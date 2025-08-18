Căn hộ giá từ 39 triệu đồng mỗi m2 tại Đà Nẵng

Dự án Mia Center Point nằm tại trung tâm Liên Chiểu có giá bán từ 39 triệu đồng mỗi m2, dự kiến bàn giao vào quý II/2026.

Theo báo cáo thị trường mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá căn hộ trung bình tại Đà Nẵng đạt 66,4 triệu đồng mỗi m2, tăng đến 70% sau 6 năm. Địa phương này cũng đang điều chỉnh bảng giá đất. Dự kiến, giá đất ở đô thị tăng mạnh nhất tại quận Ngũ Hành Sơn (172%), Cẩm Lệ (154%), các quận khác tăng 125-140%. Đất ở nông thôn Hòa Vang tăng 170%, còn các tuyến đường chưa đặt tên tăng 126-160%.

Các chuyên gia dự đoán, giai đoạn tăng trưởng này có thể tiếp tục khi khu kinh tế tự do Liên Chiểu (FTZ) hình thành. Hạ tầng giao thông, cảng biển, các khu công nghiệp - logistics liên tục được đầu tư, kéo theo nhu cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia và nhà quản lý.

Trong bối cảnh đó, Mia Center Point được chào bán với giá từ 39 triệu đồng mỗi m2. Chủ đầu tư cho biết, mức giá này mang lại lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh các căn hộ tại khu vực có giá dao động 60-80 triệu đồng mỗi m2 trong cùng phân khúc. Chiến lược của Mia Center Point là tối ưu chi phí marketing để giữ giá bán hợp lý.

Dự án dự kiến cất nóc quý III này và bàn giao quý II/2026 với tiêu chuẩn bàn giao nội thất cao cấp. Mỗi căn hộ đều sở hữu hai ban công thoáng rộng, đón gió và ánh sáng tự nhiên. Tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, gồm bể bơi panorama trên mái với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Đà Nẵng, khu gym - spa - yoga hiện đại, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu thương mại, siêu thị mini và hệ thống an ninh đa lớp 24/7.

Vị trí của Mia Center Point tại trung tâm Liên Chiểu giúp dự án hưởng lợi từ hạ tầng và chính sách đặc thù của FTZ. "Khi khu kinh tế này vận hành, nhu cầu thuê - mua nhà ở chất lượng cao sẽ tăng mạnh, tạo biên độ sinh lời lớn cho nhà đầu tư. Với mức giá khởi điểm hiện nay, tiềm năng tăng giá vẫn còn rộng mở", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Dự án đang được áp dụng ưu đãi tặng dàn điều hòa Multi trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng thanh toán sớm, cùng chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ vay vốn ngân hàng.

