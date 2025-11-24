Căn hộ duplex 165 m2 kết hợp tinh thần đồng quê và hiện đại

Căn hộ duplex rộng 165 m2 tại TP HCM được thiết kế với 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 1 phòng học, lấy cảm hứng từ phong cách farmhouse và hiện đại. Toàn bộ nội thất được lựa chọn theo tiêu chí hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt trong một không gian đô thị nhưng vẫn mang cảm hứng đồng quê.