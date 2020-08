Căn hộ hạng A - tiêu chuẩn chọn nhà của giới nhà giàu

Thiết kế hiện đại, không gian sống riêng tư, đẳng cấp, vị trí đắc địa, tọa lạc trong quần thể tiện ích với những công trình tầm cỡ quốc gia... là những tiêu chí đáp ứng "tháp nhu cầu" về nhà ở của tầng lớp giàu có, thành đạt trên giới thế giới nhiều năm qua.

Phối cảnh dự án The Matrix One - một tổ hợp căn hộ hạng A tại Hà Nội.

Các tòa nhà hạng A này đều có điểm chung là nằm gần các công trình lớn như bệnh viện, trường học quốc tế, trung tâm mua sắm lớn, khách sạn 5 sao... đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ cuộc sống. Đơn cử như những khối nhà ven đại lộ Broadway tại New York, đại lộ Champs Elysee của Pháp, khu Beverly Hills tại Los Angeles hay Seoul nổi tiếng với khu Pyeongchangdong.

Đặc biệt, tính riêng tư được xem là một trong những yếu tố chọn nhà hàng đầu của giới nhà giàu. Vì thế, họ thường chọn những tòa nhà được xây dựng với mật độ thấp, có ít căn hộ trên một sàn, an ninh được đảm bảo.

Theo ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, việc xếp loại căn hộ dù ở bất cứ phân khúc nào, cơ bản có thể phân thành ba nhóm tiêu chuẩn để đánh giá thứ hạng. Đó là vị trí dự án, bao gồm khu vực phát triển dự án, hướng tiếp cận... Tiếp đến là chất lượng xây dựng, thiết kế, và quản lý dự án. Cuối cùng là đối tượng khách hàng mục tiêu, thường là nhóm các hộ gia đình có thu nhập cao nhất.

Tại Việt Nam, sự nổi lên nhanh chóng của giới nhà giàu cùng nhu cầu sở hữu những bất động sản hạng sang những năm qua đã trở thành "dư địa màu mỡ" để các chủ đầu tư tập trung phát triển các sản phẩm xứng tầm. Không nằm ngoài xu thế trên thế giới, tầng lớp nhà giàu Việt cũng chú trọng đến các yếu tố như vị trí, tiện nghi, không gian sống riêng tư, khí hậu trong lành và tầm nhìn đắt giá... nhằm khẳng định đẳng cấp bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, thực tế không nhiều nhà phát triển bất động sản Việt có thể đáp ứng được những tiêu chí khắt khe của phân khúc nhà ở hạng A, bởi lẽ chủ đầu tư cần có tiềm lực đủ mạnh và một quỹ đất đắt giá để tạo nên những sản phẩm hạng sang.

Đó cũng là lý do dự án The Matrix One của MIKGroup vừa ra mắt đã thu hút khách hàng khi sở hữu những tiêu chí đáp ứng trọn vẹn "tháp nhu cầu" của giới nhà giàu.

Một góc ban công The Matrix One.

The Matrix One nằm sát Bộ Ngoại giao, ngay trên mặt đường Lê Quang Đạo rộng 40m được thiết kế 6 làn xe. Đây cũng là trung tâm hành chính - kinh tế, thể thao giải trí mới của Hà Nội với hàng loạt các bộ ngành quan trọng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình... Bao quanh dự án là các tiện ích dịch vụ phong phú và tiện lợi cho cư dân với hệ thống các trường học quốc tế, trung tâm thương mại lớn, bệnh viện hiện đại đầu ngành của cả nước.

Vị trí của The Matrix One càng trở nên đắt giá khi chủ đầu tư xây dựng một công viên chủ đề thể thao tại khu vực Mỹ Đình với quy mô 14ha nằm ngay đối diện dự án. Cùng với đó là một hầm đi bộ xuyên qua đường để bảo đảm an toàn, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên.

Một lợi thế của dự án là ôm trọn view đường đua F1. Ngay cả hệ thống thang máy và số căn hộ tại tòa nhà cũng thể hiện rõ tâm huyết của chủ đầu tư The Matrix One. Dự án chỉ xây dựng 10 căn hộ một sàn với 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s, tức mỗi một thang máy chỉ phục vụ 1,2 nhà một sàn, đảm bảo sự riêng tư, an toàn của của cư dân.

Bên cạnh việc đảm bảo các tiện ích và dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, The Matrix One còn được vận hành bởi đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực vận hành và quản lý các dự án căn hộ cao cấp với kỳ vọng sẽ đem đến những trải nghiệm sống đẳng cấp cho những cư dân tương lai.

Tâm Anh