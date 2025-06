'Căn hộ Hà Nội duy trì xu hướng tăng giá'

Hà NộiGiá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng trong trung và dài hạn do nhu cầu lớn, quỹ đất hạn chế và chi phí phát triển dự án ngày càng cao, theo TS Nguyễn Văn Đính.

Báo cáo thị trường quý I của CBRE cho thấy, giá bán trung bình căn hộ sơ cấp và thứ cấp tại Hà Nội lần lượt đạt 75 và 50 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm VAT và phí bảo trì), cao hơn 3% so với quý trước. Thanh khoản thị trường giữ ổn định, với gần 3.950 căn hộ được bán trong quý, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhận định giá căn hộ tại Hà Nội khó giảm trong ngắn và trung hạn. "Thị trường có thể chững lại sau giai đoạn tăng nóng, nhưng khả năng giảm sâu gần như không xảy ra, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội - nơi nhu cầu ở thực luôn cao", ông nói.

Phối cảnh căn hộ The Charm An Hưng. Ảnh: An Hưng

Theo chuyên gia, mật độ dân số Hà Nội năm 2023 cao gấp 8 lần trung bình cả nước và tiếp tục tăng trong 5 năm qua. Trong khi đó, quỹ đất phát triển nhà ở ngày càng hạn chế, khiến nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu, tạo áp lực đẩy giá lên.

Ngoài ra, Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 quy định bảng giá đất được cập nhật hàng năm thay vì 5 năm một lần, kéo theo chi phí đầu vào tăng. Cùng với đó, chi phí xây dựng từ thép, xi măng, cát vàng đến nhân công đều leo thang, buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh giá để đảm bảo lợi nhuận.

"Tác động từ những yếu tố nền tảng khiến mặt bằng giá căn hộ khó giảm. Xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong trung và dài hạn", ông Đính nhận định.

Sảnh tiếp đón tại The Charm An Hưng. Ảnh: An Hưng

Nằm tại cửa ngõ phía tây Hà Nội, với giá từ 79 triệu đồng một m2, The Charm An Hưng được đánh giá cạnh tranh trên thị trường.

Chủ đầu tư cho biết, dù chi phí tăng, dự án vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn hoàn thiện, bàn giao với thiết bị bếp, vệ sinh từ các thương hiệu như Hafele; mặt bếp đá thạch anh Vicostone; kèm bếp từ, hút mùi, máy rửa bát... Căn hộ có diện tích từ 54 đến 96 m2, thiết kế theo phong cách Boutique Hotel, hướng đến sự riêng tư và cá nhân hóa.

"Pháp lý đầy đủ, minh bạch là lợi thế giúp 80% quỹ căn được tiêu thụ sau 3 tháng mở bán", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Các căn hộ có diện tích linh hoạt, được thiết kế theo phong cách Boutique Hotel. Ảnh: An Hưng

Về tiện ích, The Charm An Hưng tích hợp phòng gym, khu yoga - spa, vườn thượng uyển trên tầng 4 nối hai toà nhà, cùng trường mầm non nội khu. Hệ thống tiện ích được vận hành khép kín, đảm bảo sự riêng tư và an toàn.

Hạ tầng khu vực đồng bộ với hệ thống trường học, bệnh viện, công viên Thiên văn học và các trung tâm thương mại như Aeon Mall, Metro Hà Đông.

Từ dự án, cư dân cũng thuận tiện kết nối đến trung tâm thành phố qua các tuyến Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vạn Phúc, Lê Trọng Tấn. Tuyến Lê Quang Đạo kéo dài mới hoàn thiện, giảm thời gian di chuyển tới sân Mỹ Đình còn khoảng 15 phút.

Chủ đầu tư kiến tạo hệ tiện ích nội theo tiêu chuẩn resort. Ảnh: An Hưng

Chủ đầu tư dự kiến bàn giao dự án vào quý II/2026 cùng cam kết về tiến độ thi công và chất lượng.

Song Anh