Căn hộ duplex 165 m2 kết hợp tinh thần đồng quê và hiện đại

Căn hộ duplex rộng 165 m2 tại TP HCM được thiết kế với 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 1 phòng học, lấy cảm hứng từ phong cách farmhouse và hiện đại. Toàn bộ nội thất được lựa chọn theo tiêu chí hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt trong một không gian đô thị nhưng vẫn mang cảm hứng đồng quê.
Căn hộ duplex rộng 165 m2 tại TP HCM được thiết kế với 2 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh và 1 phòng học, lấy cảm hứng từ phong cách farmhouse và hiện đại. Toàn bộ nội thất được lựa chọn theo tiêu chí hài hòa giữa tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt trong một không gian đô thị nhưng vẫn mang cảm hứng đồng quê.
Phòng khách sử dụng trần giật cấp kết hợp đèn hắt trần và hệ tủ âm đối xứng tạo nên tổng thể hài hòa. Mảng tường trung tâm bố trí lò sưởi giả, phù hợp với phong cách farmhouse.
Phòng khách sử dụng trần giật cấp kết hợp đèn hắt trần và hệ tủ âm đối xứng tạo nên tổng thể hài hòa. Mảng tường trung tâm bố trí lò sưởi giả, phù hợp với phong cách farmhouse.
Không gian sinh hoạt liên thông gồm bếp, phòng ăn và phòng khách được tổ chức trên một mặt sàn, kết nối bằng cầu thang xoắn tại trung tâm.
Không gian sinh hoạt liên thông gồm bếp, phòng ăn và phòng khách được tổ chức trên một mặt sàn, kết nối bằng cầu thang xoắn tại trung tâm.
Cầu thang được ốp đá nung kết vân tự nhiên kết hợp kính uốn cong và có đèn LED âm tạo điểm nhấn.
Cầu thang được ốp đá nung kết vân tự nhiên kết hợp kính uốn cong và có đèn LED âm tạo điểm nhấn.
Thiết kế bo tròn của cầu thang giúp luồng di chuyển mượt mà, đồng thời đóng vai trò phân tách không gian mà không gây chia cắt.
Thiết kế bo tròn của cầu thang giúp luồng di chuyển mượt mà, đồng thời đóng vai trò phân tách không gian mà không gây chia cắt.
Từ góc nhìn dưới chân cầu thang, không gian phòng khách hiện lên với bố cục cân đối và mạch lạc.
Từ góc nhìn dưới chân cầu thang, không gian phòng khách hiện lên với bố cục cân đối và mạch lạc.
Bếp chữ I và đảo bếp được bố trí song song, giúp tối ưu luồng di chuyển và thao tác nấu nướng. Gương ốp trần tạo hiệu ứng mở rộng không gian theo chiều đứng.
Bếp chữ I và đảo bếp được bố trí song song, giúp tối ưu luồng di chuyển và thao tác nấu nướng. Gương ốp trần tạo hiệu ứng mở rộng không gian theo chiều đứng.
Đảo bếp kết hợp chỗ ngồi ăn uống được hoàn thiện với mặt đá và ốp nan gỗ đứng. Hệ đèn treo kiểu dáng uốn lượn làm mềm khối kiến trúc, liên kết nhẹ nhàng với thiết kế tổng thể mang phong cách farmhouse hiện đại.
Đảo bếp kết hợp chỗ ngồi ăn uống được hoàn thiện với mặt đá và ốp nan gỗ đứng. Hệ đèn treo kiểu dáng uốn lượn làm mềm khối kiến trúc, liên kết nhẹ nhàng với thiết kế tổng thể mang phong cách farmhouse hiện đại.
Khu vực bàn ăn bố trí cạnh cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bàn kính đặt trên chân gỗ tạo sự thanh thoát, kết hợp ghế bọc nệm màu kem và chân kim loại mạ vàng giúp không gian nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng. Gương ốp tường tăng chiều sâu thị giác, hỗ trợ phản xạ ánh sáng hiệu quả.
Khu vực bàn ăn bố trí cạnh cửa kính lớn giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bàn kính đặt trên chân gỗ tạo sự thanh thoát, kết hợp ghế bọc nệm màu kem và chân kim loại mạ vàng giúp không gian nhẹ nhàng nhưng vẫn sang trọng. Gương ốp tường tăng chiều sâu thị giác, hỗ trợ phản xạ ánh sáng hiệu quả.
Phòng ngủ master tận dụng nguồn sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn kết hợp rèm hai lớp. Bàn trang điểm thiết kế âm tường, nối dài với hệ tủ lưu trữ. Ghế đọc sách đặt cạnh cửa sổ tạo góc thư giãn riêng tư.
Phòng ngủ master tận dụng nguồn sáng tự nhiên từ hệ cửa kính lớn kết hợp rèm hai lớp. Bàn trang điểm thiết kế âm tường, nối dài với hệ tủ lưu trữ. Ghế đọc sách đặt cạnh cửa sổ tạo góc thư giãn riêng tư.
Phòng ngủ còn lại sử dụng tông be sáng, kết hợp tường ốp gỗ đứng sơn trắng và giường bọc nỉ đầu bo cong. Đèn bàn, gối trang trí và vật dụng đầu giường được lựa chọn theo gam màu dịu, tạo không khí thư giãn phù hợp cho không gian nghỉ ngơi.
Phòng ngủ còn lại sử dụng tông be sáng, kết hợp tường ốp gỗ đứng sơn trắng và giường bọc nỉ đầu bo cong. Đèn bàn, gối trang trí và vật dụng đầu giường được lựa chọn theo gam màu dịu, tạo không khí thư giãn phù hợp cho không gian nghỉ ngơi.
Phòng tắm sử dụng đồng bộ tông nâu ấm cho tường và sàn. Bồn rửa đôi tích hợp tủ lưu trữ âm và gương đứng khổ lớn giúp mở rộng không gian.
Phòng tắm sử dụng đồng bộ tông nâu ấm cho tường và sàn. Bồn rửa đôi tích hợp tủ lưu trữ âm và gương đứng khổ lớn giúp mở rộng không gian.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: LAI Studio