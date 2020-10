Căn hộ gần khu công nghiệp dẫn dắt địa ốc Bình Dương

Theo báo cáo của chuyên trang Batdongsan.com.vn, trong quý III lượng người hỏi mua và thuê bất động sản tăng nhẹ ở mức 3% so với quý trước. Ở khu vực phía Nam, Bình Dương là một trong 3 địa phương có mức độ quan tâm đáng kể với 14% sau Đồng Nai 19% và Long An 24%.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam trong một báo cáo cũng nhận định, các địa phương giao thoa với TP Thủ Đức - "khu đô thị sáng tạo phía Đông" của TP HCM, như Bình Dương đang trở thành điểm đến của nhiều dự án căn hộ. Lý do, ngoài vai trò sở hữu các đô thị vệ tinh giáp ranh gồm Thuận An và Dĩ An, tỉnh sẽ còn đón nhận hiệu ứng dịch chuyển thị trường và xu hướng giãn dân đáng kể từ TP HCM khi nhu cầu nhà ở gia tăng, quỹ đất cạn kiệt.

Mức độ quan tâm bất động sản tại các tỉnh phía Nam, không tính TP HCM. Ảnh: Batdongsan.com.vn.

Sau hơn 20 năm kể từ khu công nghiệp đầu tiên ra đời năm 1995, Bình Dương hiện có 48 khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Bình Dương cũng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, theo Sở Công Thương tỉnh này.

Theo các thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh có hơn một triệu lao động, trong đó có khoảng 50.000 chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại đây. Nhu cầu nhà ở tại chỗ vì thế là khá cao, với dân số đạt khoảng 2,4 triệu người. Bình Dương còn là tỉnh có tỷ suất di cư thuần dương cao nhất cả nước, với hơn 489.000 người nhập cư, song chỉ có khoảng 38.000 người xuất cư khỏi tỉnh này.

Một góc khu công nghiệp VSIP tại Thuận An, Bình Dương. Ảnh: VSIP.





Với lượng dân cư đông đảo gần các khu công nghiệp, thời gian qua thị trường địa ốc Bình Dương sôi động cả về nguồn cung lẫn giá bán. Cuối năm ngoái JLL cho biết, nguồn cung căn hộ tại tỉnh công nghiệp này đạt hơn 24.000 căn, cao gấp 5,3 lần so với nhà liền thổ dù quỹ đất nhà ở thấp tầng tại đây rất lớn. Với nguồn cung hiện có, Bình Dương chỉ xếp sau TP HCM về lượng nhà ở cao tầng và vượt các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.

Mức độ tìm kiếm bất động sản gần khu công nghiệp cũng khá cao. Theo batdongsan.com.vn, trong quý II/2020 lượng tìm kiếm bất động sản công nghiệp trên cả nước tăng gần 32% so với 3 tháng đầu năm, trong đó Bình Dương có khu công nghiệp Nam Tân Uyên (huyện Tân Uyên) và khu công nghiệp Đồng An (thành phố Thuận An) lần lượt 132% và 173%. Nhờ làn sóng khu công nghiệp mà lượng khách quan tâm thị trường nhà ở tại 2 địa bàn trên cũng tăng thêm đến 88%.

Đó cũng là lý do mà các dự án nhà cao tầng ở Bình Dương đa phần tọa lạc tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Trong đó sức hút của Thuận An và Dĩ An đến từ lộ trình nâng cấp từ thị xã lên thành phố, cũng là những địa bàn kết nối thuận tiện về TP HCM. Giá bình quân căn hộ trên thị trường sơ cấp của Bình Dương là 28 - 30 triệu đồng mỗi m2 và có xu hướng tăng.

Gắn với thị trường Bình Dương nhiều năm nay, đại diện nhà phát triển bất động sản Lyn Property cho biết, đa phần dự án tại 3 khu vực trên đều có tốc độ ra hàng nhanh, với tỷ lệ thành công luôn đạt 80-100%.

"Thuận An giữ 'ngôi vương' về độ hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Theo khảo sát, lượng tìm kiếm bất động sản tại Thuận An gấp đôi Dĩ An và gần gấp ba Thủ Dầu Một", vị đại diện cho biết.

Bản thân Lyn Property đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng để kịp giới thiệu dự án Anderson Park trong năm nay, nhằm đón đầu nhu cầu nhà ở khổng lồ tại khu vực Thuận An.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai với quy mô 4 tòa nhà cao 33-38 tầng, cung ứng ra thị trường đa dạng loại hình sản phẩm, gồm 62 căn shophouse, 2.470 căn hộ và 672 căn officetel (văn phòng đa năng).

Anderson Park được "đo ni đóng giày" cho giới chuyên gia nước ngoài và kỹ sư cao cấp với hệ thống tiện ích đồng bộ. Đơn cử hệ thống hai tầng hầm đỗ xe trong mỗi tòa nhà, hồ cảnh quan dọc lối vào dự án, lối xanh dạo bộ, công viên, hồ bơi thác nước, trung tâm thể thao ngoài trời.

Phối cảnh dự án Anderson Park tọa lạc tại trung tâm TP Thuận An.

Nói về các yếu tố thúc đẩy thị trường bất động sản Thuận An, đại diện Lyn Property nhận định, đầu tiên vẫn xuất phát từ nguồn cầu nhà ở rất lớn từ nhóm lao động cấp cao trên địa bàn. Bên cạnh quy mô dân số hơn 508.000 người hiện tại, thành phố Thuận An còn có hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại ba khu công nghiệp lớn là Việt Nam - Singapore (VSIP 1), Việt Hương, Đồng An... và 3 cụm công nghiệp tập trung.

Thành phố mới này còn có lợi thế đặc biệt là nằm giáp ranh với TP HCM và đã hình thành hệ thống dịch vụ tiện ích hoàn chỉnh. Tại đây có 5 siêu thị, 4 trung tâm thương mại, trong đó hai trung tâm thương mại quy mô lớn là Aeon Mall và Lotte, cùng các trường đại học, bệnh viện lớn... Đây là cơ sở quan trọng thu hút nhóm cư dân là chuyên gia nước ngoài và lao động kỹ thuật cao trong nước.

Đại diện Lyn Property cho rằng, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia đang có yêu cầu ngày càng khắt khe về không gian sống. Họ có nhu cầu sống ở khu khép kín, bảo đảm an ninh 24/24, tích hợp đủ tiện ích nhưng không gian sống phải thoáng đãng, rộng rãi với nhiều mảng xanh, đảm bảo sức khỏe cả gia đình.

Hoài Phong