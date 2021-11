Căn hộ giá 1,1 tỷ tại Thuận An đón sóng khách trẻ Sài Gòn

Bình DươngTP Thuận An phù hợp với nhiều gia đình trẻ an cư nhờ có lợi thế về vị trí, hạ tầng, quy hoạch và có các căn hộ 2 phòng ngủ giá từ 1,1 tỷ đồng.

Như Quỳnh (30 tuổi, TP HCM) làm việc tại quận 1, trong khi trụ sở công ty của chồng ở quận 2. Để tiện di chuyển, vợ chồng Quỳnh dự định mua nhà tại TP Thủ Đức hoặc quận 9. Năm trước, chị cân nhắc vài dự án căn hộ có giá khoảng 35-37 triệu đồng một m2, song chưa dám đặt cọc vì phải vay hơn một nửa giá trị tiền nhà. Lúc này chị quyết tâm mua nhà thì giá đã tăng lên hơn 40 triệu đồng mỗi m2, thậm chí có dự án mới mở bán ở TP Thủ Đức giá từ 60-100 triệu đồng.

"Thời gian dịch bệnh, tưởng giá nhà giảm nhưng nào ngờ tăng nhanh. Mua nhà ngày càng khó khăn, giờ cầm tiền tỷ trong tay mà tìm đỏ mắt vẫn chưa có được một căn hộ ưng ý và vừa tiền", chị nói và cho biết chuyển hướng mua nhà tại Bình Dương vì có các dự án mức giá phù hợp tài chính hiện có.

Một góc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nhật Phúc

Theo báo cáo quý 3 vừa qua của Savills, nguồn cung căn hộ của thị trường sơ cấp TP HCM giảm 70%, và giá tăng lên khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước (check nguồn). Nguyên nhân chính là do quỹ đất đang dần cạn kiệt cùng sự tác động của dịch Covid-19 khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng không dễ kiếm, khiến việc mua nhà nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều người, đặc biệt là những gia đình trẻ. Điều này, theo giới chuyên gia khiến cho tập khách hàng trẻ từ TP HCM không có nhiều cơ hội sở hữu nhà.

Hơn 15 năm kinh nghiệm môi giới bất động sản tại TP HCM, Nguyễn Quang Huy, lãnh đạo một sàn bất động sản tại Thủ Đức cho hay, khoảng một năm gần đây, đặc biệt là đầu tháng 10 vừa qua, nhiều khách hàng có tích lũy dưới 500 triệu đồng, có xu hướng tìm mua dự án căn hộ ở vùng giáp ranh, được xem là các khu đô thị vệ tinh của TP HCM. Trong đó, Bình Dương được lòng khách hàng trẻ, bởi ngoài lợi thế về vị trí liền kề TP HCM hay có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, thì tỉnh này đang có 3 thành phố, gồm: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một với cơ sở hạ tầng hiện đại, nhịp sống sôi động.

"Khách hàng có nhiều chọn lựa hơn tại Bình Dương, khi chỉ tầm trên dưới 1,5 tỷ đồng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ. Đây là điều không thể có ở thị trường TP HCM hiện tại", Huy cho hay.

Trong 3 thành phố tại Bình Dương, Thuận An được đánh giá là có nhiều điểm phù hợp để là nơi người trẻ có thể gắn bó lâu dài. Xét về vị trí, Thuận An là trung tâm của các thành phố lớn, có phía Đông giáp TP Dĩ An, phía Bắc giáp TP Thủ Dầu Một, phía Nam giáp TP Thủ Đức và phía Tây giáp quận 12 (TP HCM).

Đặc biệt với hệ thống giao thông thuận tiện, có quốc lộ 13 kết nối Phạm Văn Đồng, Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối ra quốc lộ 1K đến Xa lộ Hà Nội... người dân tại TP Thuận An chỉ mất khoảng 20 phút về TP Thủ Đức và 30 phút để di chuyển vào trung tâm TP HCM.

Phối cảnh dự án Tecco Felice Homes. Ảnh: Tecco Group

Bên cạnh đó, Thuận An còn là địa phương có cơ sở hạ tầng và tiện ích tốt nhất tại Bình Dương. Tất cả các trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, sân golf đẳng cấp... đều tập trung tại khu vực này, đáp ứng tối đa nhu cầu vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong 2 năm tới, Bình Dương sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng với kinh phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho Thuận An, nhằm hướng thành phố này trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ đầu não của tỉnh, đúng như quy hoạch đã đề ra.

Ngay tại trung tâm TP Thuận An, Tecco Felice Homes do Tecco Group làm chủ đầu tư đang có mức giá khá hấp dẫn từ 1,1 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ, tức khoảng 22,9 triệu đồng một m2 cùng chính sách thanh toán linh hoạt.

"Theo tính toán của chúng tôi, cư dân chỉ cần có 300 triệu đồng và tổng mức thu nhập trung bình khoảng 16-20 triệu đồng mỗi tháng là có thể sở hữu một căn hộ tại Tecco Felice Homes . Đây là mức giá phù hợp đối với các gia đình trẻ hay các kỹ sư, nhân viên văn phòng...", đại diện Tecco Group nói.

Nằm cách vòng xoay An Phú khoảng 500m, dự án này cũng dễ dàng kết nối đến tiện ích ngoại khu hiện đại trong khu vực như: trung tâm mua sắm Lotte Mart, Aoen Mall; bệnh viện quốc tế Becamex, bệnh viện Columbia; sân golf Sông Bé,... cùng các khu công nghiệp quy mô lớn như: Việt Hương, Vsip 1, Đồng An 1...

Theo đại diện Tecco Group, Tecco Felice Homes hướng đến nhóm khách hàng mua nhà để an cư thật sự. Vị trí dự án phù hợp với những ai làm việc tại TP Thuận An hoặc các khu vực lân cận như: TP Dĩ An, TP Thủ Đức, quận 1, quận Gò Vấp, quận 12...

Sơn Quỳnh