị trường. Các lựa chọn trải dài từ 3-4 phòng ngủ đến Duplex và Penthouse, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình đa thế hệ.

Trong số đó, loại hình 3-4 phòng ngủ nhận được sự quan tâm lớn từ nhóm khách hàng thượng lưu. Các căn hộ này có diện tích 106-149,6 m2, thiết kế khoa học, tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió và sở hữu tầm nhìn toàn cảnh. Mặt dựng kính rộng mở mang đến trải nghiệm sống chan hòa cùng thiên nhiên, từ ánh sáng, khí trời đến góc nhìn triệu đô hướng ra công viên 14 ha hay những màn pháo hoa Mỹ Đình.

Các căn hộ diện tích lớn tại The Matrix One Premium được thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ảnh: MIK Group

Theo chủ đầu tư, mỗi căn hộ được ví như một tác phẩm kiến trúc đương đại, đáp ứng xu hướng sống cao cấp với không gian đậm chất nghỉ dưỡng. Các căn 3-4 phòng ngủ tại dự án đại diện cho chuẩn căn hộ mới mà MIK Group theo đuổi: nâng tầm trải nghiệm từ thiết kế, trang thiết bị, cho đến tiện ích. Các phòng ngủ đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên, phòng tắm master trang bị thiết bị cao cấp, module bathroom tách riêng ba chức năng.

The Matrix One Premium bàn giao căn hộ với nội thất cao cấp. Ảnh: MIK Group

Một điểm khác biệt của dòng sản phẩm này là sự linh hoạt trong thiết kế. Chủ nhân có thể biến đổi không gian theo phong cách cá nhân: bếp bespoke cho người yêu ẩm thực, phòng nhạc hoặc gallery tranh cho người yêu nghệ thuật. Hầu hết căn hộ đều bố trí thêm phòng kho - tiện ích hiếm gặp ở chung cư cao cấp, giúp gia chủ tối ưu diện tích, cất giữ hành lý, đồ dùng theo mùa, rượu vang hay bộ sưu tập cá nhân.

Căn hộ còn được trang bị hệ thống lọc và cung cấp khí tươi, kính Double Low-E giảm tiếng ồn và cân bằng nhiệt độ, cùng thiết kế giúp 100% phòng ngủ đón ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, cư dân có thể tận hưởng môi trường sống trong lành, thư thái giữa trung tâm đô thị.

Phối cảnh dự án. Ảnh: MIK Group

Không gian rộng lớn kết hợp tầm nhìn panorama mang đến giá trị khác biệt. Từ ban công, chủ nhân có thể đón gió mát từ công viên liền kề, ngắm toàn cảnh thành phố và tận hưởng bầu không khí trong lành mỗi ngày.

Với lợi thế vị trí, thiết kế và hệ thống tiện ích, The Matrix One Premium được kỳ vọng là lựa chọn khác biệt cho nhóm khách hàng thượng lưu.

Thái Anh